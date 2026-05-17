WSV-Vorstand nach Abstieg mit Erklärung: Neustart in der Oberliga

Der Absturz kam allerdings nicht völlig überraschend. Schon in der Vorsaison gelang der Klassenerhalt nur knapp. In der abgelaufenen Spielzeit bekam der Verein die sportliche Kurve dann nicht mehr. Besonders die Rückrunde wurde zum Problem: Nur neun Punkte holte Wuppertal in der zweiten Saisonhälfte und war damit das schwächste Team der gesamten Liga. In der Gesamttabelle landete der WSV auf dem vorletzten Platz, gemeinsam mit Kreis-Rivale SSVg Velbert wird der Gang in die Oberliga angetreten. Entsprechend deutlich fiel die Einordnung des Vereins aus. „Der Wuppertaler SV blickt mit großer Enttäuschung auf das Ende der Saison 2025/2026 zurück. Der Abstieg aus der Regionalliga West schmerzt den gesamten Verein und sein Umfeld sehr“, teilt der Vorstand mit.

Viele Wechsel, keine Stabilisierung Zur Wahrheit gehört aus Sicht der Verantwortlichen auch, dass die Entwicklung nicht erst in den vergangenen Wochen ihren Anfang nahm. „Zur ehrlichen Analyse gehört allerdings auch, dass sich die sportlichen Probleme bereits seit längerer Zeit abgezeichnet haben. Schon in der Vorsaison konnte der Klassenerhalt nur unter besonderen Umständen erreicht werden“, heißt es vom WSV. Auch abseits des Platzes war die Saison von Veränderungen geprägt. Nach dem Ausscheiden von Marvin Klotzkowsky aus dem Vorstand und dem Rücktritt von Thomas Richter als Sportvorstand folgten im Winter weitere Entscheidungen: Mike Wunderlich übernahm als Trainer, Stephan Küsters wurde als sportlicher Berater eingebunden. Die erhoffte Wende blieb dennoch aus.