Niederrheinpokal live: Zweimal Elfmeterschießen, zwei Underdogs siegen

Der Niederrheinpokal geht weiter! Während der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder 1. FC Bocholt weiter sind, fliegen der KFC Uerdingen und der SV Biemenhorst raus. Zwei Spiele stehen noch aus. In der großen Übersicht gibt es alle Spiele, Ergebnisse, Ticker, FuPa.tv und mehr in der Übersicht - klickt euch rein!

Ratingen 04/19 – SpVg Schonnebeck 3:1

Ratingen 04/19: Luca-Christian Fenzl, Phil Spillmann, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, James Shepard, Emre Demircan (85. Daniel Gorden Raul), Tim Klefisch (76. Rinor Rexha), Clinton Asare, Edin Hadzibajramovic (64. Ali-Can Ilbay), Georgios Touloupis (89. Edwin Ramirez), Sven Kreyer (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Christian Dorda

SpVg Schonnebeck: Dejan Zecevic, Matthias Bloch, Thorben Kern, Kevin Kehrmann (80. Alpha Kevin Kourouma), Tim Kuhlmann (46. Conor David Tönnies), Dacain Baraza (76. Tim Winking), Simon Skuppin, Yannick Geisler (66. Timo Brauer), Luca Pinke, Artur Golubytskij, Robin Andre Brandner (46. Arne Wessels) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Emre Demircan (30.), 2:0 Georgios Touloupis (40.), 3:0 Sven Kreyer (59.), 3:1 Conor David Tönnies (87.)

Niederrheinpokal, 2. Runde am 7. September 2024

MSV souverän weiter

Im prestigeträchtigen Duell zwischen dem MSV Duisburg und Sportfreunde Hamborn hat sich der MSV erwartungsgemäß mit 5:0 durchgesetzt - mehr hier MSV Duisburg – Sportfreunde Hamborn 07 5:0

MSV Duisburg: Kevin Kunz, Tobias Fleckstein, Alexander Hahn (62. Franko Uzelac), Can Beklan Coskun, Moritz Montag (62. Joshua Bitter), Jan-Simon Symalla, Leon Müller, Jakob Bookjans, Kilian Pagliuca (62. Steffen Meuer), Jihad Boutakhrit (69. Patrick Sussek), Malek Fakhro - Trainer: Dietmar Hirsch

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Michel Roth, Joel Bayram (45. Julian Keibel), Kenson Götze, Nico Kuipers (77. Can Serdar), Kevin-Dean Krystofiak, Gino Mastrolonardo (63. Pascal Spors), Mamadou Lamarana Diallo, Lennard Kaiser (87. Rashad Ouro-Akpo), Metehan Türkoglu (82. Karim El Moumen), Danilo Settimio Curaba - Trainer: Marcel Stenzel

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 8319

Tore: 1:0 Jan-Simon Symalla (32.), 2:0 Steffen Meuer (74.), 3:0 Patrick Sussek (75.), 4:0 Patrick Sussek (77.), 5:0 Jan-Simon Symalla (81.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: MSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07 _____ TVD Velbert sorgt für erste Überraschung

War die 1. Runde arm an Überraschungen, so sorgt der TVD Velbert für den ersten Coup. Der neu formierte Oberligist kegelt auswärts den KFC Uerdingen raus - mehr hier KFC Uerdingen – TVD Velbert 3:4 n.E.

KFC Uerdingen: Ron Meyer, Ole Päffgen, Angelo Langer, Joyce Tshitoku, Tim Brdaric, Alexander Lipinski (83. Hussein Mahamud Hasan), Ben Klefisch (90. Tim Stappmann), Daniel Michel, Nazzareno Ciccarelli (64. Melvin Ramusovic), Ali Hassan Hammoud (64. Noel Werner), Adam Tolba - Trainer: René Lewejohann

TVD Velbert: Robin Offhaus, Labinot Kryeziu, Phil Britscho, Pascal Kubina (85. Ebrahim Omayrat), Beslind Fazlija, Baran Seker, Kaan Terzi (114. Leif Sören Linnig), Arda Terzi (15. Mehmet Demirci), Joshua Yeboah (76. Joel Agbo), Shane Jaworek, Keita Taguchi - Trainer: Hakan Yalcinkaya

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1010

Tore: 1:0 Tim Stappmann (121. i.E.), 1:1 Phil Britscho (121. i.E.), 2:1 Angelo Langer (121. i.E.), 2:2 Leif Sören Linnig (124. i.E.), 3:2 Noel Werner (125. i.E.), 3:3 Labinot Kryeziu (125. i.E.), 3:4 Ebrahim Omayrat (126. i.E.)

