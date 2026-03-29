CSV Marathon präsentiert nächsten Transferhammer

Oguz Ayan (Vordergrund) wechselt in die Bezirksliga. – Foto: Hubert Wilschrey

Gespielt hat der CSV Marathon Krefeld am Sonntag zwar nicht, aber gegen 22.30 Uhr haben die Fans des Bezirksliga-Klubs dennoch jubeln dürfen: Der CSV hat seinen nächsten Zugang vorgestellt, erneut ist es ein bekannter Name: Stürmer Oguz Ayan kommt aus der Oberliga Niederrhein von der Holzheimer SG im Sommer nach Krefeld.

Der Transfer von Ayan ist nicht der erste Kracher für die neue Saison. Kürzlich hat der Bezirksligist schon die Verpflichtung von Tanju Öztürk bekanntgegeben. Der Ex-Profi stand in seiner Karriere unter anderem beim MSV Duisburg, FC Schalke 04 II, KFC Uerdingen, Hansa Rostock und zuletzt bei Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West unter Vertrag - mehr hier. Zudem hat der torgefährliche Mittelfeldspieler Carlo Honoré-Heinrich vom VfR Krefeld-Fischeln zugesagt.

"Oguz bringt reichlich Erfahrung aus der Landesliga und Oberliga mit, seine Statistiken sprechen für sich. Ein klarer Angreifer, der alles für das Team geben wird und unsere Offensive entscheidend verstärkt. Aktuell ist Oguz bei der Holzheimer SG in der Oberliga aktiv. Wir freuen uns sehr über diese Verpflichtung und heißen dich herzlich im schwarz-gelben Team Willkommen", teilt Marathon am Sonntagabend nicht.