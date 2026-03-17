Dieser Ex-Profi wechselt zu Krefelder Bezirksligist

Tanju Öztürk wechselt in die Bezirksliga. – Foto: Arno Wirths

Ein Defensivspezialist mit ganz viel Erfahrung im Profi-Bereich verstärkt ab dem Sommer den CSV Marathon in der Bezirksliga. Wie der Verein am Dienstag mitteilt, wechselt Tanju Öztürk an die Edelstahlkampfbahn. Der 36-Jährige war bis zum vergangenen Sommer in der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen aktiv, zudem beim Hallenformat der Icon League.

Von der 2. Bundesliga bis zur Oberliga Niederrhein hat Öztürk in seiner langen Karriere alles gesehen. Der Defensivmann spielte unter anderem für RWO, den KFC Uerdingen, die zweite Mannschaft von Schalke 04 und den MSV Duisburg. Ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum von Alemannia Aachen. Von dort wechselte er im Sommer 2006 zu den Zebras, für die er zunächst in der U19 und der zweiten Mannschaft spielte. Sein Zweitliga-Debüt gab er am 18. März 2012 für den MSV gegen den VfL Bochum. In der Folge reifte er weiter und entwickelte sich in Duisburg zum Stammspieler.

"Mit seiner spielerischen Qualität, seiner Präsenz auf dem Platz und seiner Erfahrung soll Tanju der Mannschaft wichtige Impulse geben und eine führende Rolle im Team einnehmen", erklärt der CSV in den Vereinsmedien. Auch wenn ihm eine wichtige Rolle angedacht ist, steht doch bereits fest, dass der Verteidiger nicht immer verfügbar sein wird. Neben dem Fußball ist er mit seinem Performance-Konzept "Tanju Player Performance" im Leistungsbereich des Fußballs unterwegs. Mit Fußballern arbeitet er dort an einer generellen Verbesserung in den Bereichen Athletik, Technik, Dribbling und Abschluss.