Gelb-Rot: Daniel Michel (59./KFC Uerdingen/)

Besondere Vorkommnisse: Ferhat Mumcu (TVD Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ron Meyer (122.). Melvin Ramusovic (KFC Uerdingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (123.). Ole Päffgen (KFC Uerdingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Offhaus (126.). >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: KFC Uerdingen - TVD Velbert

Niederrheinpokal, 2. Runde am 8. September 2024

Fischeln verliert erst im Elfmeterschießen

Niklas Geraets glich zweimal für den VfR Fischeln aus, zum zweiten Mal in der Verlängerung zum 2:2 (118.). Der Landesliga-Aufsteiger schaffte es gegen den SC St. Tönis daher in das Elfmeterschießen, zeigte im Shootout aber Nerven. Der Oberligist kam mit einem blauen Auge in Form eines 6:4 dann doch in das Achtelfinale. VfR Krefeld-Fischeln – SC St. Tönis 1911/20 4:6 n.E.

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Ylber Rrahmani (71. Carlo Honoré Heinrich), Patrick Pasthy (85. Jasin Saiti), Marc Knops, Lars Marcel Werth-Jelitto, Jannick Geraets, Andoni Sanchez Valverde Erice, Eron Saraci (46. Jannick Geraets), Hrustan Kadric (85. Fynn Ziemes), Mats Platen (110. Hun Brandon Danh Do) - Trainer: Ronny Kockel

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (59. Maksym Lufarenko), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano (59. Daiki Kamo), Philipp Baum, Dominik Dohmen, Mario Knops (67. Branimir Galic), Julian Andres Suaterna Florez (116. Besim Fazlija), Julio Torrens, Tyler Nkamanyi (94. Johann Noubissi Noukumo) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Kohei Nakano (20.), 1:1 Niklas Geraets (49.), 1:2 Johann Noubissi Noukumo (103.), 2:2 Niklas Geraets (118.), 2:3 Simon Sell (121. i.E.), 3:3 Niklas Geraets (121. i.E.), 3:4 Branimir Galic (121. i.E.), 4:4 Jasin Saiti (121. i.E.), 4:5 Maksym Lufarenko (121. i.E.), 4:6 Johann Noubissi Noukumo (121. i.E.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfR Krefeld-Fischeln - SC St.Tönis _____ Gnadental verpasst den Coup

Die DJK Gnadental führte nach 20 Minuten dank Vojno Jesic gegen den TSV Meerbusch, doch für die Überraschung reichte es trotzdem nicht. Bojan Potnar glich vor der Pause aus, im zweiten Durchgang sorgten Daniel Hoff und Pascale Talarski schließlich für das 3:1 des Favoriten. Gnadental verkaufte sich teuer, kam aber nicht weiter. DJK Gnadental – TSV Meerbusch 1:3

DJK Gnadental: Nico Bayer, Malte Hauenstein, Marvin Meirich (65. Kevin Dyla), Marc Pfeil, Tarik Mavili, Vojno Jesic, Stephan Wanneck, Jan Rakow, Andrej Hildenberg, Alexander Nuss, Florian Alexandre Krings - Trainer: Sebastian Michalsky

TSV Meerbusch: Kevin Bartschies, Daniel Hoff (62. Nils Christian Werner), Ariyoh Yussuf Ayinla (62. Yasin Bas), Noah Korczowski, Moise Lionel Gae, Kolja Pusch, Pascale Talarski, Yasin Bas, Hasan Akcakaya (71. Dion Gutaj), Bojan Potnar, Micah Cain - Trainer: Samir Sisic

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Vojno Jesic (20.), 1:1 Bojan Potnar (44.), 1:2 Daniel Hoff (48.), 1:3 Pascale Talarski (76.)

