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Fortuna-Horror perfekt: Profis steigen in 3. Liga ab, U23 in Oberliga
2. Bundesliga: Der Absturz von Fortuna Düsseldorf ist perfekt. Nach dem 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth muss der Traditionsverein in die 3. Liga - mit direkten Folgen für die U23, die aus der Regionalliga West zwangsabsteigen muss.
von André Nückel · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser
Fortuna Düsseldorf steigt in die 3. Liga ab - und damit auch die U23 in die Oberliga. – Foto: IMAGO / kolbert-press
Fortuna Düsseldorf ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen! Im entscheidenden Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth verlor F95 deutlich mit 0:3 und verpasste damit die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Für den Verein ist es ein schwerer Rückschlag: Erstmals seit der Saison 2008/09 spielt Fortuna wieder in der 3. Liga.
Der Nachmittag begann aus Düsseldorfer Sicht denkbar schlecht. Bereits in der zweiten Minute brachte Felix Klaus die Gastgeber in Führung. Fortuna geriet dadurch früh unter Zugzwang, fand aber keine Stabilität. Statt einer Reaktion folgte der nächste Rückschlag: Elias Egouli unterlief in der 16. Minute ein Eigentor zum 0:2, erneut war Ex-Fortune Klaus beteiligt.
Fürth nutzte die Unsicherheit der Gäste konsequent aus und entschied die Partie noch vor der Pause: Noel Futkeu traf in der 36. Minute zum 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang wurde ein weiterer Treffer des ehemaligen Esseners aberkannt. Düsseldorf fand anschließend nicht mehr in die Partie zurück und blieb in einem Spiel, in dem es um die Ligazugehörigkeit ging, weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.
Abstieg trifft auch die U23
Der Abstieg der Profimannschaft hat unmittelbare Folgen für die zweite Mannschaft. Weil die erste Mannschaft der Fortuna künftig in der 3. Liga spielt, muss die U23 von Fortuna Düsseldorf aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Sie wird in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein antreten.
Damit endet die Saison für den Verein mit einem doppelten sportlichen Einschnitt. Die Profis müssen den Neustart in der 3. Liga angehen, während auch die U23 ihre Ligazugehörigkeit verliert. Das 0:3 in Fürth steht damit nicht nur für den bitteren Tiefpunkt einer enttäuschenden Saison, sondern löst zugleich eine Kettenreaktion innerhalb des gesamten Klubs aus.