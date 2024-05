Landesliga Niederrhein 2: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Landesliga Niederrhein 2 in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

1. FC Lintfort

Trainer: Meik Bodden

Zugänge: Fynn Müller (DJK Arminia Klosterhardt), Luca Plum (1. FC Kleve), Bugra Arslanboga (TSV Meerbusch), Hendrik Schons (VfR Krefeld-Fischeln), Kevin Bodden (VfR Krefeld-Fischeln), Baha Arslanboga (VfB 03 Hilden), Dominik Varlemann (SC Eintracht Oberhausen)

Abgänge: Fabian Zukowski (TSG Oberbrechen II), Alen Brajic (SC Rheinkamp), Luigi Lo Curto (unbekannt), Jannick Kastner (FC Kosova Düsseldorf), Fynn Müller (Unbekannt), Julian Thiel (Viktoria Goch), Luigi Lo Curto (TuS Xanten), Fynn Müller (TuS Asterlagen), Elias Bergmann ((Vorerst) Kariereende)



DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Marcel Landers

Zugänge: Emre Onur (SV Genc Osman Duisburg), Maximilian Abel (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Burak Yildiz (DJK Arminia Klosterhardt), Jan Niklas Schröer (DJK Arminia Klosterhardt), Jasper Luemba (DJK Arminia Klosterhardt), Enes Bayram (Mülheimer SV 07), Jan-Niklas Forger (TVD Velbert), Kevin Kirchner (Rhenania Bottrop), Patrick Drechsler (VfB Bottrop), Daniel Ernst (SuS 21 Oberhausen), Kevin Kirchner (DJK Arminia Klosterhardt), Corvin Klose (STV Hünxe), Sergen Avni Dogan (VfB Homberg), Alpay Cin (VfB Bottrop), Maximilian Tißen (DJK Adler Union Frintrop), Marvin Hohensee (VfB Speldorf), Okan Al (TSV Safakspor Oberhausen), Jin Sato (Duisburger SV 1900)

Abgänge: Juliano Ismanovski (1. FC Kleve), Kevin Dämmer (Spvg Blau-Gelb Schwerin), Joel Zwikirsch (DJK Adler Union Frintrop), Felix Hohmann (VfB Homberg), Noah Stemmer (DJK Blau-Weiß Mintard), Serhat Sat (Mülheimer FC 97), Carlos Bastek (DJK Arminia Klosterhardt II), Kevin Kirchner (DJK Arminia Klosterhardt), Abdul Afiz Tholley (Westfalia Herne), Eliezer Mazala (1. FC Mülheim-Styrum), Jan-Niklas Forger (FC Sterkrade 72)



DJK Blau-Weiß Mintard

Trainer: David Odonkor

Zugänge: Noah Stemmer (DJK Arminia Klosterhardt), Etinosa Igbionawmhia (VfB Bottrop), Simon Meister (SpVgg Steele), Murat Yildiz (FC Büderich), Reid Osei (ESC Rellinghausen), Matondo-Manace Mbonbo (Sportfreunde Niederwenigern), David Odonkor (Vereinslos), Thorsten Ketzer (SV Rot-Weiss Mülheim)

Abgänge: Serkan Güzel (TVD Velbert), Kevin Weber (TuSpo Saarn 1908), Nils Hense (TuSpo Saarn 1908), Abdoulaye Diallo (TSV Heimaterde Mülheim), Nico David Erbslöh (TuSEM Essen 1926), Mahrab Khan (DJK Adler Union Frintrop), Goki Fukunaga (SV Rot-Weiß Wülfrath), Alex Stainbok (SV Rot-Weiss Mülheim)



ESC Rellinghausen

Trainer: Sascha Behnke

Zugänge: Leon Nick Nolte (Essener SG 99/06), Leon Lieske (VfB Frohnhausen), Dennis Hornig (Teutonia Überruhr), Linus Tom Butz (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Krasniqi (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jim Conor Baudenbacher (SC Velbert), Jost Guinand (Essener SG 99/06), Baki Mellova (ETB Schwarz-Weiß Essen), Ife-Oluwa Awolaja (DJK Arminia Klosterhardt), Eldor Gashi (Essener SG 99/06), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (DJK Arminia Klosterhardt), Zaven Varjabetyan (VfB Frohnhausen), Edisher Ugrekhelidze (ETB Schwarz-Weiß Essen), Berkan Eken (FC Büderich), Yaw Osei Awuah (FC Kray), Milosz Posluszny (SC 1920 Oberhausen), Shoyo Akaogi (TuRU Düsseldorf), Patrick Hollenbeck (SV Burgaltendorf), Aaron Oteng-Appiah (SpVg Schonnebeck), Donik Gashi (Essener SC Preußen), Julian Gaulke (TSV Einigkeit Dornap), Eray Ciplak (YEG Hassel), Malik Tchalawou (TuRU Düsseldorf)

Abgänge: Jakob Schneider (SC Werden-Heidhausen), Björn Tobias Heußen (FSV Vohwinkel Wuppertal), Adrian Saitovski (1. FC Wülfrath), Younes Mal (Barisspor 84 Essen), Giuseppe Raudino (1. FC Wülfrath), Eugen Pirogov (nicht bekannt), Reid Osei (Unbekannt), Alain Hansmann-Jackson (FC Karnap 07/27), Reid Osei (DJK Blau-Weiß Mintard), Aiman Salmi (Bader SV 91), Baki Mellova (ihm fiel auf einmal ein, dass er nicht mehr Fußbal), Jost Guinand (verletzungsbedingte Pause), Milosz Posluszny (Sucht eine neue Herausforderung ), Felix Merkel (Aus Zeitgründen), Jim Conor Baudenbacher (Karriereende ), Mikael Antunes Maeder Moreira (SpVgg Steele), Eldor Gashi (TGD Essen-West), Milosz Posluszny (VfB Speldorf)



FC Kray

Trainer: Adrian Schneider

Zugänge: Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen), Wilfried Sarr (SpVg Schonnebeck), Justus Jaegers (SuS Stadtlohn), Matthias Tietz (ETB Schwarz-Weiß Essen), Noah Schulz (VfB Homberg), Yassine Bel-Mustapha (SpVgg Steele), Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen), Dennis Abrosimov (VfB Homberg), Marc Andre Gotzeina (ETB Schwarz-Weiß Essen), Mitsuki Nagaya (Shizuoka Sangyo University ), Koffi Jason Togbedji (Westfalia Herne), Toja Sato (Sportfreunde Niederwenigern)

Abgänge: Almedin Gusic (ETB Schwarz-Weiß Essen), Romario Antonio Guscott (SV Sodingen), Gianluca Giuseppe Cirillo (SG Wattenscheid 09), Eunseok Ko (TVD Velbert), Luca Kazelis (VfB Homberg), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Jan Fauseweh (SSVg Velbert), Teruki Nakano (FC Hennef 05), Lennart Brandes (SV Straelen zg.), Maurice Pascal Walz (Dostlukspor Bottrop), Odin Redier (Türkspor Augsburg), Ayoub Ben Haddaj (SG Unterrath), Luei Mustafa (SG Unterrath), Joel Bema (Preußen Eiberg II), Joel Bema (Preußen Eiberg), Taraba Carsten Kagnassim (VfB Frohnhausen), Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub (VfB Frohnhausen), Pascal Itter (Suryoye Paderborn), Sebastian Amendt (Beendigung der gemeinsamen Zusammenarbeit)