Gelb-Rot: Sebastian Michalsky (0./DJK Gnadental/) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: DJK Gnadental - TSV Meerbusch _____ Biemenhorst fliegt in Kray raus

Der SV Biemenhorst hat die Hürde FC Kray nicht genommen. Schon in der Aufstiegssaison konnte der SVB den FCK nicht bezwingen, so auch 2024/25 im Niederrheinpokal. Die Essener führten zwischenzeitlich mit 3:0 gegen den Oberliga-Aufsteiger, ehe Youssef Kamboua und Justin Heckers vom Platz flogen. Im Anschluss setzte sich der Landesligist Kray noch mit 3:1 durch. FC Kray – SV Biemenhorst 3:1

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse (75. Claudel Dombe), Koffi Jason Togbedji, Ebeny Senior Nguimba, Marvin Matten, Obiora Uzukwu, Youssef Kamboua, Matthias Tietz (63. Abid Yanik), Noah Schulz, Marc Andre Gotzeina (87. Emre Basoglu), Edmond Kadrijaj (92. Djibril Tamsir Camara) - Trainer: Bartosz Maslon

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Julian Overbeck (85. John Gertzen), Pascal Spallek (70. Laurin Büdding), Marc Beckert, Felix Jonah Scharf (57. Joshua Müller), Luca Ridder, Lendi Jashanica (45. Luca Ridder), Jannis Schmitz, Iker Prudencio (63. Luca Schanzmann), Taric Boland - Trainer: Javier Garcia Dinis

Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Edmond Kadrijaj (18.), 2:0 Youssef Kamboua (38.), 3:0 Marc Andre Gotzeina (48.), 3:1 Julian Overbeck (70.)

Rot: Youssef Kamboua (52./FC Kray/)

Rot: Justin Heckers (67./SV Biemenhorst/) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FC Kray - SV Biemenhorst _____ VfB Homberg mit Favoritensieg beim SC Kapellen

Oberligist VfB Homberg ist seiner Favoritenrolle beim Landesligisten SC Kapellen-Erft gerecht geworden und hat durch den 2:0-Erfolg das Achtelfinale des Verbandspokals erreicht. Bei den Gastgebern will die neue Spielzeit damit weiterhin nicht so recht in Schwung kommen. Für die Führung der Duisburger sorgte nach gut einer halben Stunde Andres Gerardo Gomez Dimas, gleich nach dem Seitenwechsel schaffte Julian Bode für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die auch in der Liga zwei ihrer ersten drei Spiele gewonnen haben. SC Kapellen-Erft – VfB Homberg 0:2

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannick Ebert, Marco Arno Heiermann (80. Thomas Lavia), Jan Lukas Nosel (83. Germanos Ioannidis), Taeyun Song (80. Luca Knuth), Efe Özen (71. Tom-Benjamin Seidel), Jonas Giesen, Luca Save Spasovski, Luis Giesen, Kazuki Hayashi (69. Maik Ferber), Nils Mäker - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Lennart Ingmann

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann (69. Florian Berisha), Henrik Scheibe, Ryo Iwata, Justin Walker (88. Aaron Addo), Julian Bode, Leon Schütz (59. Berkan Bartu), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Vahidin Turudija (80. Kilian Schaar), Sakaki Ota, Andres Gerardo Gomez Dimas (69. Milen Manchev) - Trainer: Stefan Janßen - Trainer: Fabian Schmidtke

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 122

Tore: 0:1 Andres Gerardo Gomez Dimas (32.), 0:2 Julian Bode (48.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Kapellen-Erft - VfB Homberg _____ Keine Überraschung für den VfL Jüchen gegen SSVg Velbert

Es war einer der Spiele in der 2. Runde, wo sich vielleicht ein wenig Potenzial für eine Überraschung hatte vermuten lassen, doch daraus wurde nichts. Schon nach zwei Minuten traf Andri Buzolli zum 1:0 für die Gäste aus der Oberliga, nach gut einer halben Stunde verschoss Cellou Diallo einen Strafstoß. So blieb es beim 1:0 für Velbert zur Pause, und ausgeträumt hatte der Landesliga-Spitzenreiter dann wohl seinen Traum von einer Überraschung, als Sebastian Wilms nach 65 Minuten die Rote Karte sah. Buzolli legte schnell das 2:0 nach, weitere Treffer gelangen in der Folge Reo Yoshida, Mohammed Hassouni und Alihan Adigüzel. VfL Jüchen-Garzweiler – SSVg Velbert 0:5

