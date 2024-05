Ratingen 04/19 besiegt Büderich nach der Pause

Bis Saisonende ist nun der Sportliche Leiter Frank Zilles auch an der Seitenlinie in der Verantwortung, im Vergleich zum desaströsen 0:6 am Samstag beim Tabellenzweiten SpVg Schonnebeck wechselte er auf drei Positionen, zwei davon notgedrungen: Da Tim Klefisch und Fabio Di Gaetano sich am Samstag eine Gelbsperre eingehandelt hatten, übernahmen Kapitän Erkan Ari und Luca Paura ihre Positionen. Zudem setzte Zilles auf Philipp Baum statt Birol Can Adibelli als Linksverteidiger.

Personell waren die Ratinger ohnehin eingeschränkt, die Verteidiger Simon Busch, Mike Koenders und Phil Spillmann fallen schon länger verletzt aus, Bo Lasse Henrichs spielte angeschlagen. Das mindert natürlich die Wechselmöglichkeiten, Zilles justierte daher eher an der Positionierung, denn am Personal: Moses Lamidi agierte als „Zehner“ bis hin zur zweiten Sturmspitze etwas weiter vorne, Emre Demircan dagegen ein Stück defensiver. Generell wirkte das Spiel der Gastgeber eher auf Sicherheit bedacht.

So war es dann auch lange sehr überschaubar, was den 302 Zuschauern am Mai-Feiertag geboten wurde. Eine flache Hereingabe von Baum verpasste Stürmer Ali Hassan Hammoud im Zentrum nach rund vier Minuten, ein Sturmlauf entwickelte sich daraus indes nicht. Die nächste gute Chance sollte schon die beste für 04/19 im ersten Durchgang sein: Demircan traf den Ball aus 17 Metern zwar überhaupt nicht richtig, doch dadurch entwickelte er einen Drall und eine schwierige Flugkurve, sodass der Ex-Ratinger Justin Möllering das Spielgerät über die Latte lenken musste (17.).

Die weiteren Ratinger Abschlüsse von Demircan (25.) und Lamidi (28.) verfehlten das Ziel jeweils deutlich. Dass es mit einem 0:0 in die Pause ging, hatten die Ratinger allerdings dann Henrichs zu verdanken: Der Rechtsverteidiger klärte per Fuß den Schuss des eingewechselte Büderichers Moritz Holz noch vor der Linie, zuvor hatte Ari im Strafraum den Ball an Joel Agbo verloren, dessen scharfe Hereingabe über Umwege bei Holz landete.

Halbzeit zwei brauchte auch noch etwas Anlaufzeit, doch kaum wich der pralle Sonnenschein einem leichten Wind und Wolken, schlugen die Ratinger zu. Demircan spielte eine Ecke kurz auf Lamidi, der zurückpasste, und die Flanke des Spielmachers verlängerte Baum auf den zweiten Pfosten, wo Hammoud aus vier Metern keine Probleme hatte, das 1:0 zu schießen (54.). Daraus entwickelte sich ein Doppelschlag: Demircan verlor den Ball am gegnerischen Strafraum eigentlich im Dribbling, blieb aber dran und holte ihn sich zurück – ein Blick, ein Pass, und schon stand Lamidi nahezu an der identischen Stelle frei, an der Hammoud zuvor getroffen hatte: Der Ex-Profi tat es ihm nach und stellte auf 2:0 (57.).

FCB beklagt individuelle Fehler

Dann schwächten sich die Gäste noch zusätzlich, weil Antonio Munoz-Bonilla binnen Sekunden zweimal Gelb wegen eines Fouls und Reklamierens erhielt (65.), was seinen Trainer Sebastian Siebenbach zu der Feststellung brachte: „Wir haben jetzt 90 Minuten gegen Ratingen in Unterzahl gespielt: 55 im Hin- und 35 im Rückspiel. Da ist dann nicht mehr viel drin. Wir machen in Summe zu viele individuelle Fehler.“

Einen davon hatten aber auch die Ratinger parat: Ali Can Ilbay spielte einen Ball aus dem Mittelfeld zu scharf und ungenau zurück auf Demircan, Leon Jonah Lepper war frei durch und traf zum Anschluss (80.). „Ein Slapstick-Tor, durch das es noch einmal eng wird“, nannte Zilles das. Und tatsächlich hätte Jan Niklas Kühling fast noch den Ausgleich geschossen, kam aber nicht an die Hereingabe von rechts heran (90.). Stattdessen eroberte Demircan einen Ball am Büdericher Strafraum, zog in selbigen und legte mit seiner dritten Torbeteiligung des Tages dem eingewechselten Georgios Touloupis das 3:1 auf (90.+2).

Zilles fasste zusammen: „Der Sieg tut natürlich gut. Wir haben schwere Wochen hinter uns.“ Nun gab es nach drei Liga-Niederlagen in Serie wieder einen Sieg, der 04/19 wieder vor den Aufstiegskonkurrenten KFC Uerdingen bringt, der am Samstag ein Heimspiel gegen den Mülheimer FC hat. Die Ratinger sind am Sonntag beim VfB Homberg gefordert.