"Kann für Furore sorgen": ETB sichert sich Offensiv-Juwel

Ilyas Khattari wechselt zum ETB. – Foto: ETB

Nach Mohamed Said (VfB Frohnhausen), Florian Berisha (TSV Meerbusch) verkündet der ETB Schwarz-Weiß Essen bereits den dritten Zugang für die kommende Spielzeit. Erneut ist es ein Mann für die Offensive. Ilyas Khattari steht aktuell noch für Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund auf den Platz.

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Ein junger Spieler mit Torriecher

Am Uhlenkrug verspricht man sich viel vom 23-Jährigen: "Ilyas Khattari ist uns von einem Scout empfohlen worden. Danach haben wir ihn dann in mehreren Spielen von zwei anderen Scouts beobachten lassen. Die übereinstimmende Prognose war, dass Ilyas ein Spieler ist, der in der Oberliga für Furore sorgen kann und wird", sagt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, über seinen Neuzugang.

Erste Hinweise darüber lassen sich in seiner Vita herauslesen. In der Saison 2023/24 verzeichnete er in 22 Spielen für den Bezirksligisten Dortmunder Löwen 21 Treffer. In der darauffolgenden Spielzeit kam er eine Klasse höher auf 15 Tore. Inzwischen in der Oberliga angekommen, sieht der ETB in ihm einen Spieler, der noch lange nicht den letzten Schritt in seiner Entwicklung gemacht hat. "Er ist ein sehr interessanter und fleißiger Spieler mit einer guten Quote. Wir glauben, dass er sehr großes Potential besitzt. Ilyas ist ein netter, junger Mann und wir freuen uns auf ihn.“

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Khattari selbst hat sich auch bereits zu seinem anstehenden Vereinswechsel geäußert. "Ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekomme nach Essen zu wechseln. Der ETB ist ein Traditionsverein mit einer großen Geschichte. Es ist eine große Ehre, zukünftig für diesen Club zu spielen. Ich hatte schon beim ersten Gespräch ein sehr gutes Gefühl und bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen"