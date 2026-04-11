 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Neuer Torjäger für die Oberliga, Chancen im Abstiegskampf

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 legt gegen den SV Biemenhorst vor. Ein neuer Torjäger kommt in die Liga! Chancen im Abstiegskampf für mehrere Teams, doch auch der KFC Uerdingen und der VfB 03 Hilden sind gefragt.

von André Nückel · Gestern, 23:35 Uhr · 0 Leser
Unter Druck: VfB Homberg und SF Baumberg.
Unter Druck: VfB Homberg und SF Baumberg. – Foto: Arno Wirths

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Ratingen 04/19 gegen den SV Biemenhorst vorgelegt, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Was vor den Partien wichtig ist:

>>> Jonas Holzum ist der Rückhalt des KFC Uerdingen

>>> So schlägt Ratingen 04/19 den SV Biemenhorst

>>> Neuer Stürmer kommt in die Oberliga

>>> So will Baumberg aus der Krise kommen

>>> VfB 03 Hilden muss auf Büderich achten

>>> Chance für die Holzheimer SG

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - SF Baumberg

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

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Liveticker: 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

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Liveticker: Holzheimer SG - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - ETB SW Essen

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: VfB 03 Hilden - FC Büderich

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis -TSV Meerbusch

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30live

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Liveticker: 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live

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Ratingen 04/19 legt gegen SV Biemenhorst spät nach

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
3
0
Abpfiff
Spitzenreiter Ratingen 04/19 ging am Freitagabend bereits in der 4. Spielminute durch Torjäger Sven Kreyer gegen den SV Biemenhorst in Führung. Das war zwar nicht der Auftakt eines Oberliga-Schützenfestes, gab den Ratingern von Trainer Damian Apfeld aber die Möglichkeit, die Partie souverän zu gestalten. Die Geduld sollte sich jedenfalls später am Freitagabend auszahlen. Guiliano Zimmerling sorgte in der 78. Minute de facto für die Entscheidung, Emre Demircan traf fünf Minuten später noch zum Endstand. Während die Ratinger damit die Konkurrenz im Aufstiegskampf unter Zugzwang gesetzt haben, bleibt es für die Biemenhorster ein beinharter Abstiegskampf.

Ratingen 04/19 – SV Biemenhorst 3:0
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare (89. Gianluca Silberbach), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (85. Armin Deljkovic), Umut Yildiz (74. Ali Hassan Hammoud), Sven Kreyer (81. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Julian Overbeck (72. Luca Puhe), Ferdinand Schulte, Angelos Avramis (83. Luca Ridder), Luca Schanzmann (73. Jan Wellers), Giuseppe Mirason Geukes, Sohail Nadi, Niklas Laigre (72. Justin Heckers), Jayden Houtriet, Joshua Müller, Max Peerenboom (66. Jannis Schmitz) - Trainer: Marc Gebler
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 277
Tore: 1:0 Sven Kreyer (4.), 2:0 Guiliano Zimmerling (78.), 3:0 Emre Demircan (83.)

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

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