FSV Duisburg

Trainer: Alessandro Vergaro

Zugänge: Adnan Laroshi (SV Genc Osman Duisburg), Burak Bayram (SV Genc Osman Duisburg), Hussein Alameddine (SV Genc Osman Duisburg), Luis Bukvasevic (SV Genc Osman Duisburg), Ridvan Demircan (YEG Hassel), Clement Edache Itodo (SW Wattenscheid 08), Desmond Anim Forcho Dabonna Ogbonna (SW Wattenscheid 08), Onour Kara Ali (YEG Hassel), Mohammed Faiz (SV Sodingen), Burkay Bostanci (FSV Duisburg), Enes Özden (FSV Duisburg), Newton Osayuwamen Lawrence (FSV Duisburg), Ilias El Moumen (FSV Duisburg), Barkin Cömert (Pausiert), Felix Mpianza (FSV Duisburg), Yusuf Akmese (Rheinland Hamborn), Moise Ndongala Nansoko (SG Essen-Schönebeck), Tyler Nkamanyi (FSV Duisburg), Ardit Zekjiri (Ausland (Nordmazedonien)), Emre Giourouk (YEG Hassel), Ryoya Aota (1. FC Mönchengladbach), Saliou Sow (BV Hiltrop), Toni Markovic (ASV Mettmann), Chrysanth Mallek (TuS Bövinghausen), Farshid Mohamad (TS Mosbach), Suguru Matsumoto (VfR Krefeld-Fischeln), Tunahan Askar (Alemannia Essen), Owura Duodu (Vereinslos), Zadok Kobina Amissah Abakah (Vereinslos), Theodulfe Paschase Obama (Vereinslos), Eugene Ofosu-Ayeh (Sportfreunde Hamborn 07), Ahmed Bakare (Westfalia Herne), Burak Mumcu (Alemannia Essen), Alessandro Vergaro (Mülheimer SV 07), Randy Tamufor Atanga Akwen (Vereinslos), Camara Kessery (Westfalia Herne), Jerome Kapenda (FC Blau-Weiß Friesdorf), Aran Mohamed Salim (Duisburger SV 1900), Luis Bukvasevic (Sportfreunde Hamborn 07), Roken Tchouangue (SV Solingen 08/10)

Abgänge: Mehmet Zeki Tunc (Sportfreunde Baumberg), Oguz Karagüzel (Türkspor Dortmund), Youssef Anhari (Königsborner SV), Martin Klafflsberger (Cronenberger SC), Leotrim Kryeziu (VfB Frohnhausen), Safak Ibrahimbas (SV Türkiyemspor Bochum), Luciano Velardi (Dabringhauser TV), Guido Naumann (SV Horst-Emscher 08), Vedad Music (unbekannt), Nana Kwame Appiah (SC Velbert), David Pawlowski ( unbekannt), Fabio Minino ( unbekannt), Mikail Balaban ( unbekannt), Ryo Matsutaka (MSV Düsseldorf), Blerton Muharremi (SG Wattenscheid 09), Joshua Kapenda (SV Donaustauf), Abdullah Daghan (unbekannt), Kanta Ishii (unbekannt), Bright John Essien (unbekannt), Mikura Suzuki (unbekannt), Tatsuya Inoue (unbekannt), Arata Saegusa (unbekannt), Rikuto Sekine (unbekannt), Zakaria Abdoun (ASV Mettmann), Atilla Yildiz (FC Blau-Gelb Überruhr), Bright John Essien (TSG Neustrelitz), Tae-yun Song (VSF Amern), Malik Tchalawou (TuRU Düsseldorf), Yasar Cakir (Türkiyemspor Essen), Mikura Suzuki (TuRU Düsseldorf), Abdullah Daghan (Sportfreunde Walsum 09), Vedad Music (Sportfreunde Hamborn 07), David Pawlowski (TVD Velbert), Julien Schneider (Rücktritt), Toni Markovic (ASV Mettmann), Ali-Emre Ön (BWW Langenbochum), Mikail Balaban (SC Rheinbach), Ridvan Demircan (YEG Hassel), Suguru Matsumoto (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Saliou Sow (VfB Günnigfeld), Adnan Laroshi (Rheinland Hamborn), Can Serdar (Sportfreunde Hamborn 07), Roland Kapinga (Lüner SV), Burak Bayram (TuS Asterlagen), Emre Bayrak (MSV Düsseldorf), Ardit Zekjiri (TuS Asterlagen)



PSV Wesel

Trainer: Björn Assfelder

Zugänge: Joel Grzeskowiak (SV Glückauf Möllen zg.), Luke-Andre Kluth (TuS Gahlen), Max Mahn (1. FC Bocholt), Canberk Cevirgen (SV Hönnepel-Niedermörmter), Paul Schnepel (1. FC Bocholt)

Abgänge: Philipp Divis (1. FC Kleve), Emre Güclü (RW Selimiyespor Lohberg), Andrei Botezatu (RW Selimiyespor Lohberg), Jamie van Dornick (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Til Faßbender (TV Voerde), Dennis Bartsch (DJK Arminia Lirich 1920), Mattis Luca Scheveling (Sport- Stipendium USA (spielt in der NCAA)), Julian Fuchs (SG Unterrath)



