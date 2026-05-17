Regionalliga: SC Wiedenbrück dank Fortuna-Abstieg gerettet

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga löst eine Kettenreaktion aus. Weil die Profimannschaft der Fortuna künftig drittklassig spielt, muss die U23 des Vereins aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. Die zweite Mannschaft der Düsseldorfer wird damit in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein antreten - das löst Jubel in Ostwestfalen aus.
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>>> Fortuna-Abstieg löst Kettenreaktion am Niederrhein aus
Damit verändert sich die Abstiegsrechnung in der Regionalliga West entscheidend. Durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf II reicht der 16. Tabellenplatz plötzlich zum Klassenerhalt. Genau davon profitiert der SC Wiedenbrück, der sportlich eigentlich tief im Tabellenkeller stand, nun aber doch in der Regionalliga bleibt.
Für den SC Wiedenbrück ist diese Konstellation die späte Rettung. Rang 16 wird durch den Düsseldorfer Dominoeffekt zum Nichtabstiegsplatz, sodass der Verein weiter in der Regionalliga West spielen darf. Der Klassenerhalt kommt damit nicht über eine sportliche Aufholjagd am letzten Spieltag, sondern über die veränderte Lage durch den Absturz der Fortuna-Profis.
Absteigen müssen dagegen Fortuna Düsseldorf II, der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert. Für den WSV bedeutet das den Gang in die Oberliga Niederrhein nach zehn Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit. Auch Velbert muss nach einer schwierigen Saison wieder eine Klasse tiefer antreten.
Die Regionalliga West bekommt damit am Saisonende noch einmal eine besondere Wendung. Während der Absturz von Fortuna Düsseldorf in der Landeshauptstadt für große Enttäuschung sorgt, bedeutet er für Wiedenbrück den unverhofften Klassenerhalt. Für den Niederrhein ist es dagegen der absolute Worst-Case, da gleich drei Mannschaften aus der Regionalliga in die Oberliga antreten müssen.
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