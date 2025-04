Aufstieg in die Regionalliga: Das Restprogramm der Bayernliga-Top-Teams

Vier Teams kämpfen um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd und den Aufstieg in die Regionalliga. Das Restprogramm der Top-Teams im Überblick.

München – Vier Teams Kopf an Kopf: Das Rennen um die Aufstiegsplätze in der Bayernliga Süd ist vier Spieltage vor Schluss weiter völlig offen. Platz eins sichert den direkten Aufstieg in die Regionalliga Bayern, Platz zwei muss den Weg über die Relegation gehen. Nur vier Punkte trennen die ersten vier Plätze. Das Restprogramm im Überblick.

Platz 2: FC Pipinsried – 55 Punkte (Tordifferenz + 30)

Der FC Pipinsried steht nur wegen des verlorenen Direktvergleichs (0:3) punktgleich mit dem TSV 1860 II auf Platz zwei. Die Jungs von Josef Steinberger haben einen echten Lauf – aus den letzten fünf Spielen sammelte der ehemalige Regionalligist satte 13 Punkte. Bestes Beispiel: Am Ostermontag drehte der FCP einen 0:1-Rückstand gegen den SV Heimstetten dank einer fulminanten zweiten Halbzeit in ein 6:1. Besonders brisant: Der FC Pipinsried tritt noch sowohl gegen den TSV 1860 II also auch gegen den SV Erlbach an.