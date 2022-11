FC Roj: Neu-Sponsor "Lottomillionär Chico" sieht Heimniederlage Der ambitionierte Staffel 8-Bezirksligist FC Roj hat den Lottogewinner Kürsat Yildirim, besser bekannt als "Chico", als Sponsor gewonnen.

Möglich gemacht hat es unter anderem der Sportliche Leiter Öcal Kaya, der seit früher Jugend mit Chico befreundet ist. „Ich kenne ihn persönlich – seit einigen Jahren. Wir hatten auch schon viel Kontakt, bevor er im Lotto gewonnen hatte. Er ist Fußballfan und unterstützt unseren Verein gerne. Chico ist sehr hilfsbereit“, so Kaya gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Der Multimillionär erklärt den Ruhr Nachrichten: „Ich kenne Öcal von klein auf. Wir sind zusammen groß geworden. Ich bin von vielen Seiten kritisiert worden, weil Roj ein kurdischer Verein ist und ich Türke bin. Das ist mir aber egal. Ich hasse Rassismus. Das sind meine Jugendfreunde und deswegen habe ich gesponsert." Beim FC Merkur und in Wellinghofen habe Chico in Dortmund nach eigenen Angaben früher selbst Fußball gespielt.

Am Sonntag war Chico der Stargast beim Heimspiel gegen BW Alstedde, das der FC Roj mit 1:2 verlor. Viele Kinder ließen sich mit dem "Neu-Promi" fotografieren. „Ich genieße das. Mittlerweile kann ich auch nicht mehr rausgehen, ohne dass die Leute mich erkennen", so Chico, dessen Sponsorengelder in erster Linie für den Jugendbereich vorgesehen sind.

Trikotsätze und Winterausrüstungen sollen angeschafft werden, so Kaya: "Für unsere vier Jugendmannschaften ist das eine sehr gute Unterstützung." Zunächst sei der Sponsoring-Deal bis Ende der laufenden Saison verabredet.