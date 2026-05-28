Landesligist macht ernst: Linksverteidiger aus Wattenscheid kommt

„Der Verein will unbedingt hoch“, hatte Emre Yesilova, angehender Torschützenkönig der Landesliga 3 und noch in Diensten des Westfalenliga-Aufsteigers FC Roj, am Mittwochmorgen den „Ruhr Nachrichten“ offenbart, als der 32-Jährige beim Landesligisten ASK Ahlen als Neuzugang präsentiert wurde. Diese Ambition untermauerte der Tabellensiebte der Landesliga 4 noch am selben Abend, denn der nächste Neue bringt ebenfalls reichlich Oberliga-Erfahrung (120 Partien) mit.
Vom designierten Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 wechselt Nils da Costa Pereira zum ASK. Der 27-Jährige war erst im Sommer nach einem Jahr bei Ligakonkurrent SpVgg Erkenschwick an die Lohrheide zurückgekehrt, kam in dieser Saison aber nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinaus (in 16 Spielen 14-mal eingewechselt). Bekannt ist der gebürtige Münsteraner auch für seine Karriere im Kleinfeld-Kosmos. In der Vergangenheit stand da Costa Pereira regelmäßig in der Baller League und Icon League auf dem Feld.
Zuvor spielte der frühere Juniorenspieler von RW Essen und Borussia Dortmund für die SpVgg Schonnebeck, den ASC 09 Dortmund, die SF Lotte (Oberliga), den FC Brünninghausen (Westfalenliga) und den SV Straelen (Regionalliga/Bezirksliga). Nun möchte da Costa Pereira sportlich etwas kürzertreten, da er sich vor kurzem selbstständig gemacht hat, wie der ASK Ahlen mitteilt.
Vereinsvorsitzender Musa Sağculu sagt: „Mit Nils bekommen wir einen erfahrenen und vielseitigen Spieler, der menschlich und sportlich hervorragend zu uns passt. Trotz vieler Möglichkeiten hat er sich bewusst für den ASK Ahlen entschieden – das freut uns sehr.“ Ahlens Sportlicher Leiter Samet Akyüz ergänzt: „Nils bringt Tempo, Qualität und Oberliga-Erfahrung mit. Er wird unserer Mannschaft auf den Außenbahnen definitiv weiterhelfen und passt genau in das Profil, das wir gesucht haben."
Richard Weber, Sportlicher Leiter der SG Wattenscheid 09, bedankt sich für da Costa Pereiras Einsätze im 09-Dress: „Wir bedanken uns herzlich bei Nils für seine Einsätze im 09-Trikot. Leider stand er uns aus beruflichen und verletzungsbedingten Gründen nicht immer zur Verfügung, trotzdem hat auch er einen wichtigen Anteil an dem Gesamterfolg der Mannschaft in dieser Saison. Wir wünschen Nils alles Gute für die Zukunft, insbesondere dass seine aktuelle Handverletzung schnell und optimal verheilt."