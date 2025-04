Stroh-Engel begeistert von "überragender Truppe" in Landsberg

Landsberg hat die Krise in der Bayernliga wohl überwunden: Nach fünf Pleiten am Stück gewann der TSV gegen Rain wieder – auch dank ihrem Blitz-Neuzugang Dominik Stroh-Engel.

Landsberg Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat seine Negativserie (fünf Niederlagen in Folge) beendet, ist aber vier Spieltage vor Saisonende noch nicht alle Abstiegssorgen los. Bei Schlusslicht TSV Rain/Lech gewann die Truppe von Trainer Alex Schmidt am Samstag mit 3:1, verbesserte sich mit dem ersten Sieg seit dem 1. März (2:0 gegen Haching II) auf den elften Platz – und da Kellerkind Sonthofen völlig überraschend 3:1 gegen den Tabellenzweiten Erlbach gewann, beträgt der Vorsprung auf den ersten Relegationsrang weiter nur vier Punkte.

Neben den drei Punkten besonders erfreulich: Neuzugang Dominik Stroh-Engel feierte ein gelungenes Debüt und Maxi Berwein zeigte beim Comeback nach sieben Wochen Verletzungspause, wie wichtig er für die Mannschaft ist.











Sogar der verletzte Torjäger Furkan Kircicek (Kreuzbandriss) kam vier Wochen nach seiner Operation an Krücken zum Daumendrücken in die „Blumenstadt“: „Ich will endlich wieder einmal bei der Mannschaft sein. Ich hätte nie gedacht, dass mir der Fußball so abgeht“, sagte der Stürmer, der beim TSV so schmerzlich (und noch lange) vermisst wird.

Verrückt: Was nach einem klaren Landberger Sieg aussah, geriet zur Zitterpartie. Maxi Seemüller brachte die Gäste schon nach drei Minuten mit seinem ersten Bayernliga-Treffer 1:0 in Front, als Alex Bazdrigiannis nach einer Viertelstunde mit einem wunderbaren 20-Meter-Knaller auf 2:0 stellte, schien schon alles klar, zumal die Landsberger die eindeutig spielbestimmende Mannschaft waren. Allerdings fehlten weitere Tore.

„Wir müssten viel höher führen“, so Abteilungsleiter Nico Held in der Pause. Überlegenheit nicht ausgenutzt – das rächte sich: Nur 50 Sekunden nach dem Wiederanpfiff verkürzte Nils Nocke per Kopf auf 1:2. „Das Schlimmste, was uns passieren konnte“, so Trainer Alex Schmidt. Denn das Tor beflügelte Rain. Die Gastgeber hatten ihre beste Phase, waren dem Ausgleich näher als Landsberg dem 3:1. Es musste um den Sieg ordentlich gezittert werden.