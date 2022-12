Neuer Job am Campus: Halil Altintop steigt beim FC Bayern auf Ex-Profi wird befördert

München – Der Abgang von Martin Demichelis als U23-Coach sorgt für Bewegung beim FC Bayern. Holger Seitz ist seit Mitte November wieder auf der Trainerbank der 2. Mannschaft. Der 48-Jährige kündigte beim letzten Heimsieg 2022 gegen die DJK Vilzing bereits an, dass seine Stelle als Sportlicher Leiter am Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) nachbesetzt wird.

„Jochen (Sauer, NLZ-Leiter, Anm. d. Red.) ist mit der Säbener Straße dran am Thema und ich glaube schon, dass es zeitnah eine Entscheidung geben wird. Es ist aber auch nicht so, dass es morgen schon durch ist, aber die Position muss besetzt werden. Das ist ja klar“, sagte Seitz nach dem 5:0 Ende November. Eine noch wichtigere Rolle am Campus im Münchner Norden wird offenbar Halil Altintop übernehmen. Wie der kicker am Donnerstag berichtet, winkt dem Ex-Bundesliga-Profi eine Beförderung. Nach seinen Jobs als U16-Co-Trainer (2020/2021), U17-Trainer (2021/2022) und Talent-Manager (seit Sommer 2022) macht der gebürtige Gelsenkirchener den nächsten Sprung auf der Karriere-Leiter.

FC Bayern: Halil Altintop steigt in Führung des Nachwuchsleistungszentrums auf