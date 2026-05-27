Abstieg aus der Oberliga: Wie geht es bei Türkspor Dortmund weiter? Die Gerüchteküche brodelt von red · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andy Seiffert

Der insolvente Oberligist Türkspor Dortmund ist an Pfingstmontag in die Westfalenliga abgestiegen. Nach dem Abzug von neun Punkten konnte der letztjährige Regionalligist im Abstiegskampf nicht mehr die nötigen Zähler einfahren und ziert inzwischen das Tabellenende. Doch wie geht es nun weiter? "Bövinghausen 2.0" heißt es schon, da auch eine Auflösung des Vereins, der von 2017 bis 2024 aus der Kreisliga B in die Regionalliga durchmarschiert ist, kursiert. Einfach ganz unten neu anfangen und das Spielrecht für die Westfalenliga aufgeben, dürfte eine weitere Option sein. FuPa Westfalen hat Özlem Lünal um ein Statement gebeten. Der 48-Jährige ist 2. Vorsitzender und gibt sich zuversichtlich, den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser führen zu können. Und dies auch zunächst mit einer 1. Mannschaft in der Westfalenliga.

Lünal erklärt: "Es ist richtig, dass mit den aktuellen Spielern bislang noch nicht konkret gesprochen wurde. Fakt ist aber, dass jeder weiß, dass eine Insolvenz besteht und der Verein die bisherigen Spielerkosten finanziell nicht mehr tragen kann. Zudem möchte aktuell verständlicherweise keiner seine Hand ins Feuer legen oder komplett auf offene Forderungen verzichten oder mit den Gehältern deutlich runtergehen, damit sich der Verein finanziell stabilisieren kann. Deshalb gibt es bereits Gespräche mit anderen Spielern im Hinblick auf die kommende Saison. Es wurde ein Liquiditätsplan von Dr. Akin Kara (Anm. der Redaktion: 1. Vorsitzender) und mir eingereicht, wie sich der Verein wirtschaftlich stabilisieren und retten kann. Außerdem gibt es weiterhin eine starke Jugendabteilung, die für den Verein sehr wichtig ist und auch gut läuft. Gemeinsam mit den Jugendleitern Erden Karsli und Cevdet Sevinc wurde bereits über die Planungen für die kommende Saison gesprochen. Geplant ist, folgende Jugendmannschaften zu melden: A1, A2, B, C1, C2, D- und F-Jugend.

Zusätzlich ist vorgesehen, eine Alte-Herren-Mannschaft aufzubauen. Dazu gibt es bereits seit Ende April eine WhatsApp-Gruppe mit rund 25 Spielern, die sich darüber austauschen. Außerdem ist geplant, die 1. Mannschaft in der Westfalenliga mit jüngeren Spielern und Spielern, die sich im Seniorenbereich zeigen und entwickeln möchten, neu aufzubauen. Der Plan ist dabei langfristig ausgelegt. Auch wenn die 1. Mannschaft in der kommenden Saison sportlich vielleicht nicht direkt oben angreifen sollte, soll Schritt für Schritt etwas Nachhaltiges aufgebaut werden. Hintergrund ist, dass die komplette aktuelle A-Jugend ausschließlich aus Jungjahrgängen besteht. Dadurch werden viele Spieler erst zur Saison 2026/27 in den Endjahrgang kommen und anschließend in den Seniorenbereich aufrücken können. Ziel ist es, künftig verstärkt mit eigenen Spielern zu arbeiten und den Verein nachhaltig aufzubauen.