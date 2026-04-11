So suchen die Sportfeunde Baumberg den ersten Step aus der Krise

Nach fünf sieglosen Spielen und der zuletzt ernüchternden sowie unerwarteten 0:1-Niederlage im Kellerderby gegen den SV Blau-Weiß Dingden hat sich die Situation für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) im dramatischen, engen Rennen um den Klassenerhalt verschärft – acht Spieltage vor Saisonende sitzt das Abstiegsgespenst der Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi dicht im Nacken. Das einzig Positive am vergangenen Spieltag: Sämtliche Mitkandidaten verloren ebenfalls ihre Spiele, sodass die Sportfreunde auf dem 14. Platz mit 30 Punkten weiterhin drei Zähler Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz haben, den immer noch überraschend der VfB Homberg belegt.
Doch auf die Ergebnisse der anderen sollten die SFB nicht mehr schauen, sondern selbst die nötigen und dringenden Punkte einsammeln. Am 27. Spieltag (Sonntag, 15 Uhr, Schetters Busch) reist die El-Halimi-Truppe zum Tabellenfünften SpVg. Schonnebeck, wo bekanntlich die Trauben sehr hoch hängen, doch wie die Liga Woche für Woche beweist, sind Überraschungen überall im Bereich des Möglichen. Die Essener, die in der Vorsaison Vizemeister wurden und zum Kreis der Aufstiegskandidaten gezählt wurden, verbuchen derzeit 41 Punkte auf ihrem Konto und peilten laut Coach Dirk Tönnies vor der Rückrunde in der Endabrechnung die 60-Punkte-Marke an.
El Halimi, der mit Tönnies zu den dienstältesten Trainern der Liga gehört, würden derweil 40 Zähler am 34. Spieltag reichen: „Der Vorsprung ist seit der Winterpause erheblich geschmolzen. Wir müssen jetzt schnellstmöglich wieder punkten“, betont der Baumberger Übungsleiter, dessen Team die erste Halbserie mit beachtlichen 24 Punkten als Fünfter abgeschlossen hatte. „Innerhalb der Truppe herrscht trotz der gefährlichen Lage eine gute Stimmung. Nach der unglücklichen Dingden-Niederlage waren viele angesichts der Gesamtumstände zunächst frustriert, doch jetzt ist der Blick wieder nach vorne gerichtet. Wichtig ist, dass wir den Klassenerhalt weiter selbst in der Hand haben und nicht auf andere angewiesen sind. Es wäre schön, wenn es bis zum Ende so bleiben würde“, sagt El Halimi.
Für die SFB wird es allerhöchste Eisenbahn, durch Erfolge wieder Selbstvertrauen zu generieren. „Wir wollen den ersten Step unbedingt am Sonntag machen, denn mit jedem erfolglosen Spiel wird der Druck größer. Wir müssen die individuellen Fehler abstellen und endlich wieder das Spielglück auf unsere Seite ziehen“, erläutert El Halimi, dessen Team vor der Niederlagen-Serie beim ebenfalls gefährdeten Stadtrivalen 1. FC Monheim (13./31 Punkte) letztmals gepunktet hatte beim 1:1 am 15. März.
Der SFB-Chefcoach findet: „Unser Gegner aus Schonnebeck spielt seit Jahren in einer anderen Liga, und deshalb dürfen wir uns dort keine Fehler erlauben.“ Das Trainerteam, seit drei Wochen erweitert mit Co-Trainer Mesut Cömez (zuletzt beim Bezirksligisten 1. FC Mülheim-Styrum), hat zuletzt an der ersten Baustelle gearbeitet – während der jüngsten drei Partien kassierten die SFB sechs Einschüsse aus Standards. „Gegen Dingden haben wir nichts zugelassen“, so El Halimi, der im Team während der zehntägigen Pause gezielt an weiteren Stellschrauben drehte“, denn: „In einigen Bereichen fehlt es an Nuancen, um erfolgreich zu sein.“
Die Partie in der Hinrunde, am zehnten Spieltag, war in Baumberg ein Topspiel zwischen dem Zweiten und Dritten, das die Schonnebecker glücklich mit 2:1 für sich entschieden. Diesmal findet das Duell unter gänzlich anderen Vorzeichen statt, und die SFB wollen alles geben, um den Spieß umzudrehen. Allerdings müssen sie auf den nach seiner fünften Gelben Karte gesperrten Keeper Daniel Schwabke verzichten, für den Thorsten Pyka zum siebten Mal zwischen den Pfosten steht. Außerdem sitzt Außenspieler Baris Sarikaya den zweiten Teil seiner Rotsperre ab.