VfL Jüchen-Garzweiler: Tim-Alexander Müller, Jan-Lars Schuchardt (46. Fumihiro Tabuse), Sven Moseler, Jochen Schumacher, Tim Hintzen (46. Ben Venhaus), David Alexandre Alves Oliveira, Alexander Hahn (79. Reo Kamiyama), Jannik Schulte, Sebastian Wilms, Nils Friebe (74. Matteo Giorgio Matz), Glayne Wago (53. Marco Lüttgen) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Torsten Müllers - Trainer: Marcel Winkens

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Tristan Duschke, Felix Herzenbruch, Reo Yoshida, Max Machtemes, Manuel Schiebener (67. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Cellou Diallo (76. Mohammed Hassouni), Yasin-Cemal Kaya (82. Alihan Adigüzel), Timo Mehlich (61. David Glavas), Andri Buzolli (82. Valon Zhushi) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 141

Tore: 0:1 Andri Buzolli (2.), 0:2 Andri Buzolli (67.), 0:3 Reo Yoshida (76.), 0:4 Mohammed Hassouni (83.), 0:5 Alihan Adigüzel (85.)

Rot: Sebastian Wilms (65./VfL Jüchen-Garzweiler/)

Besondere Vorkommnisse: Cellou Diallo (SSVg Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.). >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfL Jüchen-Garzweiler - SSVg Velbert _____ VfB 03 Hilden lässt in Scherpenberg nichts anbrennen

Das Oberliga-Spitzenteam des VfB 03 Hilden war am Sonntag eine Nummer zu groß für den SV Scherpenberg, der Landesligist ist nach dem 0:3 aus dem Verbandspokal ausgeschieden. Mit einem Fernschuss sorgte Maximilian Wagener für die Führung der Gäste, die Len Heinson nach 32 Minuten mit dem zweiten Treffer ausbaute. Zuvor hätten die Hildener eigentlich eine Ecke bekommen müssen, stattdessen gab es Abstoß, der den Scherpenbergern dann komplett misslang. Der letzte Treffer des Tages zum 3:0-Endstand für die Hildener Gäste war dann Nils Arne Gatzke vorbehalten. SV Scherpenberg – VfB 03 Hilden 0:3

SV Scherpenberg: Martin Hauffe, Maximilian Abel, Etinosa Igbionawmhia (46. Marcio Jordan Blank), Conner Marco Wastian, Joel Schoof (83. Folarin Ibigoni Williams), Andre Rieger (46. Hendrik Willing), Ömer Akbel (83. Samet Sadiklar), Konstantin Möllering (68. Mertcan Akdeniz), Marcel Kretschmer, Nick Noah Redam, Luca Grillemeier - Trainer: Christian Mikolajczak

VfB 03 Hilden: Leon Feher, Len Heinson (73. Azad Sari), Nick Sangl, Peter Schmetz (60. Marvin Brüggehoff), Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (68. Luis Ortmann), Shadrak Kapi Dombe, Lukas Lier (67. Calvin Marion Mockschan), Luke Kawabe, Jan Niklas Tkacik - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Maximilian Wagener (19.), 0:2 Jan Niklas Tkacik (32.), 0:3 Nils Arne Gatzke (62.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Scherpenberg - VfB 03 Hilden _____ Geisler schießt den ETB eine Runde weiter

Wenn zwei Oberligisten aufeinandertreffen, kann es lange spannend werden. Das galt für das Duell zwischen dem 1. FC Kleve und dem ETB Schwarz-Weiß Essen, der nach 26 Minuten schon mit 1:0 führte, aber erst in der Schlussminute die Gewissheit hatte: Felix Geisler sorgte mit dem 2:0 für das Achtelfinale. 1. FC Kleve – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:2

1. FC Kleve: Henning Divis (62. Pascal Hühner), Nedzad Dragovic, Philipp Divis, Memlan Darwish, Justin Paul Francis, Fabio Forster, Nathnael Scheffler (65. Jamie van De Loo), Juliano Ismanovski (47. Yechan Baek), Alexander Basalo (62. Nermin Badnjevic), Luka Grlic (47. Niklas Klein-Wiele), Dario Gerling - Trainer: Umut Akpinar

ETB Schwarz-Weiß Essen: Philipp Gutkowski, Almedin Gusic (49. Robin Urban), Christopher Stöhr, Jan Bachmann, Jan Corsten, Collin Weihmann, Niko Bosnjak (80. Kamil Poznanski), Nico Lucas (74. Guiliano Zimmerling), Felix Geisler, Lukas Korytowski (80. Nabil El-Hany), Umut Yildiz - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 246

Tore: 0:1 Niko Bosnjak (26.), 0:2 Felix Geisler (89.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Kleve - ETB SW Essen _____ Mülheimer FC mit starker Leistung gegen Rot-Weiss Essen

Für die Sensation hat es zwar nicht gereicht, trotzdem darf sich der Mülheimer FC wie ein Gewinner fühlen: Gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen zeigte der MFC eine bärenstarke Leistung und hielt gut mit. Michael Schultz (8.) und Keisey Meisel (82.) sicherten dem Turnierfavoriten schmeichelhaft den Einzug in die Runde der letzten 16. Mülheimer FC 97 – Rot-Weiss Essen 0:2

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Nurettin Kayaoğlu, Serhat Sat, Mehmet Serif Dalyanoglu (86. Keisuke Hotta), Servet Furkan Aydin, Leon Janberk Anadol (61. Tolunay Isik), Cem Sabanci (64. Anil Yildirim), Ahmed-Malik Uzun (88. Muhammed-Ali Karkar), Harding Mac Stuell Beira (72. Alwin Weber), Oben Robert Molango - Trainer: Ahmet Inal

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios-Alonso, Gianluca Swajkowski (81. Eric Voufack), Michael Schultz, Torben Müsel, Nils Kaiser, Leonardo Vonic (65. Manuel Wintzheimer), Lucas Brumme, Dion Berisha (63. Ahmet Arslan), Kelsey Meisel (88. Robbie D'Haese), Joseph Boyamba (47. Ramien Safi) - Trainer: Christoph Dabrowski

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 1359

Tore: 0:1 Michael Schultz (8.), 0:2 Kelsey Meisel (82.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Mülheimer FC - Rot-Weiss Essen _____ Sonsbeck dreht das Spiel in Monheim

Der SV Sonsbeck darf sich auf das Achtelfinale freuen! Beim Aufsteiger 1. FC Monheim drehten Klaus Keisers (45.) und Philip Prokora (66.) die Partie, nachdem Joshua Sumbunu den FCM in Front gebracht hatte (30.). 1. FC Monheim – SV Sonsbeck 1:2

1. FC Monheim: Björn Nowicki, Sebastian Spinrath, Joshua Sumbunu, Noah Salau, Tobias Lippold, Mohamed El Mouhouti (85. Shunya Hashimoto), Youssef El Boudihi (69. Assani Lukimya), Louis Polakowicz (78. Julian Shaun Kanschik), Merveil Tekadiomona, Aleksandar Bojkovski, Tom Hirsch - Trainer: Dennis Ruess

SV Sonsbeck: Moritz Kosfeld, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philip Pokora, David Somodi, Hayato Uchimura (55. Ruben Joan Martens), Luca Terfloth, Sanjin Vrebac (74. Jannis Pütz), Klaus Keisers (63. Alexander Maas), Niklas Binn, Shawn Kiyau (69. Taira Kayama) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Michael Menden (Düsseldorf) - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Joshua Sumbunu (30.), 1:1 Klaus Keisers (45.), 1:2 Philip Pokora (66.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Monheim - SV Sonsbeck _____ Bocholt wackelt nur kurz

