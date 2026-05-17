 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Fortuna-Abstieg löst Kettenreaktion am Niederrhein aus

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga löst im Fußballverband Niederrhein eine Kettenreaktion aus: Es gibt mehr Absteiger in der Oberliga und Landesliga, weniger Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga und Veränderungen im Niederrheinpokal und Kreispokal Düsseldorf.

von André Nückel · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Fortunas Abstieg löst eine Kettenreaktion aus.
Fortunas Abstieg löst eine Kettenreaktion aus. – Foto: IMAGO / Zink

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Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga hat nicht nur Folgen für die Profimannschaft und die eigene U23. Weil Fortuna Düsseldorf II durch den Drittliga-Abstieg der ersten Mannschaft aus der Regionalliga West zwangsweise in die Oberliga Niederrhein absteigen muss, verschiebt sich am Niederrhein die gesamte Abstiegsrechnung.

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Mehr Absteiger in der Oberliga und Landesliga

Die erste unmittelbare Folge betrifft die Oberliga. Dort müssen nun vier Mannschaften absteigen. Damit wird Rang 15 zum Abstiegsplatz. Für die betroffenen Vereine im unteren Tabellendrittel verschärft sich die Lage damit erheblich, weil ein Platz, der zuvor noch zur Rettung hätte reichen können, nun nicht mehr genügt.

Dieser Effekt zieht sich weiter nach unten. Auch in der Landesliga Niederrhein verändert sich die Abstiegsfrage. Platz 14 wird dort zum direkten Abstiegsplatz. Die ursprünglich vorgesehene Relegation der beiden Tabellen-14. entfällt. Damit gibt es auch in den beiden Landesliga-Gruppen keine zusätzliche Chance mehr über Entscheidungsspiele, sondern eine klare Verschärfung des Abstiegsmodus.

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Nur Grevenbroich-Neuss profitiert beim Aufstieg

Auch der vermehrte Aufstieg aus den Kreisligen A in die Bezirksliga wird durch die neue Konstellation beeinflusst. Statt der Variante 18+2 greift nun nur noch 18+1. Das bedeutet: Es gibt lediglich einen zusätzlichen Aufstiegsplatz aus den Kreisen. Von diesem Zusatzplatz profitiert der Kreis Grevenbroich-Neuss. Der Kreis Rees-Bocholt, der ebenfalls auf eine zusätzliche Möglichkeit hoffen konnte, geht dagegen leer aus. Für die dortigen Spitzenteams ist das besonders bitter, weil sich durch den Düsseldorfer Zwangsabstieg nicht nur die Abstiegsfrage nach unten verschiebt, sondern auch die Aufstiegsmöglichkeiten in der Breite enger werden.

Damit zeigt sich, wie weitreichend der Abstieg einer U23-Mannschaft aus der Regionalliga wirken kann. Ein einzelner Zwangsabstieg verändert nicht nur die Zusammensetzung der Oberliga, sondern greift über die Verbandsspielordnung bis in die Kreisligen durch.

>>> So funktioniert der vermehrte Aufstieg in die Bezirksliga

Auch der Kreispokal Düsseldorf ist betroffen

Eine weitere Folge betrifft den Kreispokal Düsseldorf. Weil Fortuna Düsseldorf als neuer Drittligist im Niederrheinpokal gesetzt ist, verändert sich die Vergabe der Verbandspokalplätze über den Kreispokal. Dadurch muss der dritte Platz ausgespielt werden.

Konkret bedeutet das: Hilden 05/06 und DSC 99 Düsseldorf kämpfen in einem Entscheidungsspiel um das Ticket für den Verbandspokal. Auch hier ist der Zusammenhang eindeutig: Der Abstieg der Fortuna-Profis sorgt dafür, dass sich die Pokal-Konstellation im Kreis Düsseldorf verändert.

Der Düsseldorfer Absturz hat damit einen echten Dominoeffekt ausgelöst. Fortuna Düsseldorf II steigt gemeinsam mit dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert in die Oberliga Niederrhein ab. Die Folge sind mehr Oberliga-Absteiger, eine verschärfte Landesliga-Situation, veränderte Aufstiegschancen aus der Kreisliga A und ein zusätzliches Entscheidungsspiel im Kreispokal Düsseldorf. Für den Niederrhein ist der Fortuna-Abstieg deshalb deutlich mehr als nur eine Düsseldorfer Geschichte.

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