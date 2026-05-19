Türkspor-Aufstiegsheld von 2023 und 2024 folgt Ex-Coach Tyrala zu Roj Der frisch gebackene „Double-Sieger" ist aktuell in aller Munde. von red · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser

Serdar Bingöl (l.) führte Türkspor Dortmund in der Regionalliga als Kapitän aufs Feld. – Foto: Jochen Classen

Es ist viel los beim FC Roj Dortmund: Am 10. Mai feierte Nordstadtclub erst die Meisterschaft in der Landesliga 3 und den damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in die Westfalenliga. Vier Tage später besiegte Roj im Finale des Kreispokals eine B-Elf des Oberliga-3. ASC 09 Dortmund (4:2) und fuhr so den Kreispokal ein, ehe am selben Abend noch die Bombe platzte und Trainer Marcel Radke nach dem „Double-Gewinn" mit sofortiger Wirkung zurücktrat.

Denn Rojs Vereinsverantwortliche um Sportchef Özal Kaya hatten Radke mit der Trennung zum Saisonende in Kenntnis gesetzt. Und das obwohl der Vertrag mit dem Erfolgstrainer erst vor rund einem Monat verlängert wurde und dieser ambitionierte Zukunftsziele formuliert hatte. Roj und Kaya hatten nämlich einen prominenten Trainerkandidaten in der Hinterhand: Sebastian Tyrala, ehemaliger Trainer des TuS Bövinghausen, Türkspor Dortmund und Wuppertaler SV. Dessen Engagement hatte Kaya am vergangenen Freitag (15. Mai) im Podcast „Vierte Halbzeit" der Dortmunder „Ruhr Nachrichten" bestätigt. Kaya: "In jeder Saison Gespräche gehabt" Nun steht beim FC Roj auch der erste Transfer nach der Tyrala-Verkündung fest, der kommt – wenig überraschend – von Ex-Club Türkspor Dortmund. Serdar Bingöl wechselt im Sommer zum Westfalenliga-Neuling und wird spielender Co-Trainer an der Seite Tyralas. Das bestätigte der FC Roj am Montagmorgen den „Ruhr Nachrichten".

Özal Kaya hatte sich in der besagten Podcast-Folge zu einem Transfer des 30-Jährigen noch bedeckt gehalten, das Interesse aber bestätigt: „Serdar Bingöl ist auch einer von uns, auch ein Kurde. Serdar Bingöl hat auch einen Namen. Er ist ein überragender Mensch und ein super Spieler. Ich wollte Serdar Bingöl schon immer bei uns im Verein mit Roj-Trikot sehen und ich hatte mit ihm in jeder Saison Gespräche gehabt. Wir treffen uns, wir gehen zusammen was trinken, was essen und unterhalten uns. Aber ob das in dieser Saison der Fall wird, kann ich euch wirklich nicht sagen." Das Interesse sei von Kayas Seite immer dagewesen. "Ich hoffe, dass sich Serdar Bingöl in dieser Saison für den Verein entscheidet."

Serdar Bingöl verlässt Türkspor Dortmund zum dritten Mal. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie