Wo könnte Bövinghausen in der Regionalliga seine Heimspiele austragen? Dass der ambitionierte TuS Bövinghausen um Weltmeister Kevin Großkreutz im kommenden Sommer den Durchmarsch in die Regionalliga schafft, käme nicht überraschend.

Die Mannschaft von Coach Sebastian Tyrala steht auf Platz 1 in der Oberliga Westfalen. In wenigen Monaten müssten bereits die Unterlagen zwecks Beantragung der Regionalliga-Lizenz beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eingereicht werden. Natürlich muss dafür auch eine Stadion-Lösung geschaffen werden, da der heimische Kunstrasenplatz an der Provinzialstraße in Dortmund aufgrund der Infrastruktur keineswegs geeignet ist. Dies habe ein Vertreter des WDFV auch bereits klar zum Ausdruck gebracht, so Präsident Ajan Dzaferoski.