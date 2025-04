Schifferl und vier 1860-Profis starten im Bayernliga-Derby gegen Haching

Der TSV 1860 München II trifft heute in der Bayernliga auf die Reserve der SpVgg Unterhaching. Bei den Löwen spielen neben Raphael Schifferl vier Profis mit.

München – Der TSV 1860 München schwebt wie die Profis in der 3. Liga auch in der Bayernliga in gänzlich anderen Sphären als der Nachbar aus Unterhaching. Während die Junglöwen als Spitzenreiter ins Osterwochenende starten, kämpft die SpVgg aktuell um den Klassenerhalt. Die Rollen sind klar verteilt, auch weil die Elf von Felix Hirschnagl prominent unterstützt wird.

1860-Profi Schifferl spielt gegen die SpVgg Unterhaching II in der Bayernliga

Wie Patrick Glöckner vor dem Spiel gegen Alemannia Aachen bestätigte, helfen fünf Profis beim Bayernliga-Team aus. Neben den bei den Junglöwen etablierten Mike Gevorgyan (ein Einsatz in der 3. Liga) und Erion Avdija erhalten auch Moritz Bangerter, Raphael Ott und Raphael Schifferl Spielpraxis bei der Reserve.

Schifferl schaffte es nach langer Verletzung bereits gegen Waldhof Mannheim nicht in den Kader der Profis, obwohl die Ärzte ihm grünes Licht gaben. „Er ist nicht im Kader, wäre aber rein theoretisch einsetzbar. Aufgrund der kurzen Trainingszeit, die er hinter sich hat, und der längeren Verletzungspause ist er noch keine Option“, erklärte Glöckner seine Entscheidung.

Derby gegen Unterhaching: Raphael Schifferl bei 1860 München aktuell nicht erste Wahl

Für Schifferl ist das Spiel ein besonderes Duell. Für die SpVgg Unterhaching machte er in der vergangenen Saison 37 Spiele in der 3. Liga und war ein Garant für die starke Aufsteigersaison der Vorstädter. Schifferl startete mit hohen Erwartungen beim TSV 1860, ist aktuell aber nur vierte Wahl, weil Sean Dulic und Jesper Verlaat als Innenverteidiger-Duo überzeugen.

Das Derby findet am Donnerstag, dem 17. April, im Sportpark von Neuried statt. Anpfiff ist um 15:00 Uhr. FuPa berichtet im Live-Ticker. (btfm)