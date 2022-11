Ewige Torjägerliste: Die besten Torjäger der Oberliga Niederrhein

Robin Hömig (l.), Danny Rankl und Pascal Weber dominieren in der Oberliga. – Foto: Marian Ograjensek, Arno Wirths und Heiko van der Velden

Die Torschützenkönige der Oberliga Niederrhein haben wir euch auf FuPa schon näher vorgestellt, doch in diesem Artikel nehmen wir die ewige Torschützenliste / Ewige Torjäger der Oberliga Niederrhein genauer unter die Lupe. Seit der Einführung der höchsten FVN-Spielklassen haben bislang nur fünf Spieler mehr als 100 Tore geschossen.

Vorab drei Fakten über die ewige Torschützenliste / Ewige Torjäger der Oberliga Niederrhein: Danny Rankl führt die ewige Torschützenliste der Oberliga Niederrhein mit 139 Toren an.

Rankl, Marvin Ellmann (111 Tore), Robin Hömig (109 Tore), André Trienenjost (106 Tore) und Pascal Weber (102 Tore) sind die einzigen Spieler, die über 100 Treffer in der Oberliga Niederrhein auf dem Konto haben.

Die Oberliga-Torschützenkönige Shun Terada (2019/20, SV Straelen) und Marcel Platzek (2021/22, 1. FC Bocholt) haben es mittlerweile in die Liste geschafft.

Die ewige Torjägerliste der Oberliga wertet alle Tore seit der Neuausrichtung zur Saison 2012/2013. >>> Hier gibt es alle Torschützenkönige der Oberliga Niederrhein 1. Platz: Danny Rankl mit 139 Toren in der Oberliga Niederrhein Danny Rankl hat in seiner Laufbahn schon eine Menge erlebt - ob für den SV Sonsbeck, den TV Jahn Hiesfeld, den KFC Uerdingen oder aktuell den VfB Homberg. Den Großteil verbrachte der Stürmer in der Oberliga Niederrhein und glänzte dort in der ein oder anderen Spielzeit. Mit 24 Toren schoss Rankl die Homberger 2019 zur Meisterschaft und in die Regionalliga West. Rankls 139, mittlerweile spielt er für den 1. FC Kleve, Treffer sind wenig verwunderlich der Bestwert in der ewigen Torschützenliste der höchsten FVN-Klasse. >>> Danny Rankl auf FuPa

Danny Rankl (Mitte, rechts) traf auch für den TV Jahn Hiesfeld im FVN-Oberhaus. – Foto: Stefan Kratzer

2. Platz: Marvin Ellmann mit 111 Toren in der Oberliga Niederrhein Etwas Zweitliga-Luft durfte Marvin Ellmann als Spieler von Rot-Weiß Oberhausen schnuppern, ein Treffer blieb ihm allerdings verwehrt. Das sieht bei seinen anderen Stationen gewiss anders aus, denn dort zeichnete sich der Stürmer als zuverlässiger Knipser aus. Ellmann wurde 2018 mit 32 Treffern Torschützenkönig der Oberliga Niederrhein und hält damit weiterhin die Bestmarke für eine Saison. Seine Buden machte er unter anderem für den ETB Schwarz-Weiß Essen, Ratingen 04/19 und den Wuppertaler SV. >>> Marvin Ellmann auf FuPa 3. Platz: Robin Hömig mit 109 Toren Robin Hömig ist der beste Oberliga-Spieler der vergangenen Jahre und sicherte sich gleich dreimal den ersten Platz in der Torschützenliste. Der Offensivkünstler baut bei Sportfreunde Baumberg weiter an seinem Denkmal, und die Defensivreihen suchen seit seines Wechsels zur Saison 2015/16 an einem Mittel, den ehemaligen Kicker des 1. FC Köln zu stoppen. >>> Robin Hömig auf FuPa

Lenkt das Spiel der Sportfreunde Baumberg: Robin Hömig (r.). – Foto: Marian Ograjensek

