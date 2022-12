Union Kervenheim hat sich als Mannschaft weiterentwickelt FuPa-Wintercheck: Rainer Kürvers von Union Kervenheim stellt sich den Fragen der Redaktion.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Rainer Kürvers: Bei 15 Siegen aus 15 Meisterschaftsspielen kann die Bilanz nur positiv sein. Es gibt immer Verbesserungspotential, aber es gibt keinen Anlass zu jammern. Wir sind sehr zufrieden mit dem Team.

Gibt es Veränderungen im Team?

Kürvers: Die Zu- und Abgänge im Winter sind noch nicht fix. Deshalb erstmal keine Namen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Kürvers: Viele Spieler haben Schritte nach vorne gemacht. Besonders gute Beispiele sind Luca-Bastian Schmitz und Flo Niewerth, die sich als Jungspunde enorm verbessert zeigen. Oder der alte Hase Kevin Adomeot, der seine Energie in positives Auftreten und Teammotivation leitet. Ein Lob für Trainer Ismet Bozan, der die Jungs alle weiterentwickelt und die richtige Ansprache findet.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Kürvers: Die zwei durch unsere Gegner verursachten Abbrüche werden noch lange negativ nachzahlen. Die von unserer Mannschaft souverän gedrehten Spiele nach Halbzeitrückstand gegen Pfalzdorf III und Weeze IiI waren schon besonders und haben gezeigt, dass die körperliche Fitness, Wille und Mentalität erarbeitet wurden.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Kürvers: Ich hoffe, dass wir auch am Ende der Saison ganz oben stehen und feiern . Weiter, dass der Kader zusammenbleibt, das Trainerteam hat bereits die Zusage für nächste Saison gegeben. Ich hoffe auch, dass wir uns noch verstärken können und eventuell im kommenden Jahr wieder eine zweite Mannschaft melden können.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Kürvers: In einem fairen Spiel ist es uns gelungen acht gelbe und eine gelb-rote Karte zu sammeln. Da hatte der Schiri einen ganz miserablen Tag und reagierte völlig unverhältnismäßig und verunsicherte unsere Jungs so sehr, dass wir über einen relativ knappen Sieg froh sein konnten. Dies ist keine generelle Schiedsrichter-Schelte, vielmehr bedanke ich mich bei allen, die dieses schwierige Ehrenamt ausüben. Es ist aber sehr komisch, mit Vorsprung die Tabelle anzuführen und in der Fairnesswertung so weit unten zu stehen.