Neuer Torjäger für die Oberliga, Chancen im Abstiegskampf

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Ratingen 04/19 gegen den SV Biemenhorst vorgelegt, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Was vor den Partien wichtig ist:
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>>> So schlägt Ratingen 04/19 den SV Biemenhorst
>>> Neuer Stürmer kommt in die Oberliga
>>> So will Baumberg aus der Krise kommen
>>> VfB 03 Hilden muss auf Büderich achten
Ratingen 04/19 – SV Biemenhorst 3:0
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare (89. Gianluca Silberbach), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (85. Armin Deljkovic), Umut Yildiz (74. Ali Hassan Hammoud), Sven Kreyer (81. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Julian Overbeck (72. Luca Puhe), Ferdinand Schulte, Angelos Avramis (83. Luca Ridder), Luca Schanzmann (73. Jan Wellers), Giuseppe Mirason Geukes, Sohail Nadi, Niklas Laigre (72. Justin Heckers), Jayden Houtriet, Joshua Müller, Max Peerenboom (66. Jannis Schmitz) - Trainer: Marc Gebler
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 277
Tore: 1:0 Sven Kreyer (4.), 2:0 Guiliano Zimmerling (78.), 3:0 Emre Demircan (83.)
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19
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