4. Platz: André Trienenjost mit 106 Toren in der Oberliga Niederrhein Ohne das Verletzungspech hätte André Trienenjost vielleicht auf Rang zwei oder sogar auf Rang eins der ewigen Torschützenliste stehen können, doch sein geschundener Körper sorgte für das Karriereende im höherklassigen Amateurfußball mit nur 31 Jahren. Den Großteil seiner 106 Treffer durfte er im Trikot der SV Hönnepel-Niedermörmter bejubeln. >>> André Trienenjost auf FuPa 5. Platz: Pascal Weber mit 102 Toren Durch konstant gute Leistungen hat sich Pascal Weber in den vergangenen Jahren mächtig nach vorn gearbeitet und ist mittlerweile der fünfte Spieler, der über 100 Tore geschossen hat. Er ist vom VfB 03 Hilden gar nicht mehr wegzudenken. >>> Pascal Weber auf FuPa

Pascal Weber ist die Tormaschine des VfB 03 Hilden. – Foto: Heiko van der Velden

6. Platz: Benjamin Schütz mit 91 Toren Für den 1. FC Monheim ist Benjamin Schütz ein Garant und traf in seiner Premieren-Saison beim FCM gleich 19-mal. Das schaffte er auch schon für den SC Kapellen-Erft und war außerdem auch schon zweistellig für TuRU Düsseldorf erfolgreich. Sein nächstes Ziel dürfte der Klub der 100er sein. >>> Benjamin Schütz auf FuPa 7. Platz: Kevin Menke mit 90 Toren Ab Sommer wird Kevin Menke nicht mehr für den TV Jahn Hiesfeld auflaufen - daran muss man sich erstmal gewöhnen. Er hat dabei geholfen, die Sportfreunde Hamborn 07 zurück in die Oberliga zu bringen. Auch er könnte am Saisonende bei einer dreistelligen Ausbeute stehen. >>> Kevin Menke auf FuPa 8. Platz: Philipp Goris mit 79 Toren Für Rot-Weiß Oberhausen II und den 1. FC Bocholt dominierte Philipp Goris bereit im FVN-Oberhaus und wurde zweimal Torschützenkönig. Seit Frühjahr 2020 läuft er für die Spvgg Sterkrade-Nord auf - wegen Corona kam er allerdings noch nicht in richtig ins Rollen. >>> Philipp Goris auf FuPa 8. Platz: Kevin Dauser mit 79 Toren TuS Bösinghovens bester Mann war jahrelang Kevin Dauser und seine Kaltschnäuzigkeit kulminierte ebenfalls mit einer Kanone (30 Tore 2013/14). Auch im Anschluss war er für den TSV Meerbusch erfolgreich und ist auch weiterhin ein zuverlässiger Knipser, obgleich er laut unseren Informationen noch keinen Klub für die Saison 2021/22 hat. >>> Kevin Dauser auf FuPa

Kevin Dauser sorgte für den TuS Bösinghoven / TSV Meerbusch mehrfach für Furore. – Foto: deutzmann.net / Winkelmann

10. Platz: André Bugla mit 78 Toren In der Spitze hat André Bugla in einer einzelnen Spielzeit nicht so häufig wie sein ehemaliger Mitspieler Philipp Goris für den 1. FC Bocholt genetzt, dafür schaffte er es auf Strecke. Seine ersten Oberliga-Tore markierte Bugla jedoch für den VfL Rhede (acht Tore 2012/13). >>> André Bugla auf FuPa 11. Platz: Chamdin Said mit 70 Toren Chamdin Said spielt schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Oberliga, weil er für den VfB Frohnhausen in der Landesliga aufläuft. Zuvor war er für den ETB Schwarz-Weiß Essen, Ratingen 04/19 und VfB Homberg außerordentlich erfolgreich.

