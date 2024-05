Abstiegskampf dominiert den Spieltag in der Regionalliga West

Borussia Mönchengladbach II kämpft noch um den Klassenerhalt. – Foto: Patrik Otte

Nur noch drei Spieltage sind in der laufenden Saison der Regionalliga West zu absolvieren. Während Alemannia Aachen bereits als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga feststeht, geht es im Tabellenkeller noch denkbar eng zur Sache. Der SV Lippstadt will mit einem Sieg die Reserve von Borussia Mönchengladbach unter Druck setzen, die selbst gegen Viktoria Köln gefordert ist. Mit Siegen könnten der SC Paderborn II und der FC Gütersloh für Planungssicherheit sorgen. Auch die SSVg Velbert hat noch einen Hauch Hoffnung.

Eröffnet wird der Regionalliga-Spieltag am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem SV Rödinghausen und dem FC Gütersloh. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger aus Gütersloh den Klassenerhalt aus eigener Kraft schon am 32. Spieltag eintüten, doch es könnte auch so klappen - je nachdem, wie de Konkurrenz am Wochenende spielt. ________________ SC Wiedenbrück - Alemannia Aachen

Noch beseelt vom von einer rauschenden Aufstiegsfeier muss Alemannia Aachen die weite Auswärtsfahrt zum SC Wiedenbrück auf sich nehmen. Im Vergleich zu den anstehenden Spielen in der 3. Liga ist der Trip nach Ostwestfalen aber ein Katzensprung. Die Gastgeber schielen noch auf Platz fünf, mehr wird in der Endabrechnung nicht drin sein. ________________ 1. FC Düren - 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt will den zweiten Tabellenplatz verteidigen, sollte dafür aber die Partie beim 1. FC Düren siegreich bestreiten. Die Hausherren stecken derweil im Tabellenmittelfeld fest. Unzufriedenheit mit der jüngsten Entwicklung resultierte in dieser Woche mit der Ankündigung, dass die Verträge der Trainer Carsten Wissing und Martin Grund nicht verlängert werden. ________________ Wuppertaler SV - Rot Weiss Ahlen

Am Ende der Saison auf dem zweiten Rang stehen will auch der Wuppertaler SV, zumal davon auszugehen ist, dass der WSV nach geplanten Etatkürzungen in der kommenden Saison wohl nicht oben mitspielen werden kann. Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Rot Weiss Ahlen sollen die Fans also noch einmal verwöhnt werden. ________________ Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Köln

Für die Jung-Fohlen aus Mönchengladbach geht es gegen Fortuna Köln um nicht weniger, als den direkten Klassenerhalt. Mit einem Sieg könnte den den Gladbachern niemand mehr nehmen. Verliert die Borussia und gewinnt zeitgleich der SV Lippstadt, wird es an den letzten beiden Spieltagen noch einmal richtig spannend. ________________ FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II

Aktuell belegt der FC Schalke 04 II den fünften Tabellenplatz. Bei sechs Punkten Rückstand auf die besser postierte Fortuna aus Köln dürfte mehr auch in der laufenden Spielzeit nicht drin sein. Doch weniger soll es auch nicht werden, sodass am Samstag noch einmal Vollgas auf dem Platz gegeben werden muss. Immerhin kommt mit der Reserve von Fortuna Düsseldorf eine der stärksten Mannschaften der Rückrunde ins Parkstadion. ________________ 1. FC Köln II - Rot-Weiß Oberhausen

Nur zwei Punkte trennen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln und Rot-Weiß Oberhausen im Klassement. Von einem Duell auf Augenhöhe kann also durchaus ausgegangen werden. Bemühen werden sich die Teams sicherlich, um die Spielzeit mit der noch bestmöglichen Platzierung abzuschließen. ________________ FC Wegberg-Beeck - SV Lippstadt

Mit aller Kraft wird sich der SV Lippstadt gegen den drohenden Abstieg wehren. Im Kellerduell beim FC Wegberg-Beeck ist ein Sieg absolute Pflicht. Nur so könnte der Abstand auf Borussia Mönchengladbach (die gegen Viktoria Köln gefordert sind) auf zwei Zähler reduziert werden. ________________ SC Paderborn II - SSVg Velbert

Nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat die SSVg Velbert, die zuletzt mit einigen beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte. Nun geht es zum SC Paderborn II, der selbst noch punkten muss, um sicher die Liga zu halten. Spannung ist garantiert. ________________