Türkspor Dortmund: Trainerduo geht – Große Abgangswelle im Anmarsch

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Wie geht es weiter bei Türkspor Dortmund? Dieser Frage hatte sich Özlem Lünal, 2. Vorsitzender des insolventen Oberliga-Absteigers, unter der Woche bei FuPa Westfalen gestellt. Unter anderem verriet Lünal, dass Türkspor in diesem Transfersommer eine komplette Verjüngung des Kaders anstrebt und in Zukunft auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen möchte.

Am frühen Dienstagmorgen (2. Juni) wurde nun bekannt, dass Türkspor Dortmunds Trainerduo, bestehend aus Aldin Kljajic und Cosar Coskun, den Umbruch nicht mitgestalten wird und das Amt niederlegen wird. Das bestätigten beide den „Ruhr Nachrichten“. Cosar Coskun habe sich mit dem Verein nach dem verlorenen Saisonfinale gegen Westfalia Rhynern (3:5) auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt: „Es ist okay so, da gab es auch kein böses Blut, weil jetzt Platz für einen kompletten Neubeginn ist.“ Für eine neue Herausforderung sei er stets offen.

Aldin Kljajic erklärt: „Ich hatte Kontakt zum Präsidenten Dr. Akin Kara und ihm mitgeteilt, dass ich alleine schon wegen meines Achillessehnenrisses nicht die Möglichkeit habe, die Mannschaft ansprechend durch den angestrebten Neuaufbau zu begleiten." Der 34-Jährige hatte sich beim Auswärtsspiel in Rheine (1:2) am Pfingstmontag bereits nach drei Minuten die schwere Verletzung zugezogen hatte und wurde einen Tag später erfolgreich operiert. „Ich bin beruflich selbstständig und werde viel Zeit in der Reha verbringen. Aber ich finde auch, dass es für den Verein gar nicht schlecht ist, wenn er andere Trainer unbefangen an die Aufgabe herangehen lässt.“