WSV-Vorstand nach Abstieg mit Erklärung: Neustart in der Oberliga

Der Absturz kam allerdings nicht völlig überraschend. Schon in der Vorsaison gelang der Klassenerhalt nur knapp. In der abgelaufenen Spielzeit bekam der Verein die sportliche Kurve dann nicht mehr. Besonders die Rückrunde wurde zum Problem: Nur neun Punkte holte Wuppertal in der zweiten Saisonhälfte und war damit das schwächste Team der gesamten Liga. In der Gesamttabelle landete der WSV auf dem vorletzten Platz, gemeinsam mit Kreis-Rivale SSVg Velbert wird der Gang in die Oberliga angetreten.
Entsprechend deutlich fiel die Einordnung des Vereins aus. „Der Wuppertaler SV blickt mit großer Enttäuschung auf das Ende der Saison 2025/2026 zurück. Der Abstieg aus der Regionalliga West schmerzt den gesamten Verein und sein Umfeld sehr“, teilt der Vorstand mit.
Viele Wechsel, keine Stabilisierung
Zur Wahrheit gehört aus Sicht der Verantwortlichen auch, dass die Entwicklung nicht erst in den vergangenen Wochen ihren Anfang nahm. „Zur ehrlichen Analyse gehört allerdings auch, dass sich die sportlichen Probleme bereits seit längerer Zeit abgezeichnet haben. Schon in der Vorsaison konnte der Klassenerhalt nur unter besonderen Umständen erreicht werden“, heißt es vom WSV.
Auch abseits des Platzes war die Saison von Veränderungen geprägt. Nach dem Ausscheiden von Marvin Klotzkowsky aus dem Vorstand und dem Rücktritt von Thomas Richter als Sportvorstand folgten im Winter weitere Entscheidungen: Mike Wunderlich übernahm als Trainer, Stephan Küsters wurde als sportlicher Berater eingebunden. Die erhoffte Wende blieb dennoch aus.
„Die vergangene Saison war zudem von erheblichen personellen Veränderungen geprägt. Nach dem Ausscheiden von Marvin Klotzkowsky aus dem Vorstand und dem Rücktritt von Thomas Richter als Sportvorstand wurden im Winter mit Mike Wunderlich als Trainer sowie Stephan Küsters als sportlichem Berater weitere Veränderungen vorgenommen. Dennoch konnte die sportliche Stabilisierung nicht erreicht werden“, meint der Vorstand.
Nun geht es für den Verein darum, die Strukturen neu zu ordnen. Seit Ende des vergangenen Jahres arbeitet der Vorstand in reduzierter Besetzung. Gerade der sportliche Bereich soll wieder stärker und stabiler aufgestellt werden. „Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse aus dieser Saison zu ziehen und gemeinsam die Voraussetzungen für einen Neustart in der Oberliga zu schaffen“, teilte der Vorstand mit.
Wirtschaftlich und sportlich stabiler werden
Dieser Neustart dürfte anspruchsvoll werden. Die Oberliga Niederrhein ist sportlich unbequem, zugleich wird der WSV dort mit einer besonderen Erwartungshaltung antreten. Der Verein kündigt an, an stabileren Strukturen, einer engeren Zusammenarbeit innerhalb des Klubs sowie an einem soliden sportlichen und wirtschaftlichen Fundament zu arbeiten.
Zum Abschluss richtete der Vorstand den Blick auch auf das Umfeld. Der WSV bedankte sich bei „allen Fans, Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Unterstützern“, die dem Verein auch in schwierigen Zeiten die Treue halten. Für sie beginnt nun eine ungewohnte Phase: Nach einem Jahrzehnt Regionalliga muss Wuppertal den Weg zurück von unten neu angehen.