Türkgücü löst Stadion-Problem: Neuer Heimspielort schon ab Sonntag Plesche fädelt Heimstetten-Deal ein

Türkgücü München hat ein neues Stadion gefunden. Völlig überraschend zieht der Regionalligist die ATS-Arena in Heimstetten aus dem Hut.

München – Yasin Sun hat große Neuigkeiten: Türkgücü München trägt seine Heimspiele ab sofort in Heimstetten aus, kündigt der Leiter des Spielbetriebs bei Fussball Vorort / FuPa-Oberbayern an. Schon am Sonntag empfängt der Regionalligist den SV Wacker Burghausen im ATS-Sportpark.

Türkgücü spielt ab sofort in Heimstetten: Stadion an der Grünwalder Straße bleibt ebenfalls Heimspielort

Das Grünwalder Stadion bleibt als Heimspielort dennoch bestehen. Insgesamt zwölf Partien wurden Türkgücü von der Stadt München hier für die laufende Saison zugesichert. Sieben Liga- und ein Totopokalspiel hat der Verein bislang in Giesing ausgetragen. Ob nun noch vier oder fünf Partien offen sind, darüber sind sich Türkgücü und die Stadt uneinig. Der Verein sieht das Pokalspiel nicht in der Rechnung. Eine Diskussion, die wohl im Winter geklärt wird.

Viel größer war die Unruhe in den vergangenen Wochen. Die Stadt hatte Türkgücü mitgeteilt, das Grünwalder Stadion stehe für das restliche Kalenderjahr nicht für Türkgücü zur Verfügung. Die Neuperlacher sollten das Olympiastadion in ihre Planungen einbeziehen.