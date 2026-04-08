Özkaya spricht über Transfers des CSV: "Wollen uns weiter verstärken"

Der CSV Marathon Krefeld ist dieser Tage omnipräsent auf FuPa. Das liegt zum einen an einer guten Bezirksliga-Saison, die der Vorjahres-Aufsteiger im besten Fall in der Top fünf abschließen wird. Zum anderen vermeldet das Team von Trainer Onur Özkaya immer wieder Top-Transfers wie zuletzt Torjäger und Ex-Profi Samed Yesil. Der Coach spricht über die Planungen und Zielsetzungen seiner Mannschaft.
Nach Rang neun in der Vorsaison belegen die Krefelder aktuell Platz sieben in der Gruppe 3, TuS Wickrath hat als Tabellenfünfter sechs Punkte mehr. Dass Marathon nochmal um zwei Plätze klettert, ist nicht ausgeschlossen. Großen Anteil an dieser starken Runde hat Stürmer Dennis Lerche, der mit 33 Toren und elf Vorlagen zu den besten Akteuren der Liga zählt. Seine Qualität ist als ehemaliger Regionalliga-Spieler unbestritten, doch im Sommer wechselt er zum FC Traar in die Kreisliga.
Ein herber Rückschlag in den Planungen des CSV - sollte man meinen! Neben Ex-Liverpooler Yesil, der Marathon 2024 mit 44 Toren und 19 Vorlagen erst in die Bezirksliga schoss, kommt auch Oberliga-Torjäger Oguz Ayan, der 2022/23 Torschützenkönig mit 30 Toren und 13 Vorlagen im Trikot des TSV Meerbusch wurde. Das prominente Zugangs-Trio rundet Tanju Öztürk ab; der Verteidiger spielte viele Jahre in der Regionalliga und 3. Liga und ist ebenfalls ein großes Upgrade für die Bezirksliga.
"Wir wollen unseren Kader in jedem Fall noch weiter verstärken, aber eine bessere Vita als die drei zu finden, ist schon schwierig", meint Özkaya. Neben dem Trio gibt es aber auch weitere Zugänge: "Mit Leon Buschen haben wir einen sehr starken Torwart dazu bekommen. David Machnick, Carlo Honore Heinrich und Viron Anagnoustou werden die Qualität in unserem Kader ebenfalls anheben."
In dieser Woche hat Krefeld außerdem noch die Verpflichtung von Gabriel Preuß von Viktoria Goch aus der Landesliga bekanntgegeben, damit gibt es Anfang April schon acht Zugänge. Ist die Arbeit damit getan? "Die Kaderplanung für die neue Saison ist noch nicht abgeschlossen", verrät Özkaya. Neben Lerche verlassen auch Dario Krezic (Umzug nach Österreich) und Fritz Fiedler (unbekannt) den Klub. "Wir haben es geschafft, die restliche Mannschaft zusammenzuhalten", hebt der Coach hervor.
Ein Ziel lässt sich der Trainer, der fast durchgängig seit 2014 in Hauptverantwortung an der Seitenlinie steht, noch nicht entlocken: "Es ist noch zu früh, um über die Zielsetzung zu sprechen. Wir konzentrieren uns gerade erstmal darauf, die laufende Saison bestmöglich abschließen", sagt Özkaya. Wenn aber 90 Prozent des Kaders bleiben, acht Spieler bereits ihre Zusage gegeben haben und der CSV Marathon schon jetzt zum oberen Drittel der Liga zählt, dürfte es allein durch die intrinsische Weiterentwicklung in der Bezirksliga nach oben gehen.
Zumal es auch so ist: Die Namen Yesil, Ayan und Öztürk werden ein Echo auslösen, weitere Spieler könnten diesem Ruf folgen - und wie der Trainer selbst sagt: Die Kaderplanung ist Anfang April noch lange nicht abgeschlossen.
Zugänge: Carlo Honoré Heinrich (VfR Krefeld-Fischeln), David Machnik (VfL Tönisberg), Tanju Öztürk (Vereinslose Spieler Niederrhein), Oguz Ayan (Holzheimer SG), Leon Buschen (VfR Krefeld-Fischeln), Viron Anagnostou (TSV Krefeld-Bockum), Gabriel Preuß (Viktoria Goch), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld)
Abgänge: Dennis Lerche (FC Traar), Dario Krezic (Umzug nach Österreich), Fritz Fiedler (Vereinslose Spieler Niederrhein)
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