Ettmannsdorf und Roding müssen passen – und wohl auch Vilzing

In der Landesliga Mitte müssen der SV Schwandorf-Ettmannsdorf (gegen Lam) und der TB 03 Roding (gegen Passau) ihre Heimspiele am Samstag absagen. Die Plätze lassen noch keinen Spielbetrieb zu. „Am Ufer der Naab ist leider noch nichts möglich“, seufzt Schwandorfs Trainer Christian Most. Die Wintervorbereitung gestaltete sich alles andere als einfach für den Tabellenzweiten. „Neben der Tatsache, dass unser Hauptplatz noch nicht bespielbar ist, kommt hinzu, dass wir auch noch kein einziges Training auf unserem Trainingsplatz durchführen konnten. Deshalb war unsere Vorbereitung geprägt von Improvisation, Umplanen und kurzfristigen Änderungen. Daher hat die Vorbereitung den Spielern, aber auch uns Verantwortlichen sehr viel Zeit und Mühe gekostet. Die Jungs haben aber trotzdem gut mitgezogen, so dass wir grundsätzlich positiv in die Rückrunde starten“, berichtet Most, der zumindest personell keine Probleme zum Re-Start hat. Einziger Ausfall ist derzeit Tobias Bernkopf mit einer Knieverletzung. Für Samstag hat der SVSE umgeplant und kurzfristig ein Testspiel mit dem Süd-Bezirksligisten VfB Bach auf dem Kunstrasenplatz in Bad Abbach vereinbart. Vorausblickend meint Most: „In der kommenden Woche hoffen wir auf drei Trainingseinheiten auf Rasen, um so für das schwere Auswärtsspiel in Seebach gerüstet zu sein.“ Derweil gerät die SpVgg Lam durch diese Absage allmählich in arge Terminnöte. Vier Spiele müssen die Osserbuam nun schon nachholen.



Nichts geht auch am Rodinger Esper. Der Tabellenvorletzte muss den Gästen aus Passau absagen und sich noch etwas gedulden, ehe die „Mission Klassenerhalt“ startet. „Wir hätten sehr gerne gespielt, zumal es unser erstes Heimspiel gewesen wäre. Aber es hilft nichts, wenn der Platz nicht bespielbar ist“, sagt TB-Coach Andreas Klebl. Auch die Rodinger machen aus der Not eine Tugend und organisierten nochmal ein Testspiel. Am frühen Samstagabend steigt in Weiden die Generalprobe gegen den Bezirksligisten Nord-FC Wernberg. Mit Blick auf die vergangenen Wochen spricht Klebl von einer „sehr wechselhaften Vorbereitung: Die Ergebnisse waren nicht so berauschend und die ganze Vorbereitung war immer wieder von Verletzten geprägt.“ Nach wie vor sind die Dauerverletzten um Leon Reisinger, Alexander Fuchs und Winter-Neuzugang Kilian Bücherl außen vor. Dazu gesellen sich die aktuell angeschlagenen Yusuf Babat, Raul Almeida Da Silva, Alban Salla und Navid Djavidani. „Die vier haben die kompletten letzten zwei Wochen nicht trainieren können und es wird sich herausstellen, inwiefern sie fit sind.“ Rodings erster Punktspielgegner im neuen Jahr wird dann der SV Etzenricht – ein direkter Konkurrent – sein.



