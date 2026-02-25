Bender enttäuscht: »Kein Gesicht, das ich von der Mannschaft kenne«

Es war ein stimmungsvoller Auftakt in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Die Hachinger brannten allerdings nur vor Anpfiff ein Feuerwerk ab, als die mitgekommenen SpVgg-Fans ordentlich Pyrotechnik zündeten. Die FCB-Sympathisanten zeigten eine tolle Choreo in Anlehnung an Trainerlegende Hermann Gerland. Die gut 1.600 Zuschauer im Grünwalder Stadion, darunter Felix Magath und die ehemaligen FCB-Sturmikone Roy Makaay, sahen einen verdienten 1:0-Sieg der Bayern-Amateure im S-Bahn-Derby. Ein herber Rückschlag für die Hachinger Aufstiegsambitionen gleich zu Beginn...
Wie haben die beiden Coaches die 90 Minuten bewertet? Hier gibt`s die Reaktionen zum Spiel:
Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching): "Mein Fazit fällt sehr, sehr kurz aus. Wir haben es nicht verdient, einen oder gar drei Punkte mitzunehmen. In der ersten Halbzeit haben wir ganz, ganz viel vermissen lassen und sind auch verdient in Rückstand geraten. Das war kein Gesicht, das ich von der Mannschaft kenne. Und auch kein Gesicht, das die Mannschaft selbst von sich erwartet. In der zweiten Halbzeit war`s ein bisschen besser, ein bisschen mehr Wille. Aber bei weitem nicht das, was wir spielen wollen."
Wie geht`s weiter? Die Bayern-Amateure sind schon am Freitag wieder dran - und haushoher Favorit, wenn die Niederbayern von der SpVgg Hankofen-Hailing ins Grünwalder Stadion kommen. Die SpVgg Unterhaching hat ebenfalls nicht lange Zeit, um sich über den verpatzten Start zu ärgern. Die Vorstädter haben am Samstag das unbequeme Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt zu bestreiten und wollen im Grabfeld Wiedergutmachung betreiben.