SG Essen-Schönebeck

Trainer: Olaf Rehmann

Zugänge: Abdelmalik El Ouriachi (SuS Haarzopf), Avni Yirmibes (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Leon Krasniqi (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Nevian (SC Croatia Mülheim), Alharth Aljassem (SC Velbert), Tigran Tigranyan (VfB Homberg), Yassine Bentaleb (SpVgg Steele), Argjent Emrula (Mülheimer SV 07), Ishak Öztürk (SpVgg Steele), Mahde Hadekhalaf Kaeede (SpVgg Steele), Nikita Senk (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Abgänge: Robin Barth (VfB Frohnhausen), Abdelmalik El Ouriachi (SuS Haarzopf), Alen Ademovic (SC Frintrop 05/21), Pascal Caspari (SG Essen-Schönebeck II), Maximilian Müller (SG Essen-Schönebeck II), Buba Ceesay (Berlin Hilalspor), Muhammad Naif (SV Rot-Weiss Mülheim)



SGE Bedburg-Hau

Trainer: Jo Voß

Zugänge: Sezai Kezer (1. FC Kleve), Marten Albrecht (1. FC Kleve), Jan Schoofs (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Philip Steiner (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Ahma Alzedaue (SV Sonsbeck), Matthias Anthony Roser (SV Sonsbeck II), Christian Ploenes (TSV Weeze), Jan-Luca Geurtz (Viktoria Goch), Levon Kürkciyan (Viktoria Goch), Ionut-Bogdan Incarca (FC Fortuna Elten), Kosovar Demiri (SV Hönnepel-Niedermörmter), Falko Kersten (SGE Bedburg-Hau II)

Abgänge: Luca Wiens (SV Hönnepel-Niedermörmter), Falko Kersten (Karriereende), Jason Olschewski (RSV Praest), Ciwan-Ozan Özdemir (1. FC Kleve III), Sebastian Kaul (Sportliche Auszeit), Marvin Kresimon (Pausiert), Lukas Ehrhardt (Pausiert), Dominik Ljubicic (Pausiert), Jefferson Vanilson Gola (Niederlande), Jan Hendricks (Karriereende), Falko Kersten (SGE Bedburg-Hau II), Pascal Puff (Uedemer SV)



Sportfreunde 97/30 Lowick

Trainer: Alessandro Duro

Zugänge: Jonas Wenzel (TuB Bocholt), Dominic Thieler (VfL Rhede), Dustin Heveling (1. FC Bocholt II), Peter Mayr (SV Hönnepel-Niedermörmter)

Abgänge: keine



Sportfreunde Niederwenigern

Trainer: Marcel Kraushaar

Zugänge: Amin Ouahaalou (FC Blau-Gelb Überruhr), Sebastian Skrzynski (Essener SG 99/06), Caspar Schelewski (SpVg Schonnebeck), Robin Duesmann (ETB Schwarz-Weiß Essen), Ole Nissen (ETB Schwarz-Weiß Essen), Maximilian Golz (TuSEM Essen 1926), Finn Dorka (SpVg Schonnebeck), Nico Großheimann (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Matondo-Manace Mbonbo (DJK Blau-Weiß Mintard), Toja Sato (FC Kray), Daiki Matsubara (VSF Amern), Damian Peterburs (FC Teutonia München), Alan Kalongi (BV Gräfrath)



SpVgg Steele

Trainer: Dirk Möllensiep

Zugänge: Tim-Samuel Bengs (TuSpo Saarn 1908), John-Pantelis Schumann (TuSEM Essen 1926), Nils Ölcek (Westfalia Herne), Adrian Wolbeck (Rhenania Bottrop), Mikael Antunes Maeder Moreira (ESC Rellinghausen)

Abgänge: Sekvan Azad Rascho (ETB Schwarz-Weiß Essen), Yassine Bel-Mustapha (FC Kray), Isa Mert Koc (TuS Essen-West 81), Simon Meister (DJK Blau-Weiß Mintard), Mounir Till Asrih (VfB Frohnhausen), Adrian Wolbeck (SpVgg Steele II), Yassine Bentaleb (SG Essen-Schönebeck), Ishak Öztürk (SG Essen-Schönebeck), Mahde Hadekhalaf Kaeede (SG Essen-Schönebeck), John-Pantelis Schumann (RW Oberhausen II)



