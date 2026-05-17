Regionalliga: SC Wiedenbrück dank Fortuna-Abstieg gerettet Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga muss Fortuna Düsseldorf II aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Dadurch reicht Rang 16 plötzlich zum Klassenerhalt - und der SC Wiedenbrück bleibt in der Liga. von André Nückel · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser

SC Wiedenbrück hält nachträglich die Regionalliga! – Foto: Imago Images

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga löst eine Kettenreaktion aus. Weil die Profimannschaft der Fortuna künftig drittklassig spielt, muss die U23 des Vereins aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Die zweite Mannschaft der Düsseldorfer wird damit in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein antreten - das löst Jubel in Ostwestfalen aus. >>> Fortuna Düsseldorf steigt aus der 2. Bundesliga ab >>> Fortuna-Abstieg löst Kettenreaktion am Niederrhein aus

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Damit verändert sich die Abstiegsrechnung in der Regionalliga West entscheidend. Durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf II reicht der 16. Tabellenplatz plötzlich zum Klassenerhalt. Genau davon profitiert der SC Wiedenbrück, der sportlich eigentlich tief im Tabellenkeller stand, nun aber doch in der Regionalliga bleibt. Wiedenbrück bleibt drin - Wuppertal und Velbert müssen runter Für den SC Wiedenbrück ist diese Konstellation die späte Rettung. Rang 16 wird durch den Düsseldorfer Dominoeffekt zum Nichtabstiegsplatz, sodass der Verein weiter in der Regionalliga West spielen darf. Der Klassenerhalt kommt damit nicht über eine sportliche Aufholjagd am letzten Spieltag, sondern über die veränderte Lage durch den Absturz der Fortuna-Profis.

Absteigen müssen dagegen Fortuna Düsseldorf II, der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert. Für den WSV bedeutet das den Gang in die Oberliga Niederrhein nach zehn Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit. Auch Velbert muss nach einer schwierigen Saison wieder eine Klasse tiefer antreten. Die Regionalliga West bekommt damit am Saisonende noch einmal eine besondere Wendung. Während der Absturz von Fortuna Düsseldorf in der Landeshauptstadt für große Enttäuschung sorgt, bedeutet er für Wiedenbrück den unverhofften Klassenerhalt. Für den Niederrhein ist es dagegen der absolute Worst-Case, da gleich drei Mannschaften aus der Regionalliga in die Oberliga antreten müssen.