Sechs Gegentore in einer halben Stunde: SV Heimstetten kassiert brutale Abreibung beim FC Pipinsried

Die Siegesserie des SV Heimstetten hat beim Aufstiegsaspiranten aus Pipinsried ein Ende gefunden. So kassierte der SVH nach fünf Dreiern in Serie beim Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland eine 1:6-Abreibung.

Dabei gingen die Gäste aus Heimstetten im ersten Durchgang noch in Führung, als Toptorjäger Jordi Woudstra in der 40. Minute das 1:0 markierte - zugleich der Pausenstand. Doch mit Beginn des zweiten Abschnitts übernahmen die Platzherren die Kontrolle und bestätigten eindrucksvoll die Worte von SVH-Trainer Roman Langer, der dem Gegner vor der Partie eine „brutale Wucht nach vorne“ attestiert hatte. So machten Doppeltorschütze Nico Karger und Co. binnen einer halben Stunde aus dem 1:0 ein 1:6. Die letzten zwei Gegentreffer fing sich Heimstetten in Unterzahl, nachdem Verteidiger Yannick Günzel in der 69. Minute die Rote Karte gesehen hatte.