 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Nach Fortuna-Abstieg: So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus

Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga steigt die U23 der Fortuna zwangsweise in die Oberliga Niederrhein ab. Dadurch gibt es auch mehr Oberliga-Absteiger. So würde das Teilnehmerfeld der höchsten FVN-Spielklasse nach aktuellem Stand in der kommenden Saison aussehen.

von André Nückel · Heute, 18:17 Uhr · 0 Leser
FCM und Holzheim würden die Klasse halten.
FCM und Holzheim würden die Klasse halten. – Foto: Hubert Wilschrey

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Der Abstiegskampf verschärft sich in der Oberliga Niederrhein durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga. Das hat auch Auswirkungen auf das Teilnehmerfeld der kommenden Saison 2026/27 - das wäre der aktuelle Stand.

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Aufsteiger und Absteiger in der Oberliga Niederrhein

Durch die Patzer von Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen führt der VfB 03 Hilden die Oberliga Niederrhein zum aktuellen Zeitpunkt an und kann aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufsteigen.

Weil wegen des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga gleich drei Niederrhein-Regionalliga-Klubs in die Oberliga absteigen - den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert erwischt es ebenfalls -, müssen vier Teams aus der Oberliga Niederrhein absteigen. Der SV Biemenhorst steht als Absteiger fest. Nach 32 Spieltagen würde es zusätzlich den 1. FC Kleve, den FC Büderich und den VfB Homberg erwischen.

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Wer aus den Landesligen aufsteigt

Weil so viele Teams aus der Regionalliga absteigen, dürfen am Saisonende nur die beiden Meister der Landesligen jubeln. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 steht in der Gruppe 1 bereits als Aufsteiger fest, in der Gruppe 2 hat aktuell der SV Budberg die Nase vorn. Es läuft ein Zweikampf mit dem SV Scherpenberg.

So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus

Wenn die Saison zum 17. Mai beendet wäre, sähe die Oberliga Niederrhein wie folgt aus:

  1. Fortuna Düsseldorf U23 (Zwangsabstieg Regionalliga West wegen Abstieg der Profis aus der 2. Bundesliga)
  2. Wuppertaler SV (Absteiger Regionalliga West)
  3. SSVg Velbert (Absteiger Regionalliga West)
  4. Ratingen 04/19
  5. KFC Uerdingen
  6. SC St. Tönis
  7. SpVg Schonnebeck
  8. TSV Meerbusch
  9. Blau-Weiß Dingden
  10. ETB SW Essen
  11. SV Sonsbeck
  12. Holzheimer SG
  13. Sportfreunde Baumberg
  14. DJK Adler Union Frintrop
  15. VfL Jüchen-Garzweiler
  16. 1. FC Monheim
  17. 1. Spvg Solingen-Wald 03 (Meister Landesliga 1)
  18. SV Budberg (Aufsteiger Landesliga 2)

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