Spvgg Sterkrade-Nord

Trainer:

Zugänge: Marvin von Zabiensky (SV Sonsbeck), Julian Klement (SV Sonsbeck), David Gehle (GSG Duisburg), Steffen Herzog (SV Genc Osman Duisburg), Fabian Michael Buchholz (SV Genc Osman Duisburg), Okan Aslantin (FC Sterkrade 72 II), Jamie van Dornick (PSV Wesel), Lukas Zill (Spvgg Sterkrade-Nord), Felix Gatner (SV Adler Osterfeld), Yuki Hirai (SC Werden-Heidhausen), Linus Ansumana (SV Scherpenberg), Baran Özcan (SV Scherpenberg), Ouassim El Abdouni (SV Scherpenberg), Ibrahim Üzüm (SV Scherpenberg), Yunus Emre Kocaoglu (SV Scherpenberg), Eren Canpolat (ohne Verein ), Baris Özcelik (VfL Tönisberg)

Abgänge: Mike Ratkowski (SV Rot-Weiß Deuten), Damian Vergara Schlootz (SpVgg Sterkrade 06/07), Mahmoud Nuno El-Dorr (SV Rot-Weiß Deuten), Maximilian Abel (DJK Arminia Klosterhardt), Haakon Johannes Pomorin (1. FC Kleve), Nico Kuipers (SV Scherpenberg), Tim Falkenreck (SV Scherpenberg), Ömer Akbel (SV Scherpenberg), Peter Heinz (VfB Bottrop), Oguzhan Cuhaci (SV Genc Osman Duisburg), Samuel Kahnert (Pausiert), David Fojcik (FC Sterkrade 72), Wassim Jabri (1. FC Mülheim-Styrum), Julian Dohmen (Spvgg Sterkrade-Nord II), Masaya Sasaki (1. FC Kleve), Delowan Nawzad (VfB Bottrop), Okan Aslantin (FC Sterkrade 72), Celil Kuzu (GSG Duisburg), Marvin von Zabiensky (SV Scherpenberg), Michael von Zabiensky (OSC Rheinhausen), Mertcan Akdeniz (SV Scherpenberg), Ali Al-Hakim (SV Genc Osman Duisburg), Samuel Kahnert (DJK Adler Union Frintrop), Jason Michael Schiewer (GSG Duisburg), David Alexander Forbeck (GSG Duisburg), Fynn Rauschtenberger (DJK Adler Union Frintrop), Timo Grohmann (GSG Duisburg), Sven Schützek (Rücktritt ), Sven Schützek (SV Scherpenberg)



SV Biemenhorst

Trainer: Javier Garcia Dinis

Zugänge: Rene Konst (VfL Rhede), Pascal Spallek (VfL Rhede), Lendi Jashanica (1. FC Bocholt), Iker Prudencio (1. FC Bocholt), Younis-Eliayah Butt (1. FC Bocholt), Stefan Wüpping (Grün-Weiß Lankern)

Abgänge: keine



SV Blau-Weiß Dingden

Trainer: Jürgen Stratmann

Zugänge: Lasse Hoffmann (Hamminkelner SV), Marius Bauhaus (VfL Rhede), Jürgen Stratmann (Blau-Weiß Wertherbruch), André Bugla (1. FC Bocholt), John Gertzen (1. FC Bocholt), Espen Luis Schürmann (SV Blau-Weiß Dingden), Steffen Schluse (SV Blau-Weiß Dingden II), Lukas Maximilian Valler (1. FC Bocholt), Lars Angenendt (SV Brünen), Florian Hahm (VfL Rhede)

Abgänge: Andreas Rösing (SG Borken), Redon Brija (SV 08/29 Friedrichsfeld), Max Tekampe (TuS Drevenack)



