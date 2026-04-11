Ratingen 04/19 knackt letztlich auch Biemenhorst

Ratingen 04/19 hat am Freitagabend vorgelegt. – Foto: IMAGO/ Fotostand

Am Tag nach seinem 40. Geburtstag hatte sich Trainer Damian Apfeld für dieselbe Startaufstellung bei Ratingen 04/19 entschieden wie vor der Osterpause beim 1:0-Sieg beim SV Sonsbeck. So war beim Spitzenreiter der Oberliga auch gegen den Tabellenvorletzten SV Biemenhorst wieder Sven Kreyer die einzige Sturmspitze vor einem extrem spielstarken Mittelfeld.

Der Defensivplan der Gäste bekam allerdings früh einen Riss: Die Gastgeber waren von Beginn an die aktive Mannschaft, sodass sich Biemenhorst schon früh zu Klärungsversuchen genötigt sah. Einen davon holte sich Ratingens Innenverteidiger Phil Spillmann, legte ab auf Emre Demrican, der mit einer Drehung ein Abspiel auf Rinor Rexha einleitete, der wiederum mit einem feinen Steckpass Kreyer im Strafraum fand – und der blieb eiskalt und versenkte den Ball links unten (3. Minute). Eine sehenswerte Passfolge hatte die Krönung erfahren.

Apfelds Gegenüber, Marc Gebler, hatte sich zwar auch für nur einen Zentrumsstürmer entschieden mit Max Peerenboom, aber dahinter auf Kompaktheit gesetzt mit einer Fünfer-Abwehrreihe und einem Vierer-Mittelfeld. Und eine Überraschung hatte der Biemenhorster Coach auch im Gepäck: Er ließ den Topscorer der Liga, Luca Puhe, zunächst auf der Bank.

Minimaler Ballbesitz für die Gäste

Die Gäste wiederum mussten sich mit minimalem Ballbesitz zufriedengeben, bekamen aber immerhin in der siebten Minute eine Ecke, die 04/19 klärte – und über Guiliano Zimmerling und Umut Yildiz umschaltete. Letzterer kam dann auch aus 18 Metern zum Abschluss, der Ball ging abgefälscht knapp neben das Tor. Vier Minuten später nahm Demircan im Mittelfeld Tempo auf und schoss aus ähnliche Distanz knapp drüber, eine Minute später war Zimmerling links im Strafraum vor dem Kasten, der Ball tropfte abgefälscht über das Tor. Biemenhorst fand in der Phase gar nicht statt in Ratingen.

Daran änderte sich auch in der Folge nichts, doch die Chancen der Gastgeber wurden etwas weniger – teilweise war es ein wenig sehr verspielt, was der Spitzenreiter anbot. Ab der 30. Minute brachte er wieder mehr Zug in seine Aktionen, ein Schuss von Demircan aus 28 Metern strich knapp am Pfosten vorbei. Dann machte Linksverteidiger Slone Matondo Tempo über seine Seite und legte ab auf Kreyer, der mit einem starken Diagonalball Zimmerling fand – Biemenhorsts Torwart Lennart Brandes verkürzte den Winkel aber noch rechtzeitig (32.).

04/19 verpasst es, das Ergebnis höher zu schrauben

Chancen der Gäste gab es weiterhin nicht, stattdessen verpasste es 04/19, das Ergebnis bis zur Pause klarer zu machen. Rexhas weit gezogene Ecke unterlief Brandes, doch Zimmerling war zu überrascht für einen Kopfball aufs leere Tor (38.). Drei Minuten später schoss der Ratinger knapp vorbei, dann hatte Demircan noch einen Freistoß von links, den er direkt aufs Tor zog und Brandes vor Probleme stellte – doch dann ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Nach der änderte sich am Gesamtbild nichts, der Tabellenführer bestimmte das Spiel komplett, der Vorletzte igelte sich ein. Es lag dann an Brandes, das sich das nicht weiter rächte: Erst hielt der Biemenhorster Keeper den zu zentralen Abschluss von Yildiz im Strafraum (50.), dann reagierte er nach Doppelpass zwischen Yildiz und Demircan glänzend gegen den Schuss des 04/19-Kapitäns (51.).

Peerenboom trifft den Pfosten

Und dann hätte sich der mittlere Chancenwucher der Ratinger fast gerächt, als Peerenboom im Strafraum die erste echte Möglichkeit der Gäste bekam – sein Schuss klatschte an den Pfosten (54.). Zwar blieb es danach zunächst beim bekannten Muster aus 04/19-Abschlüssen, die nicht das Ziel fanden – der Kopfball von Clinton Asare nach Rexha-Ecke ging über das Tor (63.), Kreyer grätschte eine Rexha-Hereingabe knapp neben das Tor (63.), Zimmerling nutzte lieber den rechten Außenrist statt seinen linken Fuß und schoss so vorbei (65.) –, doch Biemenhorst hatte mit zunehmender Spieldauer Mut und Tempo nach vorne gefunden. Das Spiel wurde aus Sicht der Gastgeber hektischer als nötig.

Das merkte auch Gebler und brachte in der 71. Minute unter anderem Puhe ins Spiel – das Abendspiel hatte so den Topscorer der Liga nicht nur als verstecke Attraktion auf der Bank, sondern auf dem Rasen. Der Torjäger war es aber zunächst nicht, der für die größte Gefahr für das Ratinger Tor sorgte, sondern Matondo, desse Klärungsversuch nach Biemenhorster Flanke am eigenen Pfosten landete (75.).

Zimmerling macht das 2:0

Kurz darauf gab es einen Zweikampf im Mittelfeld, bei dem aufseiten der Gäste Angelos Avramis nach einer Grätsche liegenblieb – die Ratinger hatten den Ball gespielt –, doch 04/19 unterbrach das Spiel nicht, Rexha trieb über rechts an und fand Zimmerling im Zentrum, der diesmal platziert abschloss zum 2:0 (77.). Die Gäste echauffierten sich, die Gastgeber jubelten. Und wenig später auch über den dritten Ratinger Treffer, den Demircan sehenswert erzielte (83.). Das war die endgültige Entscheidung, der eingewechselte Georgios Touloupis traf noch die Unterkante der Latte (88.). Wenig später war Schluss, 04/19 hatte letztlich auch Biemenhorst geknackt und geht auch in den 28. Spieltag als Spitzenreiter.

04/19: Gomoluch – Henrichs, Gusic, Spillmann, Matondo, Asare (88. Silberbach), Rexha (84. Deljkovic), Zimmerling (84. Touloupis), Demircan, Yildiz (74. Hammoud), Kreyer (81. Sabanci). Tore: 1:0 Kreyer (3.), 2:0 Zimmerling (77.), 3:0 Demircan (83.).