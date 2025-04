Nach Niederlage in Sonthofen: Erlbach will zurück in die Spur

Pascal Linhart kam im Winter aus Kastl und hat sich auf Anhieb einen Stammplatz gesichert – Foto: Charly Becherer

Nach der schmerzhaften 1:3 Niederlage gegen den 1. FC Sonthofen will der SV Erlbach nun gegen die SpVgg Unterhaching II wieder dreifach punkten.

Das Ergebnis war bei den Verantwortlichen im Holzland schnell abgehakt und bestätigte die ohnehin gängige Meinung: In der Bayernliga braucht es jedes Spiel mindestens 100'% und auch Gegner aus den unteren Tabellenregionen sind schwer zu bespielen. Zumal wenn der Gegner so heimstark ist, wie Sonthofen in diesem Jahr. Auch die knappen Schiedsrichterentscheidungen sorgten für keine langen Diskussionen mehr, die Niederlage hatte man sich selbst zuzuschreiben. Und so lag der Fokus bereits am Montag wieder auf das nächste Spiel: Freitagabend gegen die SpVgg Unterhaching II.

Auch die U23 der SpVgg ist in argen Abstiegsnöten, vier Punkte trennen die Münchner Vorstädter vom rettenden Platz 13. Ob die junge Truppe nach dem feststehenden Abstieg der ersten Mannschaft aus der dritten Liga nun Verstärkungen von "oben" bekommt, wird sich erst zeigen. "Haching ist am Freitag eine Wundertüte, da wir nicht annähernd wissen mit welchem Personal sie kommen. Kann sein dass einige Profis abgestellt werden und Haching eine Top-Bayernligamannschaft nach Erlbach schickt", so Teamchef Hans Grabmeier. Beim eigenen Personal sind die Dinge klarer, Timo Sokol ist wieder fit, Fragezeichen sind noch hinter Tobias Steer (grippaler Infekt) und Pascal Linhart (Knieprobleme). Der Winterneuzugang aus Kastl hat in Erlbach gut eingeschlagen und sich auf Anhieb einen Stammplatz in der Verteidigung gesichert.