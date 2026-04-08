Özkaya spricht über Transfers des CSV: "Wollen uns weiter verstärken" Der CSV Marathon Krefeld sorgt dieser Tage mit Zugängen wie Samed Yesil, Tanju Öztürk oder Oguz Ayan für Aufsehen. Trainer Onur Özkaya verrät im FuPa-Gespräch, dass die Kaderplanungen für die neue Saison noch nicht abgeschlossen sind. von André Nückel · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Onur Özkaya (l.) äußert sich zu den jüngsten Transfers des CSV Marathon. – Foto: Ralph Görtz

Der CSV Marathon Krefeld ist dieser Tage omnipräsent auf FuPa. Das liegt zum einen an einer guten Bezirksliga-Saison, die der Vorjahres-Aufsteiger im besten Fall in der Top fünf abschließen wird. Zum anderen vermeldet das Team von Trainer Onur Özkaya immer wieder Top-Transfers wie zuletzt Torjäger und Ex-Profi Samed Yesil. Der Coach spricht über die Planungen und Zielsetzungen seiner Mannschaft.