So suchen die Sportfeunde Baumberg den ersten Step aus der Krise

Der SFB-Chefcoach findet: „Unser Gegner aus Schonnebeck spielt seit Jahren in einer anderen Liga, und deshalb dürfen wir uns dort keine Fehler erlauben.“ Das Trainerteam, seit drei Wochen erweitert mit Co-Trainer Mesut Cömez (zuletzt beim Bezirksligisten 1. FC Mülheim-Styrum), hat zuletzt an der ersten Baustelle gearbeitet – während der jüngsten drei Partien kassierten die SFB sechs Einschüsse aus Standards. „Gegen Dingden haben wir nichts zugelassen“, so El Halimi, der im Team während der zehntägigen Pause gezielt an weiteren Stellschrauben drehte“, denn: „In einigen Bereichen fehlt es an Nuancen, um erfolgreich zu sein.“

Die Partie in der Hinrunde, am zehnten Spieltag, war in Baumberg ein Topspiel zwischen dem Zweiten und Dritten, das die Schonnebecker glücklich mit 2:1 für sich entschieden. Diesmal findet das Duell unter gänzlich anderen Vorzeichen statt, und die SFB wollen alles geben, um den Spieß umzudrehen. Allerdings müssen sie auf den nach seiner fünften Gelben Karte gesperrten Keeper Daniel Schwabke verzichten, für den Thorsten Pyka zum siebten Mal zwischen den Pfosten steht. Außerdem sitzt Außenspieler Baris Sarikaya den zweiten Teil seiner Rotsperre ab.