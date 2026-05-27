ASK Ahlen sichert sich Dortmunder Aufstiegshelden Ex-Regionalliga-Akteur der SG Wattenscheid 09 wird Torschützenkönig der Landesliga Staffel 3 von red · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: ASK Ahlen

Der 32-jährige Emre Yesilova hat seinen Job beim Landesligisten FC Roj absolut erfüllt. Der Offensiv-Routinier wechselte im vergangenen Sommer von der SG Wattenscheid 09 zum aufstrebenden Dortmunder Verein und hat mit 24 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Westfalenliga. Diesen Weg wird er jedoch nicht mitgehen, sondern sich einem neuen Landesliga-Projekt anschließen. ASK Ahlen wird die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte auf einem Mittelfeldplatz der Staffel 4 abschließen. Schon vor der Spielzeit wurde gemunkelt, dass der Aufsteiger den Durchmarsch anpeilt. Mit der Verpflichtung des 150-fachen Regionalliga-Akteurs werden die Ambitionen nochmal untermauert.

Yesilova sagt gegenüber der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Es war ein sehr gutes Jahr beim FC Roj gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, etwas anderes machen zu wollen, vielleicht sogar zu müssen. Etwas, wo ich sportlich ein neues Ziel habe in einer neuen Mannschaft. Ich habe sehr viele Angebote erhalten. Die Gespräche mit Ahlen waren aber sehr gut, der Verein will unbedingt hoch. Dafür haben sie den Richtigen angerufen." Höherklassigen Fußball wie Oberliga oder Regionalliga zieht er nicht mehr in Betracht, da der Aufwand zu hoch sei, "auch wenn in der Landesliga vieles unprofessionell sei."