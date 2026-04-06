CSV Marathon verpflichtet auch Torjäger Samed Yesil

Samed Yesil (r.) ist ein Top-Transfer für den CSV. – Foto: Ralph Görtz

Die Gerüchte hat es gegeben, jetzt ist der Deal offiziell: Ex-Profi Samed Yesil kehrt zum CSV Marathon Krefeld zurück. Der 31-jährige Ex-Spieler des Liverpool FC wurde an Ostern vorgestellt und kommt von Anadolu Türkspor Krefeld zum Bezirksliga-Klub.

"Unser ehemaliger Kapitän und echtes „Sahnehäubchen“ der Saison 2023/24 kehrt zurück an die Edelstahlkampfbahn", teilt der CSV Marathon mit. Mit seinem großen Anteil am Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga hat er sich bereits einen besonderen Platz im Verein gesichert. Über seine Qualitäten müssen wir nicht viele Worte verlieren. Jahr für Jahr überzeugt Samed mit seiner Torgefahr und er kann es kaum abwarten wieder für den CSV Marathon in der kommenden Saison wieder auf Torjagd zu gehen."

Für Marathon glänzte Yesil, der in der Jugend für Bayer 04 Leverkusen und nach seiner Zeit in England für verschiedene Klubs in Europa und Deutschland spielte, 2023/24 mit 44 Toren und 19 Vorlagen, die maßgeblich zur Meisterschaft in der Kreisliga A Kempen-Krefeld führten. Im Anschuss schoss er Anadolu mit 96 Toren und 37 Vorlagen in die Kreisliga A, wechselte dann für 13 Spiele zu Türkgücü Ratingen nach Düsseldorf (20 Tore, neu Vorlagen) und kehrte erst im Januar zurück zu Anadolu. Der Auftrag dort: Sprung in die Bezirksliga!