SC West vor Doppel-Abstieg, DSC 99 & KSC Tesla vor Relegation

DSC 99 Düsseldorf – DJK Tusa 06 Düsseldorf 4:2

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (94. Youssef Driouch), Rico Weiler (45. Marc Paul), Anton Redlich, Pascal Ryboth (75. Stefan Haferkamp), Linus Appiah, Max Gruschel, Tom Boris Hennig, Kaan Barak, Carlo Salman (65. Atakan Agca), Maciej Jan Herod (59. Nils Knuplesch) - Trainer: Sascha Walbröhl

DJK Tusa 06 Düsseldorf: Felix Guting, Pierre Kerschowski, Thomas Ntanos, Christopher Fuchs, Kezuka Yusuke, Yannik Bohlmann, Daniel Dix, Ezra Oduro, Jonathan Seaman, Maximilian Schlüß (46. Anton Götz), Vincent Brüwer (61. Leander Kniffler) - Trainer: Jürgen Jankowski

Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Maciej Jan Herod (48.), 1:1 Ezra Oduro (62.), 2:1 Max Gruschel (64.), 3:1 Marc Paul (73.), 4:1 Stefan Haferkamp (82.), 4:2 Ezra Oduro (88.)

Rot: Christopher Fuchs (45./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)



FC Bosporus Düsseldorf – SSV Erkrath 2:4

FC Bosporus Düsseldorf: Kaan Uysal, Mahmoud Conde, Evans Werle (61. Ryujirou Konishi), Berkay Ünlü, Atalay Temiz, Sasa Jovanovic, Bera Kurt, Mustafa Moradzadeh, Kevin Heise, Gürkan Gülten, Zerkrija Cerkini (61. Oguzhan Karabulut) - Trainer: Kemalettin Demir

SSV Erkrath: Marlo Schmitz, Mustafa Paktiani, Marco Kränzle Pereira, Ian Andy Bluhm, Miroslav Nedeljkovic, Daniel Palac (87. Samuel Heuer), Paul Makaya, Sadzhad Husini (66. Yassin Ghribel), Demba Doumbia (70. Minister Antwi), Yasin Sahin (82. Mohamed Achabakh), Ko Tachibana - Trainer: Rudi Kurz

Schiedsrichter: Hayri Öztürk - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Paul Makaya (19.), 0:2 Paul Makaya (21.), 0:3 Demba Doumbia (32.), 1:3 Berkan Gülten (69.), 1:4 Ko Tachibana (80.), 2:4 Bera Kurt (84.)



KSC Tesla 07 – VfL Benrath 5:0

KSC Tesla 07: Marko Cerovic, Dusan Petrovic, Stevo Sucevic, Pavle Dragoljic (64. Gorav Jassal) (64. Muhamed Ljativ), Clinton Akyem, Aljosa Lovric, Ognjen Petrovic, Vladimir Jaksic (57. Dragan Cirkovic), Aly Mara (57. Zeljko Ivanovic), Jovanche Angelovski, Dejan Schmitz - Trainer: Dejan Lukic

VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Philipp Ruprecht, Dimitrios Vasiliadis, Bilal Ajenoui Benktib, Idriss Amadou Peki, Zakaria Arian, Amin Baghouse, Kevin Honnef, Mark Mathäus Chmiel, Nino Fazlic - Trainer: Nino Fazlic

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Aljosa Lovric (30.), 2:0 Zeljko Ivanovic (60.), 3:0 Dusan Petrovic (63.), 4:0 Dusan Petrovic (74.), 5:0 Dusan Petrovic (86.)



SC Unterbach – Türkgücü Ratingen 2:3

SC Unterbach: Laurin Beer, Timo Bischoff, Mohamed Boussollami (75. Abdelilah Balkaa) (86. Jonas Piper), Benedikt Dreist, Thomas Paschek (83. Florian Wolfram), Younes Balkaa, Mouhcine Channouf (87. Andrea Del Polito), Oliver Krizanovic, Lars Insel (82. Leon Jankovic), Anton Böhme, Feyzullah Demirkol - Trainer: Dimitrios Thoidis

Türkgücü Ratingen: Emmanuel Anthony, Leon Alexander Mroß, Jona Ketzer, Eren Sunmann, Emre Derin, Abdul Baki Aydin (77. Melih Eray Dölger), Tamer Sürmeli, Ceyhun Yildiz (35. Aydin Adem), Christian Schuh, Ömer Simsek, Melik Aydin - Trainer: Tansu Tokmak

Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Lars Insel (24.), 1:1 Emre Derin (75.), 1:2 Ömer Simsek (79.), 1:3 Eren Sunmann (85.), 2:3 Abdelilah Balkaa (87.)



