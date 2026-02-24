»Durchwachsene« Vorbereitung in Buchbach - Auftakt auf der Kippe Mit Marc Unterberger ist beim TSV ein neuer Trainer am Ruder +++ Start zuhause gegen die SpVgg Greuther Fürth II wackelt von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Hat sich zum unumstrittenen Führungsspieler in Buchbach entwickelt: Samed Bahar. – Foto: Michael Buchholz

Keine gewöhnliche Wintervorbereitung hat der TSV Buchbach hinter sich. Zum Einstieg leitete noch der Sportliche Leiter Andreas Bichlmaier die Einheiten, ehe Ende Januar mit Marc Unterberger endlich der Nachfolger von Aleksandro Petrovic präsentiert werden konnte. Nach eher holprigen Wochen und nur einem Sieg aus sechs Testspielen gegen durch die Bank unterklassige Gegner würde der Regionalligist am Freitag gerne mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II (Anpfiff 19 Uhr) in die Frühjahrsrunde starten. Der Blick in den Himmel verheißt aber zu Beginn der Woche nichts Gutes...

"Der heutige Dauerregen macht mir Sorgen", betont Georg Hanslmaier, als FuPa ihn am Dienstagvormittag am Telefon erreicht. Buchbachs Abteilungsleiter erläutert: "Wir waren gestern auf dem Platz, der noch brutal weich und schwammig ist. Weitere Niederschläge helfen da sicher nicht. Aktuell würde ich sagen, die Chancen auf eine Austragung stehen bei 50:50." Hoffnung gibt nun die Wetterprognose: Ab Mittwoch soll es in Buchbach trocken und frühlingshaft mild werden. Ob das allerdings in Hinsicht auf Freitag reicht, muss einfach abgewartet werden...

Marc Unterberger (hire noch in Diensten der SpVgg Unterhaching) will in Buchbach an die erfolgreiche Arbeit von Aleksandro Petrovic anknüpfen. – Foto: Imago Images











Ein Grund für die zähe "Pre-Season" waren immer wiederkehrende personelle Probleme. "Wir hatten mit zahlreichen Wehwehchen zu kämpfen.



Mit Blick auf die Vorbereitung meint Hanslmaier: "Wir hatten schon bessere! Ingesamt muss man ein durchwachsenes Fazit ziehen. Freilich auch dem geschuldet, dass unser neuer Trainer verspätet einsteigen konnte und sich das Ganze erst finden musste. Aber Marc Unterberger leistet gute Arbeit, mittlerweile hat sich das eingespielt und wir sind auf einem guten Weg." Und bekanntlich ist die Vorbereitung ohnehin Schall und Rauch, wenn`s wieder ans Eingemachte geht...Ein Grund für die zähe "Pre-Season" waren immer wiederkehrende personelle Probleme. "Wir hatten mit zahlreichen Wehwehchen zu kämpfen. Daniel Muteba beispielsweise musste längere Zeit aussetzen. Das hat sich wie ein roter Faden durch die Vorbereitung gezogen", berichtet Hanslmaier. Nicht mehr mit dabei in der Frühjahrsrunde ist bekanntlich Sascha Hingerl, der in der Winterpause zum Drittligisten SSV Jahn Regensburg gewechselt ist. Der spielstarke defensive Mittelfeldspieler hinterlässt zweifelsohne ein Lücke, die es zu füllen gilt.