SV Budberg

Trainer: Tim Wilke

Zugänge: Mike Terfloth (1. FC Kleve), Florian Mordt (SV Budberg), Oliver Nowak (SV Budberg), Jan van Dyck (SV Budberg), Jeremy Umberg (SV Budberg), Christoph Pinske (SV Schwafheim), Marius Ebener (FC Blau-Gelb Überruhr), Dmytro Shevchenko (Alyans Lypova Dolyna (Ukraine)), Lorenz Delgado (ohne Verein)

Abgänge: Kevin Carrion Torrejon (SV Budberg II), Lorenz Delgado (pausiert), Emir Demiri (GSV Moers), Yannick Alexander Saunus (SV Millingen)



SV Hönnepel-Niedermörmter

Trainer: Marcel Zalewski

Zugänge: Benedikt Schmitz (Viktoria Goch), Luca Wiens (SGE Bedburg-Hau), Dario Gerling (SV Schermbeck), Kitischa Lukas Gutenberger (Hamminkelner SV), Marvin Schumann (Hamminkelner SV), Canberk Cevirgen (SuS 09 Dinslaken), Tobias Tatzel (TSV Wachtendonk-Wankum), Filip Curcic (VfB Frohnhausen), Marco Kooijmans (Achilles 29), Christian Umbach (TuS Xanten), Kosovar Demiri (Viktoria Goch), Wito Donat Wojciechowski (1. FC Kleve II), Giuseppe Mirason Geukes (1. FC Kleve III), Topeyemi Olarunnade (SGE Bedburg-Hau II), Biyan Kesen (SV Rindern), Finn Verweyen (RSV Praest), Wisdom Eweka (Vereinslos), Godson Dela Coffie (Vereinslos), Timon Janssen (BV DJK Kellen), Badri Müller (SV Straelen II), Maurice Kresimon (SV Emmerich-Vrasselt)

Abgänge: Kitischa Lukas Gutenberger (Hamminkelner SV), Marvin Schumann (Hamminkelner SV), Marvin Müller (1. FC Kleve), Dario Gerling (SC St. Tönis 1911/20), Kosovar Demiri (SGE Bedburg-Hau), Luca Wiens (SSV Lüttingen), Canberk Cevirgen (Abmeldung zum 31.12.2023), Arda Gözüdok (Abmeldung zum 31.12.2023), Sandro Jakopic (Abmeldung zum 31.12.2023), Marco Kooijmans (Abmeldung zum 31.12.2023), Tyrese Pritzer (Abmeldung zum 31.12.2023), Sandro Jakopic (1. FC Bocholt II), Canberk Cevirgen (PSV Wesel), Arda Gözüdok (PSV Wesel II), Diego Edgar Leglises Sanchez (Ausland), Peter Mayr (Sportfreunde 97/30 Lowick), Levi Wolters (BV DJK Kellen)



SV Scherpenberg

Trainer: Ralf Gemmer

Zugänge: Luca Grillemeier (TSV Meerbusch), Nico Kuipers (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Tim Falkenreck (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Ömer Akbel (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Christian Karl Merks (GSG Duisburg), Lars Gronemann (VfB Speldorf), Kostas Mitroglou (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Konstantin Möllering (SC St. Tönis 1911/20), Andreas Kossenjans (VfL Rheinhausen), Luka Grlic (SSVg Velbert), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Marvin von Zabiensky (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Mertcan Akdeniz (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Corado Giannetto (Italien), Max Werner (SV Sonsbeck), Marcio Blank (SV Straelen zg.), Marcel Kretschmer (VfB Homberg), Farid Okhunov (Ukraine), Sven Schützek (Spvgg Sterkrade-Nord zg.)

Abgänge: Toni Wilczok (Ziel unbekannt), Darius Strode (Ziel unbekannt), Ren Obara (Ziel unbekannt ), Jan Stuber (Ziel unbekannt ), Maximilian Stellmach (FC Kosova Düsseldorf), Jan Stuber (Duisburger SV 1900), Ren Obara (Mülheimer FC 97), Linus Ansumana (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Baran Özcan (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Ouassim El Abdouni (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Ibrahim Üzüm (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Valdet Totaj (FC Kosova Düsseldorf), Yunus Emre Kocaoglu (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Kostas Mitroglou (Unbekannt ), Marcel Schneider (SV Schwafheim), Fabian Scholz (Ziel unbekannt )