>>> Chamdin Said auf FuPa 12. Platz: Gökan Lekesiz mit 69 Toren Die Ausbeute von Gökan Lekesiz ist insofern beachtlich, als dass er für seine 68 Tore in der Oberliga Niederrhein lediglich vier Spielzeiten benötigt hat. 20 Tore für Rot-Weiß Oberhausen II, 28 Tore und 15 Tore für den MSV Duisburg II sowie fünf Tore für den SV Straelen. Er steht beim FC Wegberg-Beeck unter Vertrag. >>> Gökan Lekesiz auf FuPa 13. Platz: Kevin Breuer mit 66 Toren Beim VfR Krefeld-Fischeln überragte Kevin Breuer phasenweise in der 5. Liga. Dafür ist nur ein Blick auf seine 20 Tore und 23 Vorlagen in der Runde 2016/17 notwendig. Mittlerweile läuft er für Teutonia St. Tönis auf. >>> Kevin Breuer auf FuPa 13. Platz: Stefan Schaumburg mit 66 Toren Der VfB 03 Hilden ist auch die Adresse, wenn es um Stefan Schaumburg geht. Bei den Vorlagen rangiert er ebenfalls weit vorne und zog über Jahre die Strippen in Schwarz und Weiß. Im Sommer 2022 beendete er seine Laufbahn. >>> Stefan Schaumburg auf FuPa

Stefan Schaumburg (weiß, Mitte) ist für den VfB 03 Hilden mit seinen Toren und Vorlagen nicht zu ersetzen. – Foto: Heiko van der Velden

13. Platz: Jannik Weber mit 65 Toren Die Webers sorgten beim VfB 03 Hilden lange für Furore, doch Jannik Weber war auch ein verlässlicher Stürmer für die Sportfreunde Baumberg und traf auch für den TVD Velbert in der Oberliga. >>> Jannik Weber auf FuPa 16. Platz: Ismail Öztürk mit 64 Toren Bei Ismail Öztürk muss nochmal der Knoten platzen, denn den Großteil seiner 63 Tore schoss er vor der Spielzeit 2017/18. Anschließend spielte er beim FSV Duisburg auch mal in der Landesliga - läuft aber seit 2020 wieder in der Oberliga auf. >>> Ismail Öztürk auf FuPa 17. Platz: Marc Enger mit 58 Toren 58 Tore in vier Spielzeiten für die SpVg Schonnebeck - der Bogen bei Marc Enger lässt sich leicht zu Gökan Lekesiz schlagen. Allerdings gibt es einen Unterschied: Der ehemalige Torjäger der Schwalben lässt seine Laufbahn derzeit beim SuS Haarzopf II in der Kreisliga ausklingen. >>> Marc Enger auf FuPa 18. Platz: Talha Demir mit 56 Toren In der Saison 2021/22 hat Talha Demir den Sprung zu den besten Knipsern der Oberliga-Geschichte geschafft. Die Nummer zehn des VfB 03 Hilden ist aus dem Team gar nicht mehr wegzudenken und hat in den vergangenen Jahren eine enorme Torgefahr entwickelt. Deshalb klettert er kontinuierlich in der Liste nach vorn. >>> Talha Demir auf FuPa 19. Platz: Almir Sogolj mit 50 Toren Futsal spielt Almir Sogolj immer noch, der Oberliga kehrte der Stürmer aus dem Jahrgang 1983 schon vor einigen Saisons den Rücken zu. Er spielte dort für den VfB Homberg und den VfB Speldorf. >>> Almir Sogolj auf FuPa 19. Platz: Louis Klotz mit 50 Toren Louis Klotz, der ebenso wie sein Mitspieler Robin Hömig nur für die Sportfreunde Baumberg in der Oberliga Niederrhein gespielt hat, erzielte beim 5:0-Erfolg gegen Hamborn 07 am 30. Oktober 2022 sein 50. Oberliga-Tor. >>> Louis Klotz auf FuPa

Danny Rankl (r.) trifft mittlerweile zuverlässig für den 1. FC Kleve. – Foto: Arno Wirths