Neuer Torjäger für die Oberliga, Chancen im Abstiegskampf

Unter Druck: VfB Homberg und SF Baumberg. – Foto: Arno Wirths

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Ratingen 04/19 gegen den SV Biemenhorst vorgelegt, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Was vor den Partien wichtig ist:

________________ Liveticker: Holzheimer SG - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - ETB SW Essen

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - FC Büderich

Heute, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden FC Büderich FC Büderich 15:30 PUSH

________________ Liveticker: SC St. Tönis -TSV Meerbusch

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

________________ Ratingen 04/19 legt gegen SV Biemenhorst spät nach

Spitzenreiter Ratingen 04/19 ging am Freitagabend bereits in der 4. Spielminute durch Torjäger Sven Kreyer gegen den SV Biemenhorst in Führung. Das war zwar nicht der Auftakt eines Oberliga-Schützenfestes, gab den Ratingern von Trainer Damian Apfeld aber die Möglichkeit, die Partie souverän zu gestalten. Die Geduld sollte sich jedenfalls später am Freitagabend auszahlen. Guiliano Zimmerling sorgte in der 78. Minute de facto für die Entscheidung, Emre Demircan traf fünf Minuten später noch zum Endstand. Während die Ratinger damit die Konkurrenz im Aufstiegskampf unter Zugzwang gesetzt haben, bleibt es für die Biemenhorster ein beinharter Abstiegskampf. Ratingen 04/19 – SV Biemenhorst 3:0

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare (89. Gianluca Silberbach), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (85. Armin Deljkovic), Umut Yildiz (74. Ali Hassan Hammoud), Sven Kreyer (81. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Julian Overbeck (72. Luca Puhe), Ferdinand Schulte, Angelos Avramis (83. Luca Ridder), Luca Schanzmann (73. Jan Wellers), Giuseppe Mirason Geukes, Sohail Nadi, Niklas Laigre (72. Justin Heckers), Jayden Houtriet, Joshua Müller, Max Peerenboom (66. Jannis Schmitz) - Trainer: Marc Gebler

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 277

Tore: 1:0 Sven Kreyer (4.), 2:0 Guiliano Zimmerling (78.), 3:0 Emre Demircan (83.)

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

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