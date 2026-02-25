Bender enttäuscht: »Kein Gesicht, das ich von der Mannschaft kenne« Reaktionen zum Auftakt in der Regionalliga Bayern von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Enttäuschte Hachinger vor der Kurve der mitgreisten Anhänger. – Foto: Sven Leifer

Es war ein stimmungsvoller Auftakt in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Die Hachinger brannten allerdings nur vor Anpfiff ein Feuerwerk ab, als die mitgekommenen SpVgg-Fans ordentlich Pyrotechnik zündeten. Die FCB-Sympathisanten zeigten eine tolle Choreo in Anlehnung an Trainerlegende Hermann Gerland. Die gut 1.600 Zuschauer im Grünwalder Stadion, darunter Felix Magath und die ehemaligen FCB-Sturmikone Roy Makaay, sahen einen verdienten 1:0-Sieg der Bayern-Amateure im S-Bahn-Derby. Ein herber Rückschlag für die Hachinger Aufstiegsambitionen gleich zu Beginn...

Ließen sich das S-Bahn-Derby im Grünwalder nicht entgehen: Felix Magath (li.) und der ehemalige Bayern-Knipser Roy Makaay. – Foto: Imago Images

"Ich denke, die Zuschauer haben ein rassiges Derby gesehen. Da war alles drin, was man sich vorstellt. Damit meine ich in erster Linie die Zweikämpfe, die hohe Intensität. Umso schöner ist es, dass es meine junge Mannschaft geschafft hat, auch defensiv dagegenzuhalten. Am Ende haben wir verdient gewonnen." Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)"Ich denke, die Zuschauer haben ein rassiges Derby gesehen. Da war alles drin, was man sich vorstellt. Damit meine ich in erster Linie die Zweikämpfe, die hohe Intensität. Umso schöner ist es, dass es meine junge Mannschaft geschafft hat, auch defensiv dagegenzuhalten. Am Ende haben wir verdient gewonnen."

Hachings Coach Sven Bender war enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft. – Foto: Sven Leifer

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching): "Mein Fazit fällt sehr, sehr kurz aus. Wir haben es nicht verdient, einen oder gar drei Punkte mitzunehmen. In der ersten Halbzeit haben wir ganz, ganz viel vermissen lassen und sind auch verdient in Rückstand geraten. Das war kein Gesicht, das ich von der Mannschaft kenne. Und auch kein Gesicht, das die Mannschaft selbst von sich erwartet. In der zweiten Halbzeit war`s ein bisschen besser, ein bisschen mehr Wille. Aber bei weitem nicht das, was wir spielen wollen."

Die Choreo der Bayern-Fans vorm Anpfiff. – Foto: Sven Leifer