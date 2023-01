TuS Bövinghausen: Dzaferoski spricht - auch wieder mit der Lokalpresse Ajhan Dzaferoski, Boss des Oberliga-Spitzenreiters TuS Bövinghausen, hatte Ende Oktober mit der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" gebrochen.

Aber wie es manchmal so läuft, hat Dzaferoski während der traditionsreichen Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft offensichtlich gemerkt, dass man die "Ruhr Nachrichten" braucht. Es gibt wahrscheinlich in ganz Westfalen kaum eine innerstädtische Amateurfußball-Community, die mehr von seiner Lokalpresse supportet wird.

Dementsprechend brach Dzaferoski sein Schweigen und näherte sich während der Endrunde der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft dem dortigen Presse-Mitarbeiter wieder an. "Das war ein nettes Gespräch. Wir hatten auch in der Vorrunde in der Halle Nord schon gesprochen. Jetzt wollen wir langsame Schritte gehen, um wieder vernünftig mit den Ruhr Nachrichten zusammenzuarbeiten", so Dzaferoski, der auch seine Spieler befragt hatte: "Wir haben uns darüber unterhalten. Alle sind in sich gegangen. Wir haben uns dann entschieden, dass wir das Verbot wieder aufheben. Die Resonanz war okay. Die Spieler waren auch enttäuscht von den Ruhr Nachrichten, weil wir zuvor eine gute Zusammenarbeit hatten."

Dzaferoski erklärt nun in einem Interview bei den Ruhr Nachrichten zu den Steuerermittlungen: "Ich bin gerade dabei, mich mit dem Finanzamt zu verständigen. Das ist ein schwebendes Verfahren. Das wird sich in den nächsten 20 Tagen klären. Es gab Unstimmigkeiten, bei denen wir uns geeinigt haben. Wir sind nicht der erste und auch nicht der letzte Verein, der damit mal Probleme bekommt. Ich mache dem Finanzamt keinen Vorwurf."

Zum Thema Aufstieg: "Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Aber es wird kein Selbstläufer. Es wird eine 50:50-Geschichte. Ich sage aber, dass wir es schaffen können. Die Oberliga ist schon eine harte Nuss. Bis Platz sieben kann da vieles passieren. Münster II muss man rausnehmen, die können ja nicht aufsteigen. Ansonsten sind aber alle bis zum siebten Platz in der Verlosung. Auch Gütersloh will weiter angreifen. Die Liga ist sehr ausgeglichen."