SV Wersten 04 – SV Hösel 3:1

SV Wersten 04: Manuel Rene Tirock, Niklas Hartusch, Swan Oehme, Sergey Schaal, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Kojo Sena Segbawu, Özgür Beser, Lukas Ferrier, Kilian Laux, Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Soner Dirim

SV Hösel: Maximilian Schwartz, Levin Richter, Dion Knoche, Oliver Wenzler, Alexander Schulze, Luca Robin Tunger, Dario Mirosavljevic, Nick Hartmann, Nico Polster, Niklas Oldörp, Marzio Menzler - Trainer: Benedikt Schröder

Schiedsrichter: Connor Przibylla

Tore: keine Tore



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – SC Düsseldorf-West II 2:2

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Maximilian Schnabel, Nick Potzinger, Yannik Knauer, Dario Priesmeyer, Jonathan Passens, Ruka Sakauchi, Dennis Dowidat (32. Bastian Wüster), Achraf-Amine El Asassi (36. Calogero Castellino), Hiroki Mizuno, Driss El Hassouni (72. Alpha Kojo Baah Tandoh), Adrian Mocanu-Triguero - Trainer: Matthias Castens - Trainer: David Breitmar

SC Düsseldorf-West II: Alexander Petros Antonakis, Simon Hörster, Stefan Mühlberg, Jonas Schwarzer, Niklas Meinhard (79. Luc Jurnicek), Arne Kämmerling, Issey Sekiguchi, Matti Hack, Maximilian Butz, Max Arens (67. Charly Klein), Ben Krümpelmann - Trainer: Justus Heinzen - Trainer: Luis Ulrich

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Issey Sekiguchi (21.), 1:1 Calogero Castellino (43.), 1:2 Ben Krümpelmann (51.), 2:2 Alpha Kojo Baah Tandoh (80.)



SV Oberbilk 09 – Rhenania Hochdahl 1:1

SV Oberbilk 09: Pascal Pitzer, Timo Alexander Schnecking, Anto Deepak Trueman, Henrik Boßmann (79. Fabian Fischer), Ben Luca Näckel (83. Adnan Meha), Berkay Isik, Gaito Yamada (46. Justin Sokoliß), Phillip Bunse, Patrick Pitzer, Niklas Müller, Onur Yücel (46. Maximilian Schulze-Geisthövel) - Trainer: Daniel Thissen

Rhenania Hochdahl: Hicham Dib, Ali Kassar, Qlirim Krasniqi, Joshua Nyamtiro, Kevin Jordan Taghu Tamo, Johann Hübschen, Hamza Malek, Jaro Vogtmüller, Zakari Kassar, Avni Zabeli, Kutaiba Kassar - Trainer: Ismail Hajjam

Schiedsrichter: Paul Hagen - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Justin Sokoliß (59.), 1:1 Michael Kijach (90.+1)

Rot: Avni Zabeli (87./Rhenania Hochdahl/)

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Mi., 17.04.24 20:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 05.05.24 13:00 Uhr SC Düsseldorf-West II - SC Unterbach

So., 05.05.24 15:00 Uhr SSV Erkrath - SV Oberbilk 09

So., 05.05.24 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 05.05.24 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04

So., 05.05.24 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf

So., 05.05.24 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 05.05.24 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim



32. Spieltag

So., 12.05.24 13:15 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 12.05.24 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SSV Erkrath

So., 12.05.24 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - Rhenania Hochdahl

So., 12.05.24 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 12.05.24 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath

So., 12.05.24 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Hösel

So., 12.05.24 15:15 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West II

So., 12.05.24 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Unterbach