Der 1. FC Bocholt hat Revanche für das 0:3 im Februar genommen. Damals flog der Vizemeister der Regionalliga West in Baumberg aus dem Viertelfinale des Niederrheinpokals, diesmal führte der FCB zur Pause mit 4:1 bei den Sportfreunden. Der Oberliga-Meister steigerte sich im zweiten Durchgang, hatte sogar die Chance auf das 3:4, allerdings wollte ein dritter Treffer nicht fallen. Cedric Euschen und Jan Holldack waren beim 5:2-Auswärtssieg die überragenden Leute der „Schwatten“. Sportfreunde Baumberg – 1. FC Bocholt 2:5

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Günter Mabanza, Anthony Oscasindas, Babacar M'Bengue, Florian Haderer, Louis Klotz (26. Denis Sitter), Robin Hömig, Baris Sarikaya (74. Hayato Matsuzoe), Al-Hassan Turay, Frederik Brünen, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Jan Wellers, Jarno Janssen (46. Kasper Harbering), Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Marko Stojanovic (71. Johannes Dörfler), Jan Holldack (71. Nicolas Hirschberger), Bogdan Shubin, Marvin Lorch, Cedric Euschen, Thomas Gösweiner (46. Isaak Akritidis) - Trainer: Björn Mehnert

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer: 432

Tore: 0:1 Jan Holldack (13.), 0:2 Cedric Euschen (33.), 0:3 Jan Holldack (38. Foulelfmeter), 0:4 Cedric Euschen (41.), 1:4 Denis Sitter (45.+1), 2:4 Baris Sarikaya (62.), 2:5 Dawyn-Paul Donner (87.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SF Baumberg - 1. FC Bocholt _____ Union Nettetal gewinnt Oberliga-Duell in Büderich

Der SC Union Nettetal hat das Duell der Oberligisten am Eisenbrand beim FC Büderich mit 3:2 für sich entschieden und steht im Achtelfinale des Niederrheinpokals. In Führung gegangen waren aber zunächst die Gastgeber, als Kevin Weggen nach einem Foul an Daud Gergery den fälligen Strafstoß in der 28. Minute sicher zur Führung unterbrachte. Nur drei Minuten später war es jedoch Luca Dorsch, der einen individuellen Fehler von Keeper Michael Sperling nutzte und zum 1:1 traf. Nach 63 Minuten sorgte Dorsch auch für das 2:1 der Gäste, als er eine Hereingabe von Maximilian Köhler von der rechten Seite verwertete. Mit einem Konter in der 79. Minute entschied Kaies Alaisame die Partie für die Gästeauswahl von Trainer Andreas Schwan. Zwar gelang Armin Deljkovic in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal der Anschluss, dabei blieb es dann jedoch. FC Büderich – SC Union Nettetal 2:3

FC Büderich: Michael Sperling (33. Justin Möllering), Ibrahim Kanat, Noah Karthaus, Roman Wakily (63. Leon Jonah Lepper), Kevin Weggen, Jimmy Can Atila, Bora Nurettin Kat (46. Dennis Schreuers), Hendrik Kortgödde (74. Armin Deljkovic), Younes Mouadden, Daud Gergery, Jan Niklas Kühling (84. Amine Feldaoui) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

SC Union Nettetal: Elvedin Kaltak, Pascal Schellhammer, Leonard Lekaj (70. Florian Heise), Niklas Götte, Gero Wolters, Nico Zitzen, Justin Coenen, Maximilian Köhler (66. Peer Winkens), Phillip Spickenbaum (23. Kaies Alaisame), Luca Dorsch (89. Leonit Popova), Leonard Bajraktari (86. Drilon Istrefi) - Trainer: Andreas Schwan

Schiedsrichter: Rolf Kramer - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Kevin Weggen (28. Foulelfmeter), 1:1 Luca Dorsch (31.), 1:2 Luca Dorsch (63.), 1:3 Kaies Alaisame (79.), 2:3 Armin Deljkovic (90.+4) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FC Büderich - SC Union Nettetal

Niederrheinpokal, 2. Runde am 24. September 2024

DJK Adler Union Frintrop - Rot-Weiß Oberhausen

DJK Adler Union Frintrop trifft auf Rot-Weiß Oberhausen, Match-Verlinkung folgt.

Niederrheinpokal, 2. Runde am 25. September 2024

DV Solingen - Wuppertaler SV

DV Solingen gegen den Wuppertaler SV, Match-Verlinkung folgt.