VfB Frohnhausen

Trainer: Issam Said

Zugänge: Robin Barth (SG Essen-Schönebeck), Ali Agca (SG Essen-Schönebeck), Joel Schoof (Mülheimer SV 07), Vitalij Nazarov (RuWa Dellwig), Muhammed Erdogmus (Alemannia Essen), Pasquale Conti (SC Velbert), Mounir Till Asrih (SpVgg Steele), Canel Ucan (SC Frintrop 05/21), Leotrim Kryeziu (FSV Duisburg), Emre Kilav (ETB Schwarz-Weiß Essen), Joel Schoof (Mülheimer SV 07), Muhammed Erdogmus (Alemannia Essen), Mario-Catalin Condreanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Elefterios Theocharis (Rot-Weiss Essen), Mounir Till Asrih (SpVgg Steele), Mete Kaan Yaris (SV Genc Osman Duisburg), Aksit Sen (Rot-Weiss Essen), Taraba Carsten Kagnassim (FC Kray), Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub (FC Kray), Kai Hoffmann (SV Burgaltendorf), Abdul Semmo (Essener SC Preußen), Patrizio Benvenuti (SV Burgaltendorf)

Abgänge: Leon Lieske (ESC Rellinghausen), Kenson Götze (Sportfreunde Hamborn 07), Filip Curcic (SV Hönnepel-Niedermörmter), Samir Laskowski (SC Frintrop 05/21), Zaven Varjabetyan (ESC Rellinghausen), Samir Laskowski (SC Frintrop 05/21), Antonio Ikić (NK Croatia Essen), Robin Köhler (1. FC Wülfrath), Nico Köhler (1. FC Wülfrath), Chamdin Said (1. FC Wülfrath), Abdul Semmo (Essener SC Preußen), Emre Kilav (SC 1920 Oberhausen), Burak Bahadir (Rot-Weiss Essen II), Steven Herbst (SG Essen-Schönebeck II), Mete Kaan Yaris (Fatihspor Mülheim), Bekir Kozak (Alemannia Essen), Almir Sogolj (DJK Adler Oberhausen), Mounir Till Asrih (Türkiyemspor Essen)



VfB Speldorf

Trainer: Julien Schneider

Zugänge: Princely Ngantoh (Duisburger SV 1900), Fabio Theisen (DJK Arminia Klosterhardt), Leon Ossmann (FC Blau-Gelb Überruhr), Arman Corbo (Mülheimer FC 97), Carl Paul (SpVg Schonnebeck), Noah Jecksties (Germania Ratingen 04/19), Maxwell Bimpek (TuRU Düsseldorf), Kian Licina (ASC 09 Dortmund), Bartosz Maslon (Mülheimer FC 97), Soumiya Bouhadi (Mülheimer FC 97), Michael Maslon (Mülheimer FC 97), Noah Devran Andich Abdeslam (SV Sonsbeck), Jesse Arthur (VfB Homberg), Anil Özgen (SV Schermbeck), Milosz Posluszny (ESC Rellinghausen), Ahmet Aldemir (Mülheimer FC 97)

Abgänge: Robin Wandel (SV Rot-Weiss Mülheim), Joschka Hinrichs (SV Rot-Weiss Mülheim), Noah Fabian Rautzenberg (SV Rot-Weiss Mülheim), Philipp Asamoah (SC 1920 Oberhausen), Milan Macar (SC Croatia Mülheim), Berkay Basri Ersöz (Ziel unbekannt ), Philipp Bartmann (Karriereende ), Vincent Aretz (Pausiert), Felix Ludger Esser (Ziel unbekannt), Florian Klasen (Ziel unbekannt ), Calvin Küper (SpVg Schonnebeck), Benjamin Theißen (Ziel unbekannt ), Athanasios Tsourakis (Karriereende), Oliver Röder (pausiert ), Kai Timm (pausiert), Julia Warzecha (Ziel unbekannt ), Lars Gronemann (SV Scherpenberg), Todd Amoah Hogardt (SC 1920 Oberhausen), Maurice Schumacher (Pausiert seit Juli 2023), Marvin Hohensee (DJK Arminia Klosterhardt), Elyesa Aslan (DSC Preußen)

________________

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: