Trotz Aufstiegs-Absage: Andy Wolf bleibt dem 1. FC Nürnberg treu

Bleibt der Regionalliga Bayern bzw. dem 1. FC Nürnberg II weiter erhalten: Andreas Wolf. – Foto: Sportfoto Zink / M.Ott

Am gestrigen Mittwoch hatte der 1. FC Nürnberg verkündet, was die Spatzen rund um den Valznerweiher schon von den Dächern pfiffen: Im Fall der U23 werden die Lizenzunterlagen für die 3. Liga nicht eingereicht. Heißt: Auch im Erfolgsfall, sollte der FCN-Nachwuchs tatsächlich die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern holen, bleibt die zweite Mannschaft auch nächstes Jahr viertklassig. Die Aufstiegs-Absage hat aber zu keinen vereinsinternen Verwerfungen geführt, ganz im Gegenteil: Nur einen Tag später am heutigen Donnerstag kann der Club verkünden: U23-Erfolgscoach Andy Wolf bleibt an Bord und wird auch in der kommenden Saison die zweite Mannschaft trainieren. Der 43-Jährige, Teil des legendären FCN-Teams, das 2007 den DFB-Pokal holte, geht dann im Sommer in seiner vierte Saison als Cheftrainer der U23.

"Andreas Wolf verkörpert den 1. FC Nürnberg wie kaum ein Zweiter, wir sind daher äußerst glücklich darüber, dass er auch in Zukunft die Rolle des U23-Cheftrainers übernimmt. Durch seine akribische Arbeit gelingt es ihm, unsere Nachwuchsfußballer nachhaltig auf den Profifußball vorzubereiten und die Talente auch dank seiner eigenen Erfahrungen bestmöglich zu fördern. Die U23 spielt zudem bisher eine herausragende Saison, weshalb gleich klar war, dass wir mit Andreas Wolf gemeinsam in die Zukunft gehen", frohlockt Dieter Frey, Direktor ClubNachwuchs beim 1. FC Nürnberg.



Andy Wolf selbst lässt sich in einer offiziellen Pressemitteilung wie folgt zitieren: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich über die Saison hinaus als Trainer der U23 arbeiten werde. Ich fühle mich hier ligaunabhängig sehr wohl und kann meine Expertise gezielt einbringen. Natürlich steht uns weiterhin viel Arbeit bevor, doch ich werde nach wie vor mein Bestes geben, um die Entwicklung unserer Talente im ClubNachwuchs zielführend voranzutreiben und zu gewährleisten, dass sich der Nachwuchsfußball beim FCN auch künftig Tag für Tag weiterentwickelt."