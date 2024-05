Landesliga: Vier Absteiger sind fix, zwei weitere so gut wie

Englische Woche in der Landesliga Niederrhein! Nach dem 34. Spieltag stehen mit dem ASV Mettmann, dem SC Düsseldorf-West (beide Gruppe 1), der SV Hönnepel-Niedermörmter und der Spvgg Sterkrade-Nord (beide Gruppe 2) schon vier Absteiger fest. Weil in jedem Fall die letzten vier beider Gruppen absteigen und wahrscheinlich ein neunter Absteiger in der Relegation ermittelt wird (hier klicken) , sind auch der MSV Düsseldorf (zehn Punkte Rückstand bei noch vier Spielen) und der FSV Duisburg (elf Punkte Rückstand bei noch vier Spielen) abgestiegen.

35. Spieltag Sa., 04.05.24 16:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln So., 05.05.24 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Monheim So., 05.05.24 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - VfL Jüchen-Garzweiler So., 05.05.24 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Mettmann So., 05.05.24 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Cronenberger SC So., 05.05.24 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - DV Solingen So., 05.05.24 15:30 Uhr Holzheimer SG - SC Velbert So., 05.05.24 15:30 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf So., 05.05.24 15:30 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Viersen So., 05.05.24 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Düsseldorf-West

VfB Frohnhausen – SV Hönnepel-Niedermörmter 5:0

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Joel Schoof, Issa Adnan Said, Dasilva Mavinga Matondo (66. Cederik Gille), Djibril Tamsir Camara, Pasquale Conti, Mario-Catalin Condreanu (59. Canel Ucan), Jonas Yunus Erdogmus (71. Patrizio Benvenuti), Issa Issa, Mohamed Said (72. Kai Hoffmann), Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub - Trainer: Issam Said

SV Hönnepel-Niedermörmter: Benedikt Schmitz, Filip Curcic (15. Benedikt Schmitz), Marvin Trentzsch, Andrew Appiah, Finn Verweyen, Maurice Kresimon, Giuseppe Mirason Geukes, Wisdom Eweka, Obed Okyere Boateng (52. Badri Müller), Wito Donat Wojciechowski, Timon Janssen (74. Beny Miaka) - Trainer: Marcel Zalewski

Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Issa Adnan Said (8.), 2:0 Mohamed Said (36.), 3:0 Mohamed Said (40.), 4:0 Issa Issa (70.), 5:0 Kai Hoffmann (86.)



Sportfreunde 97/30 Lowick – DJK Arminia Klosterhardt 4:2

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Oskar Tünte, David Rehms, Mohamed Mislemani (58. Marco Kämmler), Rene Üffing (46. Kemoh Sacko), Niels Langenhoff, Leonard Langenbrink (61. David Hulshorst), Tim Munnes, Peter Mayr, Taric Boland, Alexander Biermann (61. Ben Schücker) - Trainer: Alessandro Duro

DJK Arminia Klosterhardt: Talha Bayram, Nico Harder, Jannik Bystron (71. Fabian Abel) (81. Sergen Avni Dogan), Enes Bayram, Philipp Melzer, Mirac Bayram, Fabian Abel (81. Sergen Avni Dogan), Emre Onur, Kevin Kirchner (61. Bünyamin Burak Sari), Deniz Erdem (61. Samuel Zegadlo), Burak Yildiz - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Tim Munnes (1.), 1:1 Nico Harder (21.), 2:1 Talha Bayram (46. Eigentor), 2:2 Mirac Bayram (61.), 3:2 Tim Munnes (86.), 4:2 Ben Schücker (90.+1)



SV Budberg – FC Kray 4:2

SV Budberg: Marc Anders, Jan Luca Häselhoff, Niklas Ueberfeld (86. Jonas Kühnau), Devin Warnke, Dmytro Shevchenko, Benedict Vana (71. Lennart Hahn), Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth, Benedikt Franke (71. Emanuel Amissah), Moritz Paul (90. Simon Kömpel), Oliver Nowak (71. Felix Weyhofen) - Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke

FC Kray: Maurice Pascal Walz, Semih Köse, Noah Schulz, Koffi Jason Togbedji, Shota Tawada, Pascal Maurice Janus (57. Bright John Essien), Youssef Kamboua, Matthias Tietz, Marc Andre Gotzeina, Danilo Settimio Curaba, Toja Sato - Trainer: Adrian Schneider

Schiedsrichter: Maximilian Johann Ceiler - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Benedikt Franke (20.), 2:0 Dmytro Shevchenko (30.), 3:0 Oliver Nowak (54.), 3:1 Marc Andre Gotzeina (74.), 3:2 Shota Tawada (78.), 4:2 Moritz Paul (80.)



