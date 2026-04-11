VfB Hilden inmitten des Dreikampfs um den Aufstieg in die Regionalliga

Hilden hat eine historische Chance. – Foto: Ralph Görtz

VfB 03 Hilden – FC Büderich. Nach der kurzen Osterpause nimmt das Titelrennen in der Oberliga wieder Fahrt auf. Noch acht Meisterschaftsbegegnungen sind zu absolvieren. Dabei gibt Spitzenreiter Ratingen 04/19 mit der Freitag-Partie gegen den Vorletzten SV Biemenhorst den Startschuss für den 27. Spieltag. Das Finale bilden die Partien des punktgleichen Verfolgers VfB 03 und des Tabellendritten KFC Uerdingen – beide beginnen erst am Sonntag um 15.30 Uhr. Vor einer Überraschung ist mit Blick auf die Gegner keiner aus dem Trio gefeit. Allen gemein ist jedoch ein Ziel: der Aufstieg in die Regionalliga.

Hinspiel mit 2:4 verloren

Die Hildener genießen zwar auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße den Heimvorteil, doch ein Selbstläufer wird das Duell gegen die Büdericher keineswegs. Zu wechselhaft waren die Ergebnisse in den vergangenen Spielzeiten. Und noch gut in Erinnerung ist die 2:4-Niederlage in der Hinrunde beim FCB als Abschluss einer englischen Woche, die der VfB 03 mit einem 4:1-Erfolg über den SV Biemenhorst begann und mit dem 2:0-Triumph im Pokalviertelfinale beim Rivalen Ratingen 04/19 fortsetzte. Diesen Flow wollte die Mannschaft von Tim Schneider auch ins Spiel gegen Büderich mitnehmen, doch das Unterfangen misslang auf ganzer Linie, denn die Büdericher lagen nach einer halben Stunde mit 2:0 vorne. Der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer von Len Heinson kam einem Strohfeuer gleich, denn zehn Minuten nach der Pause legten die Gastgeber zur 3:1-Führung nach und erhöhten dann noch auf 4:1 (67.). Das späte Tor von Luis Ortmann zum 4:2-Endstand (90.+3) bedeutete nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Morgen, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden FC Büderich FC Büderich 15:30 PUSH

Angenehme Pause für den Hildener Kader

Nun also die Neuauflage des Duells, allerdings unter leicht veränderten personellen Vorzeichen. Während seinerzeit Maximilian Wagener kurzfristig krank ausfiel, steht der Mittelfeldstratege des VfB 03 nun parat. Überhaupt kann Tim Schneider auf einen gut gefüllten Kader bauen. „Überraschenderweise haben wir mit Luke und Domme wieder mehr Optionen“, sagt er. Denn Dominik Rodrigues Figueiredo (Sprunggelenkverletzung) kurierte seine Verletzung beim Kurzurlaub in Portugal aus. Am Dienstag konnte er schon schmerzfrei Läufe absolvieren und nahm am Donnerstag am Mannschaftstraining teil. „Da haben wir wohl Glück gehabt, dass ihn die Kapselverletzung nicht mehr stört“, stellt Schneider fest. Der VfB 03-Chefcoach, im Hauptberuf Physiotherapeut, legte dem Rechtsfuß persönlich ein stabilisierendes Tape an. Auch Lukas Lier (Muskelfaserriss) meldete sich zum Teamtraining zurück. „Da machen wir noch einen letzten Test“, kündigt Schneider an.

Entspannt gehen die Hildener Fußballer die nächste Aufgabe an. „Wir haben über Ostern bewusst freigegeben. Die Jungs mussten nur einen Lauf machen, damit die Belastungskurve nicht allzu stark abfällt“, berichtet Schneider, der am Dienstag aber die Zügel wieder anzog – entsprechend „platt“ waren die Spieler nach der Übungseinheit. Donnerstag stand Taktik-Arbeit mit Videoschulung und auf dem Platz an. Schwerpunkt war die Defensive mit „Anlaufverhalten und Restverteidigung“, um noch einmal Reizpunkte zu setzen. „Das haben wir in den letzten Wochen schon sehr gut gemacht, aber wir können noch besser werden“, betont der VfB 03-Chefcoach. Wohlwissend, dass eine Top-Verteidigung die Grundlage bildet, um die Erfolgsserie weiter auszubauen.

Im Abschlusstraining am Freitag sollte dann „der Spaß wieder reinkommen“, so Schneider, der seine Mannschaft nun gut vorbereitet sieht für die nächste Herausforderung. „Büderich ist immer unangenehm, die Duelle sind immer sehr eng, und zum Teil haben wir sie einfach verloren, doch das ist jetzt alles Geschichte. Die Büdericher haben sicher große Stärken, wenn man sie ins Spiel kommen lässt. Die Außen Giovanni Nkowa und Oliver Dessau machen ordentlich Dampf. Mit Kaies Alaisame haben sie einen guten Zehner und dann ist da noch Mittelstürmer Jan Kühling“, analysiert der 44-Jährige. Nicht mehr im FCB-Kader steht dagegen Mittelfeldmann Kevin Weggen, der den Klub in der Winterpause verließ. Torhüter Justin Möllering wechselte zum Liga-Rivalen KFC Uerdingen.

Anfang März feierten die Büdericher im Grotenburgstadion einen unerwarteten 1:0-Sieg beim aufstiegsambitionierten KFC Uerdingen. Seither lief es für die Mannschaft von Sebastian Siebenbach nicht wirklich rund. Die Durststrecke in der Meisterschaft mit drei Niederlagen und einem Unentschieden endete erst mit dem deutlichen 4:1-Erfolg am Gründonnerstag beim 1. FC Monheim. Eine Woche zuvor musste sich der FCB im Halbfinale des Niederrheinpokals dem Oberliga-Kontrahenten SC St. Tönis nach Elfmeterschießen mit 3:5 geschlagen geben. Das 1:1 in der ersten Halbzeit hatte auch nach der Verlängerung noch Bestand.