Regionalliga-Restart: Topspiel, 2 Trainerdebüts & 2 Absagen drohen

Gute Stimmung bei den Würzburger Kickers: Mit einem Sieg im Topspiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion wollen die Rothosen gleich mal ein Ausrufezeichen in Sachen Aufstiegsrennen setzen. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Das S-Bahn-Derby am Dienstag war die Ouvertüre, jetzt soll der erste große Akt in der Regionalliga Bayern folgen. Im Fokus dabei: Das Topspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg II und den Würzburger Kickers, das am Freitagabend im Max-Morlock-Stadion ausgetragen wird.

Derbytime zum Auftakt heißt es in Illertissen! Der FVI hat erneut auf das Einreichen der Unterlagen für die 3. Liga verzichtet. Hauptgrund ist wie in den vergangenen Jahren auch das Vöhlinstadion, das nicht tauglich ist für den Profifußball. So bleibt es das große Ziel der Illertisser, als beste Amateurmannschaft abzuschließen und sich so den Startplatz für die erste Runde des DFB-Pokals zu sichern. FVI-Coach Holger Bachthaler: "Nach langer und intensiver Vorbereitung ist die Freude bei allen spürbar, dass es nun endlich wieder im Wettkampf um Punkte geht. Wir haben insgesamt eine gute Vorbereitung absolviert und sind gut vorbereitet für die kommenden schweren Aufgaben gegen Memmingen, Unterhaching und Burghausen. Nachdem wir in der Vorrunde gegen diese Gegner keinen Punktgewinn einfahren konnten, ist die Motivation bei den Jungs sehr groß, dies nun zu ändern. Wichtig wird sein, dass wir die Umstellung von Kunst- auf Naturrasen nach nur einer Trainingseinheit schnell vollziehen." Auf Nico Helbock (Bänderverletzung) und Lasse Jürgensen(Aufbautraining) müssen die Hausherren verzichten, hinter dem Einsatz von Maximilian Neuberger steht noch ein Fragezeichen.

Derby in Illertissen: Der FVI will sich für die 2:3-Hinspielpleite gegen Memmingen revanchieren. – Foto: Siegfried Rebhan

"Wie andernorts auch hatten wir teils mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen und können erst seit knapp einer Woche auf Naturrasen trainieren, das aber auch nur eingeschränkt. Umso wichtiger war für uns das Trainingslager in Spanien, wo wir gute Bedingungen vorgefunden haben. Alles in allem kann ich sagen: Wir sind bereit", erläutert Aubstadts Cheftrainer Claudiu Bozesan vorm Start nach der Winterpause. Der Coach hat personell kaum Sorgen: Marcel Fischer fehlt gesperrt, ansonsten fällt nur noch Creighton Braun definitiv aus. Im Fall des 24-jährigen Deutsch-Amerikaners kann Bozesan allerdings auch leichte Entwarnung geben: "Zum Glück ist es nicht die zunächst befürchtete schwere Knieverletzung. Ich denke, er wird in zwei bis drei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können." Die Hachinger enttäuschten am Dienstag im S-Bahn-Derby. Die Vorstädter werden mächtig zulegen müssen, um beim Tabellensechsten in Aubstadt Wiedergutmachung betreiben zu können.



Felix Luz gibt seinen Einstand als Cheftrainer am Schönbusch - und die Partie gegen den Tabellenletzten Schwaben Augsburg hat gleich etwas von Endspielcharakter! Eine Heimpleite gegen die "Schwabenritter" zum Auftakt, und der direkte Klassenerhalt würde für die Viktoria in weite Ferne rücken. Vergangene Woche konnten die Aschaffenburger gegen den Nachbarn Bayern Alzenau, der in der Regionalliga Südwest um den Ligaverbleib kämpft, das erste Spiel auf Naturrasen bestreiten. Luz war trotz der 0:1-Niederlage guter Dinge: "Wir sind froh, dass wir endlich ein Testspiel auf Rasen bestreiten konnten, auch wenn die Platzverhältnisse extrem schwer waren. Aber solche Bedingungen kommen im Spielbetrieb auf uns zu, daher war es wichtig, unter diesen Verhältnissen zu spielen. Die Mannschaft ist fit und gut gerüstet für den Ligabetrieb."



Beim Gegner ist Spielertrainer Matthias Ostrzolek auf Abschiedstournee. Der Ex-Profi verlässt den TSV im Sommer und würde seine höchst erfolgreiche Zeit bei den Augsburgern natürlich gerne mit dem erneuten Klassenerhalt in der höchsten Amateurklasse krönen.

Nicht gut sieht es in Vilzing aus, wo das Spielfeld im Manfred-Zollner-Stadion noch "zu schwammig" ist - >>> hier geht`s zum Lagebericht!

Vor seinem Debüt in Eichstätt steht Dominik Haußner, der nach dem überraschenden Rücktritt von Dominik Betz als Trainer beim VfB übernommen hat. Vor dem Duell mit der "Oldschdod" aus Bayreuth meint der A-Lizenz-Inhaber: "Ein schwieriger Gegner. Die Bayreuther haben in der Winterpause einige personelle Veränderungen vorgenommen. Ich will nicht von einer Wundertüte sprechen, aber es wird schon spannend zu beobachten sein, wie sie taktisch aus der Winterpause rauskommen werden. Zudem wird es für beide nach langer Zeit das erste Spiel auf Naturrasen sein, diese Komponente darf man auch nicht vergessen. Wir wollen die Intensität auf den Platz bringen, die Eichstätt auszeichnet und mit einem Heimsieg starten." Personell können die Hausherren aus dem Vollen schöpfen.



Sechs Abgänge, vier Neuzugänge - in Bayreuth war in der Winterpause viel los. Marco Stefandl (SV Atlas Delmenhorst), Julian Bell (BSG Chemie Leipzig), Jakub Mintál (TSV Kornburg), Luis Klein (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Tobias Weber (TSV Kornburg) und Maurice Dehler (SpVgg Unterhaching) haben den Verein verlassen. Gekommen sind Maximilian Fesser (vom FC Würzburger Kickers), Florian Markert (ATSV Erlangen), Davide Sekulovic (FC Ingolstadt 04) und Angelo Brückner (zuletzt vereinslos). "Wir haben aber die Turbulenzen in der Vorbereitung sehr gut weggesteckt und in den Testspielen gut performt. Deshalb fahren wir selbstbewusst nach Eichstätt und wollen auf jeden Fall was mitnehmen", lässt Cheftrainer Lukas Kling vorm Auftakt wissen.

Die erste Partie nach der Winterpause gegen Wacker Burghausen fiel dem Wintereinbruch zum Opfer. Die kommenden Wochen und Monate bis zum Saisonende Mitte Mai halten deshalb für die Augsburger Profireserve ein steiles Programm bereit. 17 (!) Partien hat die Elf von Coach Markus Feulner in nur zweieinhalb Monaten zu absolvieren. Los geht`s mit dem Heimsoiel gegen die SpVgg Ansbach. Für beide Teams gleich eine richtungweisende Partie. Die Hausherren brauchen unbedingt Punkte, um die Abstiegsregion verlassen zu können. Die Gäste aus Mittelfranken könnten mit einem Auswärtsdreier zum Auftakt gleich die Weichen Richtung Klassenerhalt stellen und hätten mit dann 26 Zählern bereits ein ordentliches Polster auf die Abstiegsränge.