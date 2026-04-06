CSV Marathon verpflichtet auch Torjäger Samed Yesil

Die Gerüchte hat es gegeben, jetzt ist der Deal offiziell: Ex-Profi Samed Yesil kehrt zum CSV Marathon Krefeld zurück. Der 31-jährige Ex-Spieler des Liverpool FC wurde an Ostern vorgestellt und kommt von Anadolu Türkspor Krefeld zum Bezirksliga-Klub.
"Unser ehemaliger Kapitän und echtes „Sahnehäubchen“ der Saison 2023/24 kehrt zurück an die Edelstahlkampfbahn", teilt der CSV Marathon mit. Mit seinem großen Anteil am Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga hat er sich bereits einen besonderen Platz im Verein gesichert. Über seine Qualitäten müssen wir nicht viele Worte verlieren. Jahr für Jahr überzeugt Samed mit seiner Torgefahr und er kann es kaum abwarten wieder für den CSV Marathon in der kommenden Saison wieder auf Torjagd zu gehen."
Für Marathon glänzte Yesil, der in der Jugend für Bayer 04 Leverkusen und nach seiner Zeit in England für verschiedene Klubs in Europa und Deutschland spielte, 2023/24 mit 44 Toren und 19 Vorlagen, die maßgeblich zur Meisterschaft in der Kreisliga A Kempen-Krefeld führten. Im Anschuss schoss er Anadolu mit 96 Toren und 37 Vorlagen in die Kreisliga A, wechselte dann für 13 Spiele zu Türkgücü Ratingen nach Düsseldorf (20 Tore, neu Vorlagen) und kehrte erst im Januar zurück zu Anadolu. Der Auftrag dort: Sprung in die Bezirksliga!
Der CSV Marathon hat unter anderem mit Oguz Ayan und Tanju Öztürk schon hochkarätige Zugänge bekanntgegeben, Yesil reiht sich in diese Riege der Top-Transfers ein. "Die Gespräche waren kurz und klar. Samed kennt den Verein, das Umfeld und die Mannschaft", heißt es weiter. "Ein riesiger Dank gilt unseren Premium Partnern und Hauptsponsoren Muharrem Türkyilmaz & Ömür Samhal sowie unserem sportlichen Leiter Engin Kum, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Samed den Weg zurück zum CSV Marathon gefunden hat."
In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, kämpfen die Krefelder um Rang fünf. Kommende Saison könnte es durchaus paar Plätze nach oben gehen.
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