SV Blau-Weiß Dingden – SpVgg Steele 3:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Michael Leyking, Kevin Juch (75. Jonas Beckmann), Robin Volmering, Jonas Schneiders (76. Deniz Tulgay), Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke (84. Florian Hahm), Christian Gurny, Lasse Hoffmann (62. Matties Volmering), Mohamed Salman (87. Stefan Chciuk), André Bugla - Trainer: Jürgen Stratmann

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Marc Geißler, Nils Hetkamp, Nils Ölcek (54. Karsten Meinusch), Tom Schulokat (78. Yannik Hoffstadt), Seungho Noh (60. Kevin-Alexander Scheike), Dominik Bongartz (60. Jan-Lukas Lippeck), Lirim Imeri, Vladislav Kochoutine, Louis Smeilus (60. Tim-Samuel Bengs), Timo Nickel - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 André Bugla, 2:0 Mohamed Salman (56.), 3:0 Mohamed Salman (71.)



SGE Bedburg-Hau – 1. FC Lintfort 2:5

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Jasin Saiti, Leander Derksen, Robin Deckers (79. Kosovar Demiri), Leon Claaßen, Tom Versteegen, Felix Beeker (79. Jan-Luca Geurtz), Oussama Toumzine, Sezai Kezer (70. Christoph Gorißen), Matthias Anthony Roser, Levon Kürkciyan (75. Christian Ploenes) - Trainer: Jo Voß

1. FC Lintfort: Stefan Hüpen, Rafael Vizuete Mora, Philipp Hasse, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Robin von Radecke, Gabriel Derikx, Marvin Ehis (70. Emirhan Karaca), Tim Konrad, Luca Plum, Baha Arslanboga (46. Leslie Rume) - Trainer: Meik Bodden

Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Gabriel Derikx (42. Handelfmeter), 0:2 Baha Arslanboga (51.), 0:3 Baha Arslanboga (57.), 0:4 Gabriel Derikx (69.), 1:4 Henrik Schümmer (86.), 1:5 Rafael Vizuete Mora (88. Foulelfmeter), 2:5 Jan-Luca Geurtz (90.+3)



PSV Wesel – ESC Rellinghausen 5:2

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Johannes Bruns, Stephan Sanders, Timo Giese, Nico Giese (46. Lennart Laader), Jost Kasparek (58. Max Mahn), Florian Karwath (78. Yannik Oenning), Joel Grzeskowiak (64. Necati Güclü) (83. Oliver Dryka), Necati Güclü (83. Oliver Dryka), Felix Gehrmann, Iven Gosch - Trainer: Björn Assfelder

ESC Rellinghausen: Patrick Hollenbeck, Niklas Piljic, Nico Beckmann, Erik May (35. Ife-Oluwa Awolaja), Leon Lieske, Yaw Osei Awuah (76. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Eray Ciplak, Tom Holz (60. Luca Krämer), Linus Tom Butz (64. Shoyo Akaogi), Berkan Eken, Aaron Oteng-Appiah - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Felix Gehrmann (11.), 2:0 Stephan Sanders (30.), 2:1 Berkan Eken (34.), 2:2 Yaw Osei Awuah (50.), 3:2 Necati Güclü (72.), 4:2 Orkay Güclü (74.), 5:2 Max Mahn (80.)



FSV Duisburg – VfB Speldorf 3:4

FSV Duisburg: Newton Osayuwamen Lawrence, Hussein Alameddine, Onour Kara Ali, Emre Giourouk, Roken Tchouangue, Furkan Cakmak, Felix Mpianza, Mert-Turay Berberoglu, Luis Bukvasevic, Tunahan Askar - Trainer: Alessandro Vergaro

VfB Speldorf: Leon Ossmann, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Carl Paul, Noah Jecksties (53. Princely Ngantoh), Kian Licina (46. Maxwell Bimpek), Janis Timm, Ismail Öztürk (46. Maximilian Fritzsche), Simon Schwarz (81. Jesse Arthur), Kevin Mouhamed, Anil Özgen (46. Fabian Schürings) - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Pierre Kanzen

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg)

Tore: 0:1 Simon Schwarz (2.), 1:1 (31.), 2:1 (39.), 2:2 Anil Özgen (42.), 2:3 Kevin Mouhamed (68.), 3:3 (82.), 3:4 Janis Timm (90.+5)

Das ist der nächste Spieltag

35. Spieltag

So., 05.05.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 05.05.24 15:00 Uhr SpVgg Steele - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 05.05.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Frohnhausen

So., 05.05.24 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern

So., 05.05.24 15:00 Uhr FC Kray - SGE Bedburg-Hau

So., 05.05.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg

So., 05.05.24 15:30 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel

So., 05.05.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FSV Duisburg

Mi., 08.05.24 19:30 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - SV Biemenhorst

