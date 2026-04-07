Viktoria Goch gibt Spieler an CSV Marathon Krefeld ab Gabriel Preuß wechselt im Sommer von Viktoria Goch aus der Landesliga zum CSV Marathon Krefeld. von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Transfer bei Viktoria Goch. – Foto: Markus Becker

Der CSV Marathon Krefeld hat den nächsten Zugang bekanntgegeben: Mittelfeldspieler Gabriel Preuß wechselt im Juli von Viktoria Goch an die Edelkampfbahn. >>> Schon gelesen? Samed Yesil kehrt zu Viktoria Goch zurück

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der Bezirksliga-Klub teilt mit: "Gabriel bringt wertvolle Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit. Zu seinen bisherigen Stationen zählt der VfB Homberg, aktuell steht er noch bei Viktoria Goch in der Landesliga unter Vertrag. Als zentraler, ehrgeiziger Spieler wird er unsere Kaderplanung optimal ergänzen." Preuß hat den Sprung aus der Jugend des VfB Homberg zu den Senioren geschafft und durfte auch einmal in der Regionalliga mitwirken. Bei Goch kommt er seit 2023 regelmäßig zum Einsatz und stieg mit dem Klub auch in die Landesliga auf (aktuell elf Einsätze).