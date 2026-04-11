Solingen 03 holt Torjäger: Max Wilschrey ist ein Coup Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist designierter Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein. Nach Markus Pazurek stellt der Landesliga-Spitzenreiter mit Max Wilschrey den nächsten Top-Zugang vor: Der Stürmer kommt aus Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und unterschreibt für zwei Jahre. von André Nückel · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Sportchef Peter Resvanis (l.) präsentiert Max Wilschrey. – Foto: Solingen 03 / Thomasini

Nach der Verpflichtung von Markus Pazurek präsentiert die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den nächsten Top-Transfer: Der designierte Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein hat Max Wilschrey aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verpflichtet.

Mit einem elf Punkte Vorsprung geht Solingen 03 in die finale der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. Der Durchmarsch in die Oberliga ist nur noch Formsache und theoretisch schon im April möglich. Entsprechend liegt es auf der Hand, dass die Verantwortlichen bereits eifrig am kommenden Oberliga-Kader arbeiten und feilen. Mit Pazurek kommt ein Routinier, mit Wilschrey ein waschechter Torjäger. Der 30-Jährige, der deutschlandweit durch die Baller League bekannt wurde, liefert seit Jahren für den FC Emmelshausen-Karbach in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab und steht auch in dieser Saison wieder bei 19 Toren in 22 Spielen. Er unterschreibt für zwei Jahre. >>> Das ist Max Wilschrey "Die Regionalliga ist zu dem für den Vollblutstürmer kein Fremdwort. Unser Neuzugang spielte bereits bei RW Ahlen, den SC Wiedenbrück, TuS RW Koblenz und dem VfB Oldenburg. Die Jugend absolvierte der gebürtige Bremer viele Jahre bei Arminia Bielefeld, bevor er dann 2017 in die USA für den Profiklub Chattanooga FC und das Soccer-Team der Old Dominion University aus Norfolk (Virginia) spielte", teilt Solingen 03 mit.

Wilschrey macht Solingen 03 variabler - und wird U19-Trainer Wilschrey soll dabei nicht nur für Tore in der Oberliga sorgen: Er wird ab Juli auch Trainer der U19 der Klingenstädter. Talente werden sich bei "umfangreichen Sichtungsveranstaltungen" empfehlen können. Er selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe Solingen 03 und vor allem darauf, im bergischen Kreis, meiner neuen Heimat, spielen zu können. Mit der 1.Sportvereinigung Solingen-Wald 03 möchte ich in der Oberliga dort weiter-machen, womit ich in Karbach aufhöre: Tore schießen und erfolgreich sein. Außerdem freue ich mich sehr darauf, die U19 zu übernehmen und meine ersten Schritte als Trainer machen zu können." Wilschrey wird sich sicherlich auch den ein oder anderen Tipp bei Daniele Varveri abholen können. Der Coach freut sich auf seinen neuen Angreifer: „Mit Max Wilschrey konnten wir einen Spieler verpflichten, der die Neuner-Position auf eine Art und Weise verkörpert, die uns im Offensivspiel noch variabler macht. Er interpretiert diese Position als "klassischer" Stürmer in der Box. Eine Eigenschaft und Typus, welche über Jahre hinweg in den Hintergrund gerückt ist, jedoch aktuell aufgrund des sich verändernden Fußballs wieder hoch im Kurs steht. Diese Verpflichtung zeigt, dass man nicht nur einen Spieler auf einer bestimmten Position verpflichtet, sondern dieser auch Eigenschaften mitbringt, die der Mannschaft in dieser Form fehlen und sich hoffentlich sehr gut mit unseren bestehenden Offensivspielern ergänzen“, meint Varveri bei der Vorstellung. Keine langen Fahrten mehr: Wechsel nach Solingen auch dank und wegen der Familie