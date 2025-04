Überlebenskampf in der Bayernliga Süd: Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten

München – Nicht nur an der Tabellenspitze geht es eng zu : Auch der Abstiegskampf der Bayernliga Süd ist endgültig entbrannt. Der letzte Platz, der den direkten Abstieg in die Landesliga besiegelt, scheint vier Spieltage vor Schluss klar vergeben zu sein. Die Plätze 14, 15 und 16 müssen den nervenaufreibenden Weg über die Relegation gehen – und hier schwebt über ganzen acht Teams noch das Abstiegsgespenst. Ein Überblick über das Restprogramm der Kellerkinder.

31. Spieltag: (H) TSV Rain/Lech (17.)

14. Spieltag: (A) TSV Rain/Lech (17.)

32. Spieltag: (H) TSV Landsberg (11.)

33. Spieltag: (A) SV Heimstetten (12.)

34. Spieltag: (H) FC Ismaning (13.)

Platz 15: SpVgg Unterhaching II – 27 Punkte (Tordifferenz - 29)

Niederlagen gegen Heimstetten (0:6), Grünwald (0:3) und Rain/Lech (0:2) haben die SpVgg Unterhaching II in eine prekäre Lage gebracht. Doch zuletzt zeigte die Formkurve wieder nach oben. Aus dem 3:2-Auswärtserfolg (nach 0:2-Rückstand) in Ismaning und dem 1:1 gegen Tabellenführer TSV 1860 II, der zudem mit Profis wie Raphael Schifferl auflief, erhoffen sich die Vorstädter einen Auftrieb für den Kampf um den Klassenerhalt. Doch die Gegner haben es in sich: Die Hachinger müssen noch gegen Erlbach (Platz drei), Kottern (Platz sechs) und Memmingen (Platz vier) spielen – und das jeweils auswärts.

Heute, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach SpVgg Unterhaching Haching II 19:30 PUSH

31. Spieltag: (A) SV Erlbach (3.)

32. Spieltag: (A) TSV Kottern (6.)

33. Spieltag: (A) FC Memmingen (4.)

Platz 14: FC Sonthofen – 31 Punkte (Tordifferenz - 16)

Der FC Sonthofen sorgte am vergangenen Spieltag für eine faustdicke Überraschung. Mit 3:1 besiegten die Jungs um Kapitän Manuel Wiedemann das Top-Team aus Erlbach. Nur das schlechtere Torverhältnis lässt den FCS aktuell auf dem Relegationsplatz stehen.

31. Spieltag: (A) TSV Kottern (6.)

32. Spieltag: (H) FC Memmingen (4.)

34. Spieltag: (H) FC Deisenhofen (7.)

Platz 13: FC Ismaning – 31 Punkte (Tordifferenz - 13)

Den FC Sonthofen im Nacken, dazu die letzten drei Spiele knapp 2:3 verloren. Beim FC Ismaning ist endgültig das große Zittern angesagt. Nur wenn es der FCI schafft seine Führungen nach Hause zu bringen, können Xhevat Muriqi und seine Truppe für die nächste Bayernliga-Saison planen. Vor allem die letzten beiden Partien (Rain/Lech und Grünwald) versprechen Abstiegskampf pur.

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Pipinsried Pipinsried 14:00 PUSH

31. Spieltag: (H) FC Pipinsried (2.)

32. Spieltag: (A) SV Kirchanschöring (5.)

33. Spieltag: (H) TSV Rain/Lech (17.)

34. Spieltag: (A) TSV Grünwald (16.)

Platz 12: SV Heimstetten – 35 Punkte (Tordifferenz + 5)

Mit 62 Tore stellt der SV Heimstetten die beste Offensive der Liga. Die Achillesferse ist jedoch die Defensive: 57 Tore sind der zweitschlechteste Wert der Bayernliga. Gegen den FC Pipinsried hagelte es ganze sechs Tore in der zweiten Halbzeit. Und so müssen die „Hoaschdenger“ weiter Punkte sammeln, um den Klassenerhalt endgültig einzutüten.

Heute, 19:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten SV Kirchanschöring Kirchanschör 19:00 PUSH

31. Spieltag: (H) SV Kirchanschöring (5.)

32. Spieltag: (A) TSV Rain/Lech (17.)

33. Spieltag: (H) TSV Grünwald (16.)

34. Spieltag: (A) TSV Landsberg (11.)

Platz 11: TSV Landsberg – 35 Punkte (Tordifferenz + 12)

Zur Winterpause wurde der TSV Landsberg noch als Aufstiegskandidat gehandelt. Doch verletzungsgeplagte Landsberger verloren zwischendurch fünf Spiele am Stück. Erst am vergangenen Spieltag platzte der Knoten, auch dank Soforthilfe Dominik Stroh-Engel. Schon früh in der Saison wurde die Spielzeit als Übergangssaison beim ehrgeizigen Bayernligisten ausgerufen. Doch wer weiß, was in der kommenden Spielzeit folgt, sollte die Mannschaft von Alexander Schmidt die Klasse halten.

31. Spieltag: (A) FC Deisenhofen (7.)

32. Spieltag: (A) TSV Grünwald (16.)

33. Spieltag: (A) TSV Nördlingen (9.)

34. Spieltag: (H) SV Heimstetten (12.)

Platz 10: Türkspor Augsburg – 36 Punkte (Tordifferenz - 15)

Fünf Punkte Vorsprung wirken beruhigend. Mit Blick auf das Restprogramm könnten beim Türkspor Augsburg jedoch die Alarmglocken schrillen. Die Schwaben treffen ausschließlich auf Top-Teams der Bayernliga, die noch um den Aufstieg kämpfen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II Türkspor Augsburg TürkAugsburg 14:00 PUSH

31. Spieltag: (A) TSV 1860 München II (1.)

32. Spieltag: (H) SV Erlbach (3.)

33. Spieltag: (A) TSV Kottern (6.)

34. Spieltag: (H) FC Memmingen (4.)

Platz 9: TSV Nördlingen – 37 Punkte (Tordifferenz - 4)

Die besten Karten im Abstiegskampf hat der TSV Nördlingen – zumindest augenscheinlich. Sechs Punkte trennen den TSV vom Relegationsplatz. Doch die Formkurve zeigte zuletzt stark nach unten. Aus den letzten sieben Spielen holten die Jungs um Tormaschine Alexander Schröter nur einen einzigen Punkt. Damit steht Nördlingen auf dem letzten Platz der Formtabelle.