Lüner SV: Neuer Sportchef und hochkarätige Neuzugänge Rückkehr in die Westfalenliga dicht vor Augen von re · Heute, 16:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lüner SV

Am Sonntag muss der Lüner SV als Spitzenreiter der Landesliga 4 eigentlich "nur" sein Heimspiel gegen den SV SW Lembeck gewinnen, um in die Westfalenliga zurückzukehren. Dass Verfolger SV Burgsteinfurt gleichzeitig ein sechs Tore höherer Sieg gelingt, erscheint sehr unwahrscheinlich. Sollte es nur zu Platz 2 reichen, gibt es noch bis zu zwei weitere Aufstiegschancen gegen Vizemeister der Parallel-Staffeln. Die 6. Liga dicht vor Augen nimmt der frühere Oberligist auch personell weiter Fahrt auf. Nachdem kürzlich Dimitrios Kalpakidis vorzeitig das Cheftrainer-Amt angetreten hat und Giuseppe Tripi als Co-Trainer installiert wurde, ist nun mit dem erfahrenen Holger Wortmann ein neuer Sportchef neben Sportdirektor Tuna Kayabasi verpflichtet worden. Mit Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund) gibt es zudem einen echten "Königstransfer". Dieser ist nach Mateusz Ayala Cardoniz (FC Roj), Erik Heidbrink (RW Ahlen), Tom Kunze (VfB Waltrop), Darko Ilic (SpVg Schonnebeck), Erijon Topojani (TuS Ennepetal), Fabian Lleshaj (SuS Kaiserau) und Daniel Vrljic (Hombrucher SV) bereits Neuzugang Nr. 8, die vielfach höherklassige Erfahrung besitzen. Alle Neuzugänge haben ligaunabhängig zugesagt, so dass viele Konkurrenten hoffen dürften, dass sich Lünen nach oben verabschiedet.

Der 30-jährige Tomassello bringt Regionalliga-Erfahrung mit. In jungen Jahren lief der offensive Mittelfeld-Akteur für den FC Kray in der vierthöchsten Spielklasse auf, zuletzt mit Türkspor Dortmund. Überwiegend spielte er in der Oberliga, wo er an die 200 Partien absolviert hat, die meisten davon für den RSV Meinerzhagen, der in seinen Glanzzeiten mit Tomassello an die Tür zur Regionalliga klopfte, aber von Corona gestoppt wurde. "Alessandro bringt genau das mit, was wir gesucht haben, und soll bei uns Anführer werden. Er kann als Zehner oder Achter spielen und unser Spiel lenken. Es gab mehrere Vereine, die ihn haben wollten. Aber er hatte richtig Lust auf unser Konzept", erklärt Kayabasi in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Am Sonntag gegen Lembeck wird nicht nur Tomassello gespannt auf das Lüner Ergebnis schauen, sondern auch Wortmann, der trotz seines Geburtstags selbst vor Ort sein wird, wie er gegenüber dem "RevierSport" berichtet. Der mittelfristige Plan ist klar. Der Lüner SV soll in das westfälische Amateuroberhaus zurückgeführt werden, zu dem der Traditionsverein Anfang des Jahrtausends vier Jahre gehörte (2000-04). In den 60er- und 70er-Jahren spielte der LSV am altehrwürdigen Schwansbell in der zweithöchsten Spielklasse.