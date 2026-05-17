Fortuna-Horror perfekt: Profis steigen in 3. Liga ab, U23 in Oberliga

Der Nachmittag begann aus Düsseldorfer Sicht denkbar schlecht. Bereits in der zweiten Minute brachte Felix Klaus die Gastgeber in Führung. Fortuna geriet dadurch früh unter Zugzwang, fand aber keine Stabilität. Statt einer Reaktion folgte der nächste Rückschlag: Elias Egouli unterlief in der 16. Minute ein Eigentor zum 0:2, erneut war Ex-Fortune Klaus beteiligt.

Fürth nutzte die Unsicherheit der Gäste konsequent aus und entschied die Partie noch vor der Pause: Noel Futkeu traf in der 36. Minute zum 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang wurde ein weiterer Treffer des ehemaligen Esseners aberkannt. Düsseldorf fand anschließend nicht mehr in die Partie zurück und blieb in einem Spiel, in dem es um die Ligazugehörigkeit ging, weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

Abstieg trifft auch die U23

Der Abstieg der Profimannschaft hat unmittelbare Folgen für die zweite Mannschaft. Weil die erste Mannschaft der Fortuna künftig in der 3. Liga spielt, muss die U23 von Fortuna Düsseldorf aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Sie wird in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein antreten.