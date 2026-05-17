Nach Fortuna-Abstieg: So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus

FCM und Holzheim würden die Klasse halten. – Foto: Hubert Wilschrey

Der Abstiegskampf verschärft sich in der Oberliga Niederrhein durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga. Das hat auch Auswirkungen auf das Teilnehmerfeld der kommenden Saison 2026/27 - das wäre der aktuelle Stand.

Aufsteiger und Absteiger in der Oberliga Niederrhein

Durch die Patzer von Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen führt der VfB 03 Hilden die Oberliga Niederrhein zum aktuellen Zeitpunkt an und kann aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufsteigen.

Weil wegen des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga gleich drei Niederrhein-Regionalliga-Klubs in die Oberliga absteigen - den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert erwischt es ebenfalls -, müssen vier Teams aus der Oberliga Niederrhein absteigen. Der SV Biemenhorst steht als Absteiger fest. Nach 32 Spieltagen würde es zusätzlich den 1. FC Kleve, den FC Büderich und den VfB Homberg erwischen.