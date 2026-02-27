Kein "Aprilscherz": Dennis Lerche geht in die Kreisliga zum FC Traar

Dennis Lerche, hier im Trikot vom FC Rot-Weiß Erfurt, wechselt für die kommende Saison in die B-Liga zum FC Traar. – Foto: IMAGO/ Bild 13

Mit 34 Scorerpunkten aus 18 Spielern ist Dennis Lerche der unumstrittene Leistungsträger für den CSV Marathon Krefeld. Doch schon ist jetzt ist klar: Nach Ende der laufenden Spielzeit zieht der Angreifer weiter – und zwar ortsnah. Es geht zum Krefelder B-Ligisten FC Traar, der sich mit dieser Verpflichtung automatisch ins Rampenlicht setzt.

Ein wichtiger Faktor: Seit der Winterpause spielt mit Samet Köksal eine enge Bezugsperson von Lerche in Traar. "Er ist fast wie ein Bruder für ihn“, schildert Özbulat. Zudem kennt der Coach seinen künftigen Angreifer schon länger, das Verhältnis ist freundschaftlich.

"Wir sind natürlich richtig froh, so einen Spieler verpflichten zu können", sagt Halil Özbulat, Trainer des FC Traar gegenüber FuPa Niederrhein. "Einige haben mich angeschrieben, ob es sich hier um Aprilscherz handelt. Nein, es hat jetzt über mehrere glückliche Zufälle geklappt."

Aus einmal reinschnuppern wurden zusätzliche Einheiten. In Absprache mit Marathon-Trainer Onur Özkaya durfte Lerche Einheiten in Traar absolvieren, wenn er es zeitlich nicht rechtzeitig zum Bezirksligisten schaffte. Über Wochen reifte so der Gedanke an einen dauerhaften Wechsel.

Özbulat ordnet den Schritt ein: "Für so einen Spieler wie Dennis Lerche ist es letztendlich egal, ob er in der Bezirksliga oder in der Kreisliga C spielt, solange er nicht Regionalliga oder Oberliga spielt. Das wäre ja eigentlich sein Terrain."

Ganz neu ist das Kreisliga-Parkett für den 1,92 Meter großen Stürmer ohnehin nicht. Lerche kam bereits für die Zweitvertretung des GSV Moers, beim TV Kapellen, SV Oppum und Linner SV auf eine Vielzahl an Einsätzen auf Kreisebene – und verbuchte dort eine fast schon erwartbar atemberaubende Torquote.

Und so zieht er künftig den ihm näher gelegenen FC Traar in der Kreisliga B vor, wie auch Marathons Obmann Tayfun Subay bestätigt: "Dennis möchte etwas lockerer Fußball spielen. Er ist auch Vater geworden und möchte mehr mit der Familie machen."

Böses Blut gibt es aber nicht: "Dennis spielt noch bis zum Saisonende für uns und bleibt ein guter Freund für uns, alles sauber."

Traar will mit Lerche oben angreifen"

In Traar strebt Lerche zusätzlich noch seine Trainerlizenz an. Auf diesem Weg möchte ihn der der Verein begleiten und unterstützen. Bleibt also nur die Frage, mit welchen Ambitionen der FC Traar in die kommende Spielzeit geht. Derzeit hausiert das Team noch auf dem fünften Tabellenplatz in der Kreisliga B. Zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer VfL Tönisberg II zeigen auf, dass sich für die kommende Spielzeit an der Ligazugehörigkeit wohl nichts ändern wird. Im nächsten Jahr gilt dann der Großangriff auf die Top-Platzierungen, denn neben Lerche plant der Verein noch mit weiteren hochkarätigen Verpflichtungen: "Solche Transfers werden natürlich gemacht, um oben anzugreifen", stellt Özbulat unmissverständlich klar. "Es wäre nicht authentisch, da tiefzustapeln. Ob es dann am Ende klappt oder nicht, werden wir sehen."