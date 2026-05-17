Ratingen und KFC patzen: VfB Hilden auf Regionalliga-Kurs

VfB Hilden ist Tabellenführer! – Foto: Markus Becker

Der 32. Spieltag der Oberliga Niederrhein bringt Bewegung in Titelrennen und Keller: VfB 03 Hilden zieht an Ratingen 04/19 vorbei, KFC Uerdingen hat nur noch eine Mini-Chance, während VfB Homberg, 1. FC Kleve, Holzheimer SG, 1. FC Monheim und Sportfreunde Baumberg wichtige Punkte sammeln.

1. FC Monheim hat gegen SC St. Tönis 1911/20 einen wichtigen 2:1-Heimsieg gefeiert und sich damit im unteren Tabellenbereich etwas mehr Abstand verschafft. David Etiosa Galonske brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, Kameron Joseph Blaise erhöhte nach knapp einer Stunde auf 2:0 (59.). Auch die Gelb-Rote Karte gegen Kisolo-Deo Biskup (65.) änderte am Monheimer Vorsprung lange nichts. St. Tönis kam erst spät durch Julian Andres Suaterna Florez zum Anschluss (89.), für einen Punkt reichte es aber nicht mehr. Monheim steht nun bei 40 Punkten und hat vier Zähler Vorsprung auf Homberg.

SV Sonsbeck musste gegen Sportfreunde Baumberg eine 2:4-Heimniederlage hinnehmen und bleibt dadurch mit 39 Punkten im unteren Drittel. Kurz vor der Pause traf Louis Klotz zum 0:1 (43.), direkt nach dem Seitenwechsel legten Timo Hölscher (46.) und Bilal Sezer (50.) nach. Zwar verkürzte Niklas Binn nur zwei Minuten später, doch Milan Burovac stellte in der 57. Minute auf 1:4. Der Foulelfmeter von Philipp Elspaß (66.) änderte nur noch das Ergebnis. Baumberg beendete die Partie nach Rot gegen Al-Hassan Turay wegen einer Notbremse in Unterzahl (83.), hatte den Auswärtssieg aber bereits abgesichert. ________________ Jüchen-Garzweiler profitiert von früher Überzahl

SV Biemenhorst bleibt nach dem 0:3 gegen VfL Jüchen-Garzweiler abgeschlagen Tabellenletzter, der Abstieg war ja ohnehin besiegelt. Die Partie nahm schon früh eine entscheidende Richtung, weil Niklas Laigre nach einer Notbremse die Rote Karte sah (4.). In Überzahl ging Jüchen-Garzweiler durch Alexander Hahn in Führung (29.). Nach der Pause sorgten Merveil Tekadiomona (56.) und Paul Gelber (64.) für klare Verhältnisse. Der Aufsteiger aus Jüchen steht nun bei 41 Punkten und hat eventuell den einen Sieg noch geholt, der zum Klassenerhalt reicht.

________________ Kleve holt Punkt beim KFC

ETB Schwarz-Weiß Essen hat das Essener Duell gegen SpVg Schonnebeck deutlich mit 0:4 verloren. Matthias Bloch eröffnete nach einer Viertelstunde, anschließend traf Robin Andre Brandner doppelt (29., 57.) und brachte Schonnebeck klar auf Kurs. Cedric Zajkowski setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt. Für den ETB bleibt es bei 44 Punkten und Rang acht, während Schonnebeck mit nun 55 Zählern Vierter ist. Sportlich hat das Ergebnis vor allem im oberen Mittelfeld Bedeutung, weil Schonnebeck die starke Saison bestätigt, während Schwarz-Weiß nach der klaren Heimniederlage weiter hinter Dingden rangiert, das trotz eigener Niederlage punktgleich bleibt. ________________ Ausrufezeichen des VfB Homberg

VfB Homberg hat im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Sieg eingefahren und SV Blau-Weiß Dingden mit 5:1 geschlagen. Julian Bode brachte Homberg früh in Führung (19.), Berkan Bartu legte kurz vor der Pause nach (44.). Zwar verkürzte Jonas Beckmann für Dingden (54.), doch Bode stellte nur vier Minuten später den alten Abstand wieder her. Danach erhöhten Marcio Jordan Blank (61.) und Luca Thissen (84.) auf 5:1. Homberg springt mit 36 Punkten auf Rang 15 und liegt nun einen Zähler vor Kleve und Büderich, muss aber weiter zittern, weil genau dieser Platz noch zum Abstiegsplatz werden kann. ________________ HSG bremst Ratingen aus

Die Holzheimer SG hat dem Titelrennen eine neue Wendung gegeben und Ratingen 04/19 ein 2:2 abgetrotzt. Guiliano Zimmerling brachte die Gäste früh in Führung (5.), doch Oscar James Callan glich schon nach 14 Minuten aus. Ratingen ging durch Rinor Rexha erneut in Führung (33.), musste kurz nach der Pause aber das 2:2 durch Arton Tolaj hinnehmen (49.). Weil Hilden in Frintrop gewann, rutschte Ratingen mit nun 64 Punkten auf Rang zwei ab. Holzheim steht bei 40 Zählern und hat sich durch das Remis einen weiteren Punkt im engen unteren Tabellenbereich gesichert.

________________ Liveticker: FC Büderich - TSV Meerbusch

Das ist der nächste Spieltag

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen

Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim

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