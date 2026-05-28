Landesligist macht ernst: Linksverteidiger aus Wattenscheid kommt

Nils da Costa Pereira verlässt die SG Wattenscheid zum zweiten Mal. – Foto: Maik Matheus | SGW09

„Der Verein will unbedingt hoch“, hatte Emre Yesilova, angehender Torschützenkönig der Landesliga 3 und noch in Diensten des Westfalenliga-Aufsteigers FC Roj, am Mittwochmorgen den „Ruhr Nachrichten“ offenbart, als der 32-Jährige beim Landesligisten ASK Ahlen als Neuzugang präsentiert wurde. Diese Ambition untermauerte der Tabellensiebte der Landesliga 4 noch am selben Abend, denn der nächste Neue bringt ebenfalls reichlich Oberliga-Erfahrung (120 Partien) mit.

Vom designierten Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 wechselt Nils da Costa Pereira zum ASK. Der 27-Jährige war erst im Sommer nach einem Jahr bei Ligakonkurrent SpVgg Erkenschwick an die Lohrheide zurückgekehrt, kam in dieser Saison aber nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinaus (in 16 Spielen 14-mal eingewechselt). Bekannt ist der gebürtige Münsteraner auch für seine Karriere im Kleinfeld-Kosmos. In der Vergangenheit stand da Costa Pereira regelmäßig in der Baller League und Icon League auf dem Feld.

Zuvor spielte der frühere Juniorenspieler von RW Essen und Borussia Dortmund für die SpVgg Schonnebeck, den ASC 09 Dortmund, die SF Lotte (Oberliga), den FC Brünninghausen (Westfalenliga) und den SV Straelen (Regionalliga/Bezirksliga). Nun möchte da Costa Pereira sportlich etwas kürzertreten, da er sich vor kurzem selbstständig gemacht hat, wie der ASK Ahlen mitteilt.