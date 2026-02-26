Vierter Spielausfall für Lam: »Wird herausfordernder April« Die Osserbuam kommen nach der Ettmannsdorf-Absage in akute Terminnot von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Landesliga-Kicker der SpVgg Lam werden einen sehr stressigen April haben – Foto: Thomas Gierl

Über Trainingsinhalte wird sich Lorenz Kowalski, Chefanweiser des Landesligisten SpVgg Lam, bald nicht mehr allzu viele Gedanken machen müssen. Im April stehen für die "Osserbuam" nämlich bereits sieben(!) Begegnungen auf dem Programm und nun wird auch noch eine achte Partie hinzukommen. Der Frühjahrsauftakt von Weber, Müller, Pritzl und Kameraden beim Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf kann nicht stattfinden. Da auf der Anlage der Weiß-Blauen keine Flutlichtspiele möglich sind, kommt als Nachholtermin eigentlich nur der 28. oder 29. April in Frage. Zuvor haben die Lamer Fußballer bereits drei "Englische Wochen" zu bestreiten.

"Das wird ein herausfordernder April", weiß Kowalski, der schon seit Ende Januar immer wieder gehörig improvisieren musste. "Die Wintervorbereitung bringt für uns als Bayerwald-Verein immer gewisse Schwierigkeiten mit sich, zumal wir keinen Kunstrasenplatz haben. Aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse hat sich noch mehr im Fitness-Studio und in der Halle als in den Jahren zuvor abgespielt. Anderen Vereinen ist es aber auch bestimmt nicht besser ergangen und wir haben das Beste aus der Situation gemacht. In unseren letzten beiden Testspielen war ein klarer Aufwärtstrend erkennbar und am Mittwoch konnten wir erstmals auf Rasen trainieren", berichtet der 29-Jährige Übungsleiter.







Einen weiteren Probelauf werden die "Osserbuam" nicht absolvieren. "Wir hätten die Möglichkeit gehabt, am Sonntagabend ein Testspiel auszutragen. Da uns aber aufgrund der Kurzfristigkeit ein paar Spieler gefehlt hätten, lassen wir das sein und trainieren dafür am Samstag", informiert Kowalski, der wegen der langfristigen Ausfälle von Simon Loderbauer, Moritz Seidel und Simon Meindl momentan mit einem relativ schmalen Kader auskommen muss. "Derzeit sind wir mit 15 Feldspielern unterwegs. Zumindest bei Mo Seidel hoffen wir, dass er in ein paar Wochen wieder einsatzfähig ist", sagt der junge Übungsleiter, der mit seinen Gefolge zudem am 17. März in Arnbruck unter Flutlicht das Pokal-Duell gegen den SV Etzenricht bestreiten muss. Optimistisch gestimmt ist man im SpVgg-Lager, dass das Derby gegen den 1. FC Bad Kötzting am 7. März stattfinden kann. Bei einem weiteren Ausfall würde Spielleiter Frank Seitz gehörig ins Rotieren kommen....