Fortuna-Abstieg löst Kettenreaktion am Niederrhein aus Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga löst im Fußballverband Niederrhein eine Kettenreaktion aus: Es gibt mehr Absteiger in der Oberliga und Landesliga, weniger Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga und Veränderungen im Niederrheinpokal und Kreispokal Düsseldorf. von André Nückel · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

Fortunas Abstieg löst eine Kettenreaktion aus. – Foto: IMAGO / Zink

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga hat nicht nur Folgen für die Profimannschaft und die eigene U23. Weil Fortuna Düsseldorf II durch den Drittliga-Abstieg der ersten Mannschaft aus der Regionalliga West zwangsweise in die Oberliga Niederrhein absteigen muss, verschiebt sich am Niederrhein die gesamte Abstiegsrechnung. >>> Fortuna Düsseldorf steigt aus der 2. Bundesliga ab >>> Regionalliga: SC Wiedenbrück jubelt, Fortuna II muss absteigen

Mehr Absteiger in der Oberliga und Landesliga Die erste unmittelbare Folge betrifft die Oberliga. Dort müssen nun vier Mannschaften absteigen. Damit wird Rang 15 zum Abstiegsplatz. Für die betroffenen Vereine im unteren Tabellendrittel verschärft sich die Lage damit erheblich, weil ein Platz, der zuvor noch zur Rettung hätte reichen können, nun nicht mehr genügt. Dieser Effekt zieht sich weiter nach unten. Auch in der Landesliga Niederrhein verändert sich die Abstiegsfrage. Platz 14 wird dort zum direkten Abstiegsplatz. Die ursprünglich vorgesehene Relegation der beiden Tabellen-14. entfällt. Damit gibt es auch in den beiden Landesliga-Gruppen keine zusätzliche Chance mehr über Entscheidungsspiele, sondern eine klare Verschärfung des Abstiegsmodus.