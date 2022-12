Oberliga: So funktionieren der Aufstieg und Abstieg 2022/2023 So funktionieren der Aufstieg und der Abstieg in der Oberliga Niederrhein 2022/2023 - die Absteiger aus der Regionalliga sind entscheidend.

In diesem Text erklärt euch FuPa Niederrhein, wie der Aufstieg und der Abstieg in der Oberliga Niederrhein 2022/2023 funktionieren. Ziel des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) ist es, nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eine Gruppenstärke von 18 Mannschaften herzustellen. Und das könnte bereits für die Spielzeit 2023/2024 funktionieren.

Die Oberliga-Aufstiegsregel 2022/2023

Der Meister der Oberliga Niederrhein steigt in die Regionalliga West auf, doch so leicht ist es trotz sportlicher Qualifikation nicht. Vorab müssen interessierte Vereine eine Bewerbung um die Lizenz beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) einreichen. Die Deadline läuft am 31. März 2023 um 15.30 Uhr aus. Dazu heißt es vom FVN:

"Der Meister der Oberliga Niederrhein ist sportlich für den Aufstieg in die Regionalliga West qualifiziert. Er muss die Bewerbung um die Zulassung zur Regionalliga West mit allen einzureichenden Unterlagen bis spätestens 31. März 2023, 15.30 Uhr, beim WDFV form- und fristgerecht eingereicht haben. Bei positivem Bescheid der Bewerbung steigt er in die Regionalliga West auf."

Sollte der Meister auf den Aufstieg verzichten oder die Lizenz nicht bekommen, erhalten nacheinander der Vizemeister beziehungsweise der Drittplatzierte das Aufstiegsrecht. Ab Tabellenplatz vier entfällt die Aufstiegsberechtigung in der Oberliga Niederrhein, was zur Folge hätte, dass insgesamt eine Mannschaft weniger aus der Regionalliga absteigen würde.

Des Weiteren gibt es nach Verbandsangaben noch drei Einschränkungen:



"Das Recht zum Aufstieg in die Regionalliga West entfällt für den Verein,

3.1 der bereits mit einer Mannschaft am Spielbetrieb in der Regionalliga teilnimmt oder dessen 1. Mannschaft in der 3. Liga spielt.

3.2 der sich nicht form- und fristgerecht um die Zulassung zur Regionalliga West bewirbt oder auf sein Aufstiegsrecht verzichtet. Der Verzicht auf das Aufstiegsrecht in die Regionalliga West ist spätestens mit dem Ablauf des letzten angesetzten Punktespieltages dem Spielleiter schriftlich mitzuteilen.

3.3 dessen fehlende wirtschaftliche sowie technisch-organisatorische und sicherheitstechnische Leistungsfähigkeit für die neue Regionalliga West nach den dazu vom WDFV-Präsidium erlassenen Richtlinien festgestellt wurde."

So funktioniert der Abstieg in der Oberliga Niederrhein 2022/2023

Fünf Mannschaften steigen aus der Oberliga Niederrhein am Saisonende 2022/23 definitiv in die Landesligen ab. Steigt mindestens eine Mannschaft aus der Regionalliga West ab, erhöht sich die Zahl der Absteiger in die Landesliga auf sechs. Da der SV Straelen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangiert, scheinen im Dezember 2022 sechs Absteiger als sehr wahrscheinlich.