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Nach Fortuna-Abstieg: So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus
Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga steigt die U23 der Fortuna zwangsweise in die Oberliga Niederrhein ab. Dadurch gibt es auch mehr Oberliga-Absteiger. So würde das Teilnehmerfeld der höchsten FVN-Spielklasse nach aktuellem Stand in der kommenden Saison aussehen.
von André Nückel · Heute, 18:17 Uhr · 0 Leser
FCM und Holzheim würden die Klasse halten. – Foto: Hubert Wilschrey
Der Abstiegskampf verschärft sich in der Oberliga Niederrhein durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga. Das hat auch Auswirkungen auf das Teilnehmerfeld der kommenden Saison 2026/27 - das wäre der aktuelle Stand.
Weil wegen des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga gleich drei Niederrhein-Regionalliga-Klubs in die Oberliga absteigen - den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert erwischt es ebenfalls -, müssen vier Teams aus der Oberliga Niederrhein absteigen. Der SV Biemenhorst steht als Absteiger fest. Nach 32 Spieltagen würde es zusätzlich den 1. FC Kleve, den FC Büderich und den VfB Homberg erwischen.
Weil so viele Teams aus der Regionalliga absteigen, dürfen am Saisonende nur die beiden Meister der Landesligen jubeln. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 steht in der Gruppe 1 bereits als Aufsteiger fest, in der Gruppe 2 hat aktuell der SV Budberg die Nase vorn. Es läuft ein Zweikampf mit dem SV Scherpenberg.
So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus
Wenn die Saison zum 17. Mai beendet wäre, sähe die Oberliga Niederrhein wie folgt aus:
Fortuna Düsseldorf U23 (Zwangsabstieg Regionalliga West wegen Abstieg der Profis aus der 